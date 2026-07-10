Perú

Escándalo en EsSalud: denuncian a gerente general por peculado de uso al usar vehículo oficial para trasladar a su hijo

El directivo Aldon Yldefonso fue grabado cuando el automóvil institucional lo llevó hasta las inmediaciones de un colegio, donde descendió junto a su hijo menor

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El gerente general de EsSalud, Aldon Yldefonso, fue registrado mientras utilizaba un vehículo oficial para dejar a su hijo en el colegio

El gerente general del Seguro Social (EsSalud), Aldon Yldefonso, enfrenta una denuncia por presunto peculado de uso tras ser visto utilizando un vehículo institucional para trasladar a su hijo menor al colegio, un hecho que él ha negado, pese a la existencia de pruebas.

El programa Contracorriente de Willax registró que el automóvil oficial de placa EAG058 salió de la sede central alrededor de las 5:20 y, tras recoger al funcionario, llegó a su destino en menos de veinte minutos

El trayecto concluyó en las inmediaciones de un centro educativo, donde Yldefonso descendió junto a su hijo. Las imágenes registran el instante en que ambos avanzan hacia el colegio tomados de la mano.

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Cuando el equipo periodístico le consultó si tenía conocimiento de que esta acción podría constituir peculado de uso, el directivo contestó varias veces: “No”. Luego de unos minutos, decidió tomar un taxi y dejó el vehículo asignado para su traslado en el exterior del colegio. El equipo intentó obtener declaraciones del chofer, pero, al igual que su superior, evitó responder ante las cámaras.

EsSalud - Seguro Social - historias - Perú
Un reportaje del programa Contracorriente de Willax captó el uso del automóvil oficial para este fin personal y registró imágenes de Yldefonso descendiendo del vehículo junto a su hijo en las inmediaciones del colegio

La televisora, citando fuentes del Seguro, informó que la alta dirección convocó una reunión de urgencia para coordinar una respuesta. Como parte de la estrategia adoptada, se argumentó que el gerente utilizó el vehículo estatal debido a que su esposa se encontraba enferma.

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Según el Código Penal, todo funcionario o servidor público que se apropia o utiliza para sí o para terceros caudales o bienes bajo su administración, custodia o percepción por razón de su cargo, enfrenta una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años.

Expertos legales consultados por Contracorriente subrayaron que el empleo del vehículo oficial para fines personales, como trasladar a un familiar, genera gastos de combustible, desgaste del automóvil y uso del tiempo del chofer asignado, lo que configura la sospecha de un uso ajeno al servicio público.

El historial de Yldefonso, según el programa, incluye además investigaciones por concusión, corrupción de funcionario público y cohecho pasivo.

Hombre con traje y gafas sentado en un escritorio de madera, con bandera blanca de EsSalud con logo azul de familia detrás.
El historial de Yldefonso incluye otras investigaciones por delitos vinculados a la función pública, mientras que la Contraloría activó un proceso de recopilación de información sobre presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos en EsSalud

Cuestionamientos

A fines de mes pasado, la Contraloría General de la República activó un servicio especial de recopilación de información en EsSalud, tras la publicación de un reportaje que reveló presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos para la red pública.

El procedimiento, notificado mediante el Oficio N° 000135-2026-CG/OC0251, involucra la revisión de compras directas y fragmentadas que, según los documentos institucionales, afectan a cientos de productos farmacéuticos.

De acuerdo con la comunicación oficial a la que tuvo acceso Infobae este miércoles, la Contraloría informó al presidente ejecutivo de EsSaludJaime Moreno Eustaquio, que realizará “un servicio relacionado de recopilación de información” para esclarecer los procedimientos de compra y el uso de recursos públicos en la entidad sanitaria.

El oficio cita como fundamento la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, las Normas Generales de Control Gubernamental y la directiva que rige los servicios de recopilación de información.

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