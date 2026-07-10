Congreso declaró día no laborable este viernes 10 de julio en esta ciudad del Perú

El congresista Eduardo Salhuana detalla la aprobación de una ley que declara feriado el 10 de julio en la provincia de Tambopata por el aniversario de la ciudad de Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios. - Canal N

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó por unanimidad la declaratoria del 10 de julio como día no laborable en la provincia de Tambopata, ubicada en el departamento de Madre de Dios, según informó el Centro de Noticias del Congreso. La medida alcanza a las entidades públicas y privadas que desarrollan actividades en esta jurisdicción y responde a la conmemoración del aniversario de fundación de la ciudad de Puerto Maldonado, capital de la región.

Día no laborable en Puerto Maldonado por aniversario histórico

El dictamen, respaldado por 24 votos, recae en el Proyecto de Ley 14718 y establece que cada 10 de julio, los centros de trabajo de la provincia de Tambopata detendrán sus actividades para celebrar la fundación de Puerto Maldonado. Esta ciudad, creada oficialmente el 10 de julio de 1902, rinde homenaje al explorador Faustino Maldonado, quien recorrió la cuenca de los ríos Madre de Dios y Tambopata en el siglo XIX.

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Una pareja camina por una calle urbana de Tambopata frente a un banco, en una jornada destacada como día no laborable el 10 de julio. - Andina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En declaraciones a Canal N, el congresista Eduardo Salhuana especificó: “El día de mañana, 10 de julio, es el aniversario de la ciudad de Puerto Maldonado. La creación de Puerto Maldonado, que es la capital del departamento de Madre de Dios, se realizó el 10 de julio del año de 1902. Puerto Maldonado, en honor a un explorador, Faustino Maldonado, que llegó más o menos en 1860, explorando la hoya de los ríos Madre de Dios y Tambopata. Luego llegaron caucheros como Carlos Fermín Fiscarral. Es una ciudad hermosa, de doscientas mil habitantes. Mañana es su aniversario y el Congreso le ha rendido homenaje aprobando su ley, que declara su día de aniversario mañana y, obviamente, el día feriado solamente para la provincia de Tambopata”.

Alcance y organización de la jornada no laborable

La legislación precisa que la disposición alcanza tanto a los trabajadores del sector público como a los del sector privado en Tambopata. Las autoridades locales, en coordinación con el Gobierno Regional de Madre de Dios y entidades competentes, deben garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la población durante la jornada no laborable.

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El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Alex Paredes Gonzales (bancada Somos Perú), subrayó que la fecha posee un significado especial para la región y su población, lo que motivó el respaldo total a la iniciativa.

Congreso declaró día no laborable este viernes 10 de julio en esta ciudad del Perú

Puerto Maldonado: historia y relevancia regional

Puerto Maldonado es considerada el principal centro urbano de la selva sur peruana y la puerta de acceso a la Amazonía. Su aniversario recuerda la llegada de exploradores y el posterior auge de la actividad cauchera, que impulsó el desarrollo de la ciudad y atrajo a miles de migrantes. Actualmente, la ciudad suma una población aproximada de doscientas mil personas y se destaca por su biodiversidad y por ser punto clave en la economía regional.

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Debate pendiente sobre financiamiento público

La Comisión Permanente también decidió reprogramar para el lunes 13 de julio, a las 3:00 p. m., el levantamiento del cuarto intermedio y la continuación del debate sobre el Proyecto de Ley 14799/2025-PE. Esta iniciativa propone aprobar créditos suplementarios orientados a financiar inversiones públicas, cerrar brechas y asegurar la transición democrática.

Durante la sesión, congresistas de distintas bancadas presentaron varias propuestas para incorporar artículos y proyectos de inversión. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandr Soto Reyes (bancada APP), indicó que estos planteamientos requieren una evaluación técnica y presupuestal, en cumplimiento del Decreto Legislativo 1440 y del marco constitucional que regula el gasto público.

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