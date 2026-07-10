Gino Pesaressi frustró el robo de su camioneta y ayudó a capturar a uno de los delincuentes

Gino Pesaressi frustró el robo de su camioneta frente a su vivienda en Surquillo, Lima.

Gino Pesaressi vivió una tensa situación la noche del lunes 6 de julio cuando dos sujetos intentaron robar su camioneta, estacionada frente a su domicilio en el distrito de Surquillo, en Lima. El actor reaccionó a tiempo, alertó a los vecinos del sector y logró impedir que el asalto se consumara. Uno de los presuntos delincuentes fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP); el otro escapó.

El incidente fue reportado por el noticiero matutino de ATV y rápidamente se difundió en redes sociales a través de imágenes captadas por una usuaria del portal Instarándula, que registró el momento en que la PNP intervenía al sospechoso con la colaboración del propio Pesaressi. El actor resultó ileso y, tras el episodio, se trasladó a la comisaría del sector para presentar la denuncia correspondiente.

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Cómo ocurrió el intento de robo

Según informó ATV, los dos sujetos se acercaron a la camioneta de Gino Pesaressi y comenzaron a forzar la puerta del vehículo con la intención de sustraerlo. El actor, que se encontraba en el interior de su vivienda, advirtió los movimientos desde adentro e intervino de inmediato para cortar el intento.

Al verse descubiertos, los delincuentes intentaron huir. Fue entonces cuando los vecinos de la zona respondieron al llamado del artista y salieron a cercar el perímetro, lo que impidió que los sospechosos escaparan antes de la llegada de la policía. La coordinación entre Pesaressi y los residentes fue determinante para que uno de los implicados no lograra darse a la fuga.

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El exchico reality Gino Pesaressi vivió momentos de tensión en Surquillo al ser víctima de un intento de robo. En las imágenes se le ve conversando con la policía tras ayudar a capturar a uno de los delincuentes que intentó llevarse su camioneta. Video: Instagram Instarándula

Efectivos de la PNP llegaron al lugar y redujeron a uno de los presuntos ladrones. En el video difundido por Instarándula, se ve a Pesaressi junto a los agentes, señalando que el sujeto ya estaba retenido dentro de su propio vehículo. De acuerdo con las imágenes, el actor se mantuvo firme durante la intervención y fue enfático al exigir a los efectivos que procedieran formalmente con la detención.

El segundo implicado logró escapar y las autoridades continúan con las investigaciones para identificarlo. Tras la captura, Pesaressi se dirigió a la comisaría del sector para sentar la denuncia y asegurar que el detenido no fuera liberado sin el proceso legal correspondiente.

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Hasta el cierre de la información, el actor no emitió declaraciones públicas sobre lo ocurrido, aunque el periodista René Gastelumendi, durante la cobertura del caso en ATV, lamentó el episodio y señaló que el artista asumió un riesgo al enfrentar directamente a los sospechosos.

Quién es Gino Pesaressi

Gino Pesaressi es un actor, presentador y exchico reality peruano con una trayectoria consolidada en la televisión nacional. Alcanzó gran popularidad como integrante del programa de competencia ‘Esto es Guerra’, espacio que lo posicionó como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento peruano durante varios años.

El regreso de Gino Pesaressi a 'EEG' fue cuestionado por Magaly Medina.

Más allá de su paso por la televisión de entretenimiento, Pesaressi ha desarrollado una carrera en la actuación con participaciones en producciones teatrales y televisivas. Su perfil público combina el trabajo artístico con una presencia activa en redes sociales, donde mantiene contacto frecuente con sus seguidores.

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En una entrevista reciente para el pódcast ‘Casi 4’, con motivo del Día del Padre, el actor habló sobre el vínculo que lo une a su hija, fruto de su relación con Mariana Vértiz, y la influencia que esa relación tiene en sus decisiones personales y profesionales. “Lo mágico que es esta personita que tuve la suerte de conocer, de engendrar y criar... han hecho que yo sea lo que soy y que me ha hecho también esforzarme en lograr lo que quiero”, declaró.

En esa misma conversación, Pesaressi afirmó que cada uno de sus esfuerzos tiene como norte el bienestar de su hija: “Tengo a mi hija que amo demasiado, que sé que va a depender de mí siempre y que yo me muero por ella”, expresó. La PNP continúa con las diligencias para esclarecer el caso, determinar los antecedentes del detenido e identificar al segundo sospechoso que logró escapar del lugar.

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