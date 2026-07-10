Presunto feminicida de Surquillo será extraditado desde Argentina: así avanza el caso que conmocionó al país

El hombre sonriente en la imagen es señalado por un intento de feminicidio contra la mujer que aparece en el círculo, en un caso que conmociona a la comunidad. (Latina)

El presunto feminicida de Surquillo, Luis André Flores Julca, será trasladado desde Argentina al Perú luego de que el Gobierno autorizara su extradición activa, un paso clave para que responda ante la justicia por el asesinato de su expareja, Yajaira Yanet Sigueñas Urbano. La medida fue oficializada mediante una resolución suprema publicada este jueves y permitirá continuar el proceso penal por el presunto delito de feminicidio agravado.

El caso generó gran conmoción por la violencia con la que ocurrieron los hechos. La víctima fue hallada con múltiples heridas punzocortantes y graves quemaduras dentro de una vivienda en Surquillo, luego de un incendio que, según las investigaciones, habría sido provocado por el principal sospechoso. Tras permanecer hospitalizada durante 23 días, la mujer falleció a consecuencia de las lesiones, mientras el acusado abandonó el país hasta ser ubicado y capturado en territorio argentino.

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La víctima fue apuñalada y quemada por su expareja

La cosmiatra Yanet Urbano, de 32 años, falleció tras semanas de agonía luego de ser brutalmente atacada por su expareja, Luis Andrés Flores Julca. El sujeto, ahora prófugo, la habría apuñalado y prendido fuego en su vivienda de Surquillo. La familia exige justicia mientras las autoridades han intensificado su búsqueda a nivel internacional.| Ocurre Ahora

Los hechos se remontan al 11 de abril de 2026, cuando efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú acudieron a una vivienda ubicada en el distrito de Surquillo para atender una emergencia por incendio.

Al ingresar al inmueble encontraron a Yajaira Yanet Sigueñas Urbano, de 32 años, con severas quemaduras y múltiples heridas ocasionadas por un arma punzocortante en distintas partes del cuerpo. Las primeras diligencias apuntaron a que el fuego habría sido provocado después del ataque.

La mujer fue trasladada de emergencia a un centro de salud, donde permaneció internada durante 23 días. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

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Tras el ataque, Luis André Flores Julca era investigado inicialmente por el delito de tentativa de feminicidio. Luego del fallecimiento de la víctima, el caso pasó a ser investigado como feminicidio agravado, mientras las autoridades emitieron una orden de prisión preliminar, el impedimento de salida del país y posteriormente solicitaron una captura internacional.

El 7 de mayo, el Ministerio del Interior (Mininter) decidió incorporar al investigado en el Programa de Recompensas, luego de una sesión extraordinaria de la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad (Cercri).

Como parte de esa medida, se ofreció una recompensa de S/ 50.000 a cualquier ciudadano que proporcionara información veraz, oportuna y útil que permitiera ubicar y capturar al prófugo. La recompensa buscaba facilitar su intervención por parte de la PNP y ponerlo a disposición de la justicia peruana.

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En ese momento, el Ministerio del Interior informó que las coordinaciones con Interpol ya estaban en marcha para ejecutar una orden de captura internacional, debido a que existían indicios de que el investigado había salido del país.

La operación dio resultado en Argentina, donde Flores Julca fue localizado y detenido por las autoridades en el marco de un trabajo conjunto entre la División de Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Buenos Aires y la División de Búsqueda y Captura Interpol Lima. La captura se produjo después de que un ciudadano aportara información considerada clave sobre su paradero. Con esos datos, se logró ubicarlo en la provincia de Santa Fe, donde fue intervenido mientras se desplazaba en bicicleta.

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Luego de la detención, el sospechoso quedó bajo custodia de la justicia argentina, mientras se iniciaban las coordinaciones diplomáticas y judiciales para su traslado al Perú. La investigación también permitió reconstruir parte de sus movimientos posteriores al crimen.

Gobierno autoriza la extradición de Luis André Flores Julca desde Argentina

Luis André Flores Julca, principal sospechoso del feminicidio de la cosmiatra Yajaira Sígueñas, fue capturado en la provincia de Santa Fe, Argentina, tras semanas de búsqueda internacional. (Foto: Ministerio del Interior)

El Ejecutivo aprobó la extradición activa de Luis André Flores Julca, de 32 años, para que sea procesado en el Perú por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 131-2026-JUS, publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales.

La resolución se sustenta en la Resolución Consultiva emitida el pasado 16 de junio por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que declaró procedente el pedido de extradición presentado por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

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Con esta autorización, el Estado peruano continuará el procedimiento internacional para concretar el traslado del investigado desde Argentina, donde fue detenido tras una coordinación entre las autoridades peruanas e Interpol.

El documento lleva la firma del presidente de la República y cuenta con el refrendo del ministro de Justicia y Derechos Humanos y del ministro de Relaciones Exteriores, lo que permite avanzar con las gestiones diplomáticas y judiciales necesarias para que el ciudadano peruano sea entregado a las autoridades nacionales.

La captura de Flores Julca se produjo semanas después de que abandonara el país. Su ubicación en territorio argentino fue resultado del trabajo conjunto entre las autoridades peruanas y los organismos internacionales encargados de ejecutar las órdenes de captura fuera del territorio nacional.

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Una vez concretada la extradición, el investigado deberá afrontar el proceso judicial en el Perú por el crimen que es materia de investigación y por el cual ya existían medidas restrictivas en su contra.