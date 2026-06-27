Consulta de expedientes judiciales: cómo revisar el estado de un caso en el Poder Judicial

Aprende de manera sencilla y rápida cómo consultar el estado de tu expediente judicial a través del portal web oficial del Poder Judicial del Perú. Sigue este tutorial paso a paso y accede a la información de tu caso desde la comodidad de tu hogar. | FAcebook / Corte Superior de Justicia de Lima Sur

Consultar el estado de un expediente judicial ya no requiere acudir necesariamente a una sede del Poder Judicial. A través de la plataforma de Consulta de Expedientes Judiciales, conocida como CEJ, los usuarios pueden revisar en línea información sobre un proceso, sus movimientos y las resoluciones emitidas por las cortes.

Este servicio permite hacer seguimiento a expedientes de las Cortes Superiores mediante dos modalidades: búsqueda por código de expediente o búsqueda por filtros. Para usarlo correctamente, es importante contar con datos exactos, ya que el sistema no permite ubicar procesos ingresando solo el nombre, apellido o DNI de una persona.

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La herramienta resulta útil para demandantes, demandados, abogados o ciudadanos que necesitan conocer el avance de un caso judicial, verificar si se emitió una resolución o revisar en qué etapa se encuentra un expediente.

La Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial permite revisar en línea expedientes, movimientos y resoluciones de las Cortes Superiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es la Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ) y para qué sirve?

La Consulta de Expedientes Judiciales es una plataforma del Poder Judicial que permite revisar información pública sobre expedientes tramitados ante las Cortes Superiores de Justicia. Su dirección web es cej.pj.gob.pe

A través del CEJ, el usuario puede acceder a datos del proceso, movimientos registrados, órganos jurisdiccionales involucrados y resoluciones emitidas. Esto facilita el seguimiento de una demanda o proceso sin tener que desplazarse de inmediato a una sede judicial.

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El sistema puede ser utilizado por cualquier persona que cuente con el código de expediente o con los datos necesarios para filtrar la búsqueda. Sin embargo, no reemplaza la asesoría legal ni la revisión directa del expediente por parte de un abogado, especialmente cuando se trata de interpretar resoluciones, plazos o estrategias procesales.

El portal de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial de Perú permite a los usuarios buscar información de procesos mediante diversos filtros o por código. (Poder Judicial)

Paso a paso para buscar un caso ingresando el número de expediente exacto

La forma más directa de consultar un caso es mediante el código de expediente. Este código suele estar compuesto por varios dígitos e identifica de manera única el proceso dentro del sistema judicial.

Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar a la plataforma de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial (clic aquí) y seleccionar la opción de búsqueda por código. Luego debe escribir el número completo del expediente, completar el código de validación que aparece en pantalla y hacer clic en consultar.

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¿Necesitas revisar el estado de un proceso judicial? Sigue esta guía práctica para buscar expedientes por código en la plataforma del Poder Judicial, interpretar los resultados, acceder a los detalles y descargar los documentos relevantes. | YouTube / PJudicial Tutoriales

Es importante ingresar el número tal como figura en los documentos del proceso. Un dígito incorrecto, un año mal consignado o una especialidad distinta puede hacer que el sistema no arroje resultados.

Si el expediente aparece en la plataforma, el usuario podrá revisar información general del caso, el órgano jurisdiccional que lo tramita, los movimientos registrados y, cuando corresponda, las resoluciones disponibles.

Cómo filtrar la búsqueda por corte superior, especialidad y año del proceso

Cuando no se utiliza el código completo del expediente, el CEJ permite realizar búsquedas por filtros. Para ello, se deben seleccionar o ingresar datos como el distrito judicial, la instancia, la especialidad, el año y el número del expediente.

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El distrito judicial corresponde a la Corte Superior donde se tramita el proceso. Por ejemplo, Lima, Lima Norte, Lima Este, Callao, Arequipa, La Libertad, Piura, Cusco, entre otros. La instancia se refiere al nivel del órgano jurisdiccional que conoce el caso, mientras que la especialidad puede variar según la materia del proceso, como civil, laboral, familia, constitucional o contencioso administrativo.

