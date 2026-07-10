Quién es el campeón de la ‘U’ que reveló que Pablo Guede quiso sumarlo a Alianza Lima: “La respuesta era más que obvia”

Gustavo Grondona, exfutbolista argentino que fue parte del tricampeonato de Universitario de Deportes, contó que recibió un llamado de Pablo Guede con una propuesta ligada a Alianza Lima para la temporada 2026.
El propio Grondona explicó que el técnico lo buscó para incorporarlo a su equipo de trabajo, pero que él decidió no aceptar. La revelación surgió en una entrevista difundida por el programa Modo Fútbol, en la que el exmediocampista repasó su recorrido profesional al lado de Guede en clubes del exterior y describió por qué, ante esa opción, su respuesta resultó inmediata.
El llamado de Guede y la negativa de Grondona
En diálogo con Modo Fútbol, Grondona relató que Guede se comunicó con él cuando recibió la noticia de que asumiría un nuevo reto en Alianza Lima. La propuesta, según explicó, no estuvo vinculada a un regreso como jugador, sino a la posibilidad de integrarse al comando técnico del entrenador.
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“Yo estuve con Pablo en Colo-Colo dos años y medio, después en Arabia y el último año en Argentino Junior, un año y casi un poquito más. Me habló para ir a Alianza pero bueno, la respuesta era más que obvia”, afirmó el exjugador, al referirse al motivo central que lo llevó a declinar.
En la misma conversación, Grondona amplió su postura y sostuvo que, más allá de mantener un vínculo profesional con Guede, su decisión también se apoya en una mirada personal sobre el momento que atraviesa y sobre el lugar que ocupa el fútbol en su vida.
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“Guede me dijo para ir a Alianza, pero la verdad que a estas alturas de la vida no paro de ver fútbol. Es como digo yo, soy jugador sin que nadie me contrate, el sentir sigue estando en una cancha de fútbol hasta que nos vayamos de este mundo, por eso es muy difícil. También entiendo que hay un tiempo para todo, hay momentos y soy respetuoso del sentir”, señaló.
El exfutbolista también indicó que el entrenador comprendió la determinación que tomó, pese a que ambos comparten una historia de trabajo y trato cercano. “Sí, obvio, entendió. He jugado con él y tengo una amistad”, agregó.
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El peso de su historia con Universitario y el tricampeonato
Grondona integró un ciclo recordado por los hinchas de Universitario. De acuerdo con lo que se consignó en la información difundida, se sumó al club en 1998, procedente de Deportivo Español de Argentina. En el conjunto crema conquistó el tricampeonato del fútbol peruano en 1998, 1999 y 2000.
Ese antecedente fue el que el propio exjugador puso por delante al explicar por qué consideró “obvia” su decisión, al referirse a una posible llegada al principal rival deportivo del equipo con el que alcanzó esos títulos.
Como se recuerda, en 2001 se produjo su salida del cuadro merengue y su incorporación a Sporting Cristal. Luego de tan solo una temporada en el cuadro cervecero, el argentino volvió a su país para enrolarse en el Arsenal de Sarandí. En el club familiar terminaría su carrera profesional. Solo años después, su carrera se vinculó a tareas dentro de diferentes cuerpos técnico, con experiencias junto a Pablo Guede en distintos destinos.
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En su testimonio, Grondona insistió en que la decisión no implicó un corte con Guede, sino una elección personal atravesada por su historia y por su manera de entender el vínculo con los colores. “Me habló para ir a Alianza pero bueno, la respuesta era más que obvia”, reiteró, al volver sobre la frase que condensó el motivo principal de su negativa.
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