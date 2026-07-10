Dara Herrada, central de la selección peruana sub 17, sueña con estrenarse en la Liga Peruana de Vóley: “Voy a darlo todo”

Dara Herrada es parte de la selección peruana Sub 17 y espera ser convocada para el Mundial de la categoría. Crédito: La Cátedra Deportes.

Dara Herrada acaba de culminar su participación con la selección nacional Sub 17 en la Copa del Pacífico, disputada entre Tacna y Arica, y ya tiene la mira puesta en los dos grandes desafíos que le esperan en los próximos meses: ganarse un lugar en la nómina definitiva para el Mundial de la categoría y debutar en la máxima división con Rebaza Acosta.

La voleibolista de 1.80 metros de estatura fue una de las jugadoras convocadas por el entrenador brasileño Marcello Bencardino para afrontar los amistosos frente a Chile, una serie que dejó conclusiones positivas para el combinado nacional en su preparación rumbo al campeonato mundial. Herrada valoró la oportunidad de vestir nuevamente la camiseta peruana y destacó el aprendizaje que le dejó esta experiencia internacional.

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“Estoy agradecida con el plantel y con el profesor por llevarme al campeonato. Estos partidos nos sirven de experiencia, así podemos ir preparándonos mejor para el Mundial“, comentó la central, quien continúa consolidándose como una de las alternativas en el centro de la red del equipo nacional.

La selección peruana logró imponerse en el 'tie-break' y se quedó con el trofeo en Arica. (Video: Latina)

Más allá de su evolución en el bloqueo y el ataque, la arequipeña considera que una de sus principales fortalezas está en el servicio. La joven explicó que el crecimiento en este aspecto ha sido producto, principalmente, de la confianza adquirida durante las competencias.

“Considero que mi saque es mi mejor arma. Con los campeonatos he ido mejorando. Ha sido más confianza que técnica. He tenido campeonatos donde me ha tocado sacar en un punto 25-24 perdiendo y eso me ha servido de experiencia“, afirmó en diálogo con ’La Cátedra Deportes’.

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Herrada también aseguró que mantiene intacta la ilusión de integrar la delegación que representará al país en el Mundial Sub 17. La competencia interna es exigente, pero la central confía en que el trabajo realizado durante los últimos meses le permitirá cumplir ese objetivo.

Dara Herrada disputó el Sudamericano Sub 17 en Lima. Crédito: Instagram Dara Herrada.

“Yo he venido esforzándome y dando lo mejor de mí para el Mundial“, sostuvo antes de remarcar cuál es la meta que persigue de cara a la lista definitiva. ”El objetivo es quedar dentro de las 14“, añadió.

Nueva etapa en Rebaza Acosta

En paralelo a su crecimiento con la selección peruana, Dara Herrada también inició un nuevo capítulo en su carrera deportiva. La central dejó la Universidad San Martín para incorporarse a Rebaza Acosta, institución donde ya trabaja con el plantel principal bajo las órdenes del entrenador Martín Rodríguez.

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La juvenil destacó la rápida adaptación que ha tenido dentro de su nuevo equipo y aseguró que entrenar junto a jugadoras de mayor experiencia le ha permitido acelerar su proceso de formación.

Dara Herrada dejó la Universidad San Martín para unirse a las filas de Rebaza Acosta. Crédito: Dósis de voleibol.

“Los profesores me han acoplado muy bien. Siento que he mejorado bastante en el club. Ya estoy con la categoría de mayores. He tenido la oportunidad de trabajar con el profesor Martín Rodríguez. Voy a darlo todo y ojalá se dé mi debut“, expresó con entusiasmo.

El salto a la primera división representa un desafío importante para la joven central, quien buscará aprovechar cada entrenamiento para ganarse minutos en una de las ligas más competitivas del continente y continuar con su progresión.

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El próximo reto de la selección peruana Sub 17

Tras la Copa del Pacífico, toda la atención del equipo dirigido por Marcello Bencardino está puesta en el Mundial Sub 17, que se disputará en Chile a partir del 6 de agosto. Perú debutará frente a Túnez en el Liceo Particular Mixto de San Felipe, en Valparaíso, y posteriormente afrontará una exigente fase de grupos.

Voleibolistas sub 17 del Perú revelan el sacrificio detrás de su preparación para el Mundial. Crédito: FPV

El calendario de la ‘bicolor’ continuará el 7 de agosto ante Venezuela, el 8 de agosto frente a México, el 10 de agosto contra Filipinas y cerrará la primera fase el 11 de agosto enfrentando a China, uno de los favoritos del certamen.

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Será la primera gran vitrina internacional para varias de las integrantes del plantel, entre ellas Dara Herrada, quien trabaja con la ilusión de integrar la lista definitiva y demostrar que pertenece a la nueva generación llamada a sostener el futuro del vóley peruano. Entre la selección y su crecimiento en Rebaza Acosta, la central afronta semanas decisivas para seguir dando pasos firmes hacia la élite del deporte nacional.