El sistema en línea del CEJ muestra los campos para la búsqueda de expedientes judiciales, detallando la estructura de los códigos y la información obligatoria de las partes. (Poder Judicial)

La plataforma oficial señala que la búsqueda debe realizarse ingresando el número, año y especialidad del expediente tal como fue registrado inicialmente en el sistema. Por eso, si el usuario no conoce alguno de esos datos, puede que la búsqueda no sea exitosa.

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También debe tenerse en cuenta que la búsqueda por especialidad penal puede tener restricciones dentro de la plataforma, por lo que no todos los procesos o datos estarán disponibles de la misma manera.

Entendiendo los estados del caso: ¿qué significa “proveído”, “resuelto” o “en calificación”?

Al revisar un expediente judicial, es común encontrar términos que pueden resultar confusos para una persona sin formación legal. Aunque cada caso debe ser interpretado según su propio contexto, algunos estados o anotaciones permiten tener una idea general del avance del proceso.

Cuando aparece una actuación como “proveído”, usualmente se refiere a que el juzgado emitió una respuesta o disposición de trámite frente a un escrito, pedido o actuación presentada dentro del expediente. No necesariamente significa que el caso haya terminado, sino que el órgano judicial dio curso o adoptó una decisión procesal.

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Un empleado judicial escanea un expediente para ingresar sus datos al sistema de gestión de casos del Poder Judicial. (Andina)

El estado “resuelto” puede indicar que el juzgado o sala ya emitió una decisión sobre un pedido, incidente o etapa del proceso. Sin embargo, no siempre significa que todo el caso haya concluido; puede tratarse de una resolución parcial o de una decisión específica dentro del expediente.

La expresión “en calificación” suele aparecer cuando un escrito, demanda, recurso o solicitud se encuentra bajo revisión inicial del órgano jurisdiccional. En esa etapa, el juez o la sala evalúa si corresponde admitirlo, observarlo, rechazarlo o disponer alguna actuación adicional.

Por eso, al leer el estado de un caso, conviene revisar la resolución asociada y no quedarse solo con la etiqueta del sistema. Si existen plazos, recursos o consecuencias legales, lo recomendable es consultar con un abogado.

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Ventajas del sistema digital para el seguimiento transparente de tus demandas

La Consulta de Expedientes Judiciales permite hacer seguimiento remoto a un proceso y reduce la necesidad de acudir presencialmente a una sede judicial para conocer movimientos básicos del expediente.

Un usuario navega en el sitio web del Poder Judicial de Perú para acceder a la plataforma de Consulta de Expedientes Judiciales (CEJ). (Andina)

Entre sus principales ventajas está la posibilidad de revisar información en línea, verificar resoluciones, consultar el avance del caso y tener mayor transparencia sobre las actuaciones registradas por el órgano jurisdiccional.

También ayuda a que las partes puedan detectar si se emitió una resolución, si el expediente tuvo movimiento reciente o si existe alguna actuación pendiente de revisión. Para los abogados, representa una herramienta de seguimiento diario; para los ciudadanos, una vía de acceso a información básica sobre su proceso.

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Qué hacer si no aparece tu expediente judicial en el sistema

Si el expediente no aparece en la consulta, lo primero es revisar que el código haya sido escrito correctamente. También conviene verificar el año, la especialidad, el distrito judicial y la instancia del proceso.

Otra posibilidad es que el expediente pertenezca a una corte, especialidad o etapa que no figure de forma completa en la plataforma, o que los datos hayan sido registrados de manera distinta a como el usuario los está ingresando.

En esos casos, se puede contactar con la mesa de partes o con la sede judicial donde se tramita el proceso. Si la persona no conoce el número de expediente, debe solicitar orientación en la corte correspondiente, ya que la plataforma no permite ubicar casos solo con DNI, nombres o apellidos.

La consulta en línea es una herramienta útil para el seguimiento, pero no reemplaza la comunicación formal con el juzgado ni la asesoría legal cuando se trata de plazos, notificaciones o decisiones que pueden afectar los derechos de las partes.