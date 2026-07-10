Gisela Valcárcel respalda a su hija Ethel Pozo tras polémica con Janet Barboza: “Ella expuso la verdad”.

Gisela Valcárcel respaldó públicamente a su hija Ethel Pozo en medio de la polémica por su salida de 'América Hoy’ y el cruce de versiones con Janet Barboza.

La exconductora se pronunció mientras transmitía en vivo desde su plataforma digital, luego de que sus seguidores le pidieran una reacción ante el conflicto que se reavivó tras las declaraciones de Pozo y la posterior respuesta de Barboza.

Valcárcel no se extendió en detalles, pero dejó una idea central: consideró que su hija expuso “la verdad” cuando relató lo ocurrido en el programa de streaming conducido por María Pía Copello.

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En ese espacio, Pozo dijo que no supo hasta el último tramo de grabaciones que sus compañeros se quedarían en América Televisión, mientras ella era la única que no continuaría.

“De hecho, sé que Ethel, sabrá lo que tiene que decir y si quiere o no responder. Yo lo que creo es que Ethel ayer (en el programa de María Pía Copello), expuso lo que es la verdad”, afirmó Gisela en su transmisión.

El pronunciamiento se dio luego de que Barboza publicara un video en redes sociales en el que desmintió a Pozo y aseguró que la historia no fue como ella la contó: “Ethel no dice la verdad”, sostuvo la conductora, al afirmar que la decisión de quedarse en el canal se comunicó por escrito y con anticipación.

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Gisela Valcárcel defendió a Ethel Pozo tras la polémica con Janet Barboza y afirmó que su hija “expuso lo que es la verdad” en el streaming de María Pía Copello.

El comentario de Gisela Valcárcel en vivo

Durante la transmisión, la popular “Señito” dijo que ni siquiera estaba al tanto de la participación de su hija en el streaming. Según su relato, se enteró recién por la noche y, al conocer el contenido, interpretó que Pozo hizo una aclaración que consideraba necesaria.

“Yo no, no sabía nada, ni que iba a ir al streaming con Pía, Mario, y perdón, me olvidé el nombre de las otras personas. Un beso. Bueno, yo no sabía, pero cuando en la noche me enteré, me enteré, dije: algo fácil, digo, se tenía que decir y se dijo”, expresó.

Con esa frase, Gisela dejó en claro que, desde su perspectiva, el testimonio de su hija no fue un ataque, sino una exposición de hechos. Al mismo tiempo, evitó profundizar en la controversia con Barboza y el resto del equipo, en un contexto en el que las versiones públicas ya están enfrentadas.

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“Me tengo que callar”: prudencia y distancia ante la polémica

Aunque respaldó a su hija, Valcárcel también marcó un límite. Dijo que no quería dejarse llevar por la emoción ni alimentar el “chimichimi”, y que prefería enfocarse en lo que viene.

“Así que no, no opinaré más. ¿Pero saben qué pasa? .. me tengo que callar, me tengo que callar. Mejor déjenme pensar lo que debo decir. No quiero pecar, eh... no quiero pecar de... no quiero dejarme llevar por ninguna emoción o porque ahorita estemos en el chimichimi, no. Creo que debo ser prudente y que ahora quiero estar enfocada en lo que viene. Finalmente, sé que Ethel sabe, sabrá lo que tiene que hacer”, señaló.

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El mensaje cerró la puerta a una escalada directa de Gisela contra Barboza. Sin embargo, su respaldo a la versión de Pozo quedó explícito en la frase: “ella expuso lo que es la verdad”, lo que agrega presión pública al conflicto instalado alrededor de la salida de Ethel de América Hoy.

Gisela Valcárcel respaldó a Ethel Pozo durante una transmisión en vivo y sostuvo que su hija “expuso lo que es la verdad”.

Las versiones de Ethel Pozo y Janet Barboza

El conflicto estalló después de que Ethel Pozo hablara en ‘Sin +Q Decir’ sobre los últimos días de su paso por ‘América Hoy’. Según su relato, lo más doloroso no fue su salida, sino el silencio de quienes consideraba cercanos.

“Supuestamente éramos amigos”, dijo al explicar por qué sintió que sus compañeros ya sabían que continuarían, mientras ella quedaba fuera.

Pozo situó como señal clave la grabación del spot navideño del canal el 17 de diciembre de 2025, cuando, según contó, la dinámica del anuncio la dejó en evidencia. Dos días después, en el programa del 19 de diciembre, anunció en vivo que ese era su último día al aire: “A mí mentir no me gusta jamás”, dijo al explicar por qué decidió hablar.

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Ethel Pozo reveló en +QTV que su salida de América TV le dolió más por el silencio de sus excompañeros de América Hoy que por el fin de su contrato.

Tras esas declaraciones, Janet Barboza respondió con un video en redes sociales en el que desmintió la versión de Pozo y aseguró que nunca actuó con intención de perjudicarla. “Ethel no dice la verdad”, afirmó Barboza, y sostuvo que tanto ella como Edson Dávila comunicaron que se quedarían en América Televisión con anticipación, incluso “una semana antes” del último programa.

Barboza también insistió en que Panamericana “no era opción” y que esa postura se dejó clara “por escrito” ante productores, ejecutivos y directivos, en un proceso de reuniones y comunicaciones previas.

Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que ella sabía que ellos se quedaban en América TV. IG

Aunque Valcárcel dijo que no hablaría más del tema, su intervención tuvo un efecto concreto: respaldó a Ethel en el momento más delicado de la discusión y validó su relato como “la verdad”. En el escenario actual, con Barboza defendiendo su versión y Pozo sosteniendo la suya, el conflicto queda planteado como un choque de interpretaciones sobre lo que se comunicó, cuándo se comunicó y quién lo supo antes.

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