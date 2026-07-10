Keiko Fujimori retrocede y ya no plantea el retiro de Perú de la Corte IDH como prometió en campaña, según Yehude Simon

Keiko Fujimori ha desistido de la propuesta de retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una iniciativa que defendía durante su campaña, según confirmó Yehude Simon tras reunirse con la presidenta electa

La presidenta electa Keiko Fujimori ha descartado el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), una propuesta que promovía durante su campaña electoral, según confirmó este miércoles Yehude Simon, expresidente del Consejo de Ministros y candidato a la alcaldía de Lima.

En diálogo con RPP, Simon relató que escuchó esa declaración de la lideresa de Fuerza Popular en su última reunión, la segunda que han sostenido recientemente, en la que trataron el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de un proyecto común para el país.

“En las últimas semanas tuvimos dos reuniones. Una primera reunión a pedido, donde pude hacerle presente el pensamiento que mi partido, el Partido Humanista, planteaba. Uno, la necesidad de respetar todo el tema de derechos humanos. Si no se respetan derechos humanos, todos estamos perdidos”, expresó.

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“Y lo entendió perfectamente, incluso dijo que no se iba a retirar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, añadió.

Simon destacó que la rectificación de Fujimori responde a una demanda social amplia y no solo a una petición individual, subrayando la importancia de mantener el respeto por los derechos humanos

Simon señaló que la rectificación de Fujimori obedece a una demanda amplia de la sociedad, más allá de su propia iniciativa. “No era un pedido mío, es un pedido de todos. Hay grupos que no entienden que el radicalismo, sea de derechas o de izquierda, no ayuda en nada”, afirmó.

Recordó que países como Venezuela, Nicaragua y Cuba han abandonado instancias internacionales de derechos humanos, lo que, a su juicio, representa un error que Perú no debe repetir.

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“Algunos dicen que soy ingenuo porque creo. Podría ser, pero yo pienso que soy realista. Porque además, más realista que yo tiene que ser la propia presidenta Keiko. Porque cuánto le puede durar este matrimonio en una elección que recién empieza frente a cualquier error que se cometió en el pasado”, comentó.

Dambién mencionó que el padre de la mandataria electa, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), “hizo gestión buena en algunos aspectos económicos”, aunque “en la segunda etapa hubo (...) horrores de respeto a los derechos humanos, que ella es consciente que se cometieron”.

“Y la señora Keiko Fujimori es una señora inteligente y sabe que tiene que hacer todo el esfuerzo para hacer un buen gobierno. No se puede hacer un buen gobierno violando derechos humanos”, remarcó.

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La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que no promoverá la salida del organismo internacional y reconoció, en conversaciones con Simon, la necesidad de un proyecto común para el país basado en el respeto a los derechos fundamentales

Durante la reciente campaña, la cuarta que realiza y en la que logró acceder a la Presidencia, la hija y heredera política del exdictador defendía su propuesta de retirar al país de la Corte IDH.

Sin embargo, aclaró que esta iniciativa no buscaba implantar la pena de muerte, ya que “para derrotar al terrorismo en los años 90 no hizo falta”, en referencia a la lucha que encabezó su padre contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

“Sí lo haremos para volver a utilizar jueces sin rostro y para que los internos tengan que trabajar por su alimento”, aseguró.

De hecho, su padre estableció tribunales con magistrados encubiertos que condenaron por terrorismo a miembros de Sendero Luminoso y MRTA, en juicios que posteriormente la Corte ordenó repetir con las debidas garantías para los procesados.

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