El testamento puede evitar que la familia se enfrente por una casa, un terreno u otros bienes tras una muerte

Una persona mayor firma un testamento sobre un escritorio en presencia de una notaria y dos personas más en una oficina con estanterías de libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una persona fallece sin dejar un testamento, la distribución de sus bienes puede convertirse en un problema para sus familiares. Una vivienda, un terreno o cualquier otro patrimonio puede terminar en una disputa entre herederos si no existe una decisión previa sobre cómo debe repartirse.

Para evitar estos conflictos, la jueza suprema Emilia Bustamante Oyague, integrante de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, destacó la utilidad del testamento como una herramienta que permite organizar la sucesión antes del fallecimiento y establecer quiénes serán los beneficiarios dentro de lo que permite la ley.

La magistrada advirtió que la falta de planificación puede generar desacuerdos familiares, procesos judiciales e incluso impedir que los herederos puedan disponer de los bienes durante años.

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Una notaria lee un documento legal a dos hombres en un despacho con estanterías llenas de libros, donde discuten asuntos de herencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo evitar que una herencia termine en los tribunales

El testamento permite que una persona deje establecida su voluntad sobre la distribución de su patrimonio después de su muerte. De esta manera, los familiares cuentan con una guía para conocer cómo debe organizarse la sucesión y se reducen las posibilidades de enfrentamientos por los bienes.

Según explicó Bustamante Oyague a El Peruanoa, este documento debe realizarse con asesoramiento especializado para que pueda ejecutarse correctamente, tenga eficacia legal y no sea cuestionado posteriormente.

“Es necesario también una mayor difusión de la utilidad del testamento a efectos de que la decisión de cómo se va a ordenar la sucesión, quiénes van a ser los herederos, dispuesto en vida por el titular del patrimonio (testador), sea planificado”, señaló.

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La jueza suprema explicó que, cuando una persona fallece sin testamento, los familiares deben iniciar un proceso de sucesión intestada para determinar quiénes tienen derecho a heredar. Este trámite puede complicarse cuando existen varios sucesores con distintas posiciones sobre la repartición del patrimonio.

Firma de un testamento.

Uno de los casos que recordó Bustamante Oyague fue el de un expediente judicial que permaneció 40 años en los tribunales debido a que los propietarios originales no dejaron testamento. La herencia pasó por varias generaciones hasta involucrar a cerca de 60 personas entre nietos, primos y bisnietos.

“Si la vida fuera tan sencilla, los hijos hubieran hecho la división y partición de lo que les correspondía, pero la realidad es que no lo hicieron, a tal punto que sucedieron los nietos, los hermanos de los nietos, los primos y hasta los bisnietos, en total eran sesenta personas; no es cuento, es un expediente”, relató.

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¿Qué ocurre con una propiedad cuando no existe testamento?

Uno de los principales problemas aparece cuando los herederos no logran ponerse de acuerdo sobre un inmueble. Bustamante Oyague señaló que en Lima es común encontrar avisos en viviendas que advierten sobre conflictos legales con mensajes como “propiedad en litigio, no se vende”.

Para la magistrada, estas situaciones reflejan las diferencias, desacuerdos y resentimientos que pueden surgir entre familiares respecto a la cuota hereditaria que corresponde a cada uno.

Cuando no existe consenso, los herederos pueden acudir al Poder Judicial para resolver la controversia, lo que prolonga la solución y puede impedir que el inmueble sea vendido, alquilado o utilizado mientras dure el proceso.

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Una mano con arrugas recoge un testamento de 8 millones de euros de una mesa en un despacho de abogados, junto a unas gafas y una lámpara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Perú pocos ciudadanos realizan un testamento pese a tener bienes que heredar

Aunque puede ayudar a prevenir disputas familiares, el testamento en Perú todavía tiene un uso limitado. Según informó Bustamante Oyague, durante el 2024 se registraron 9 mil 160 testamentos a nivel nacional.

La jueza consideró que esta cifra es reducida frente a la cantidad de personas adultas que cuentan con patrimonio y derechos que podrían ser materia de sucesión.

Del total registrado, el 50 % de los testamentos se otorgó en Lima y Callao, mientras que el otro 50 % corresponde al resto de provincias del país.

¿Por qué muchas personas no hacen un testamento?

Para Bustamante Oyague, una de las principales dificultades es la falta de información sobre la utilidad de este documento. La magistrada planteó que todavía existe poca difusión sobre la planificación sucesoria y cuestionó si las personas consideran costoso realizar este trámite o si simplemente dejan la solución del problema para después.

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El testamento puede ser simple y bastar con señalar a los herederos para evitar conflictos. Foto: difusión

“Entonces, acá hay un tema: ¿hay poca difusión para hacer un testamento? ¿Es muy oneroso otorgar un testamento en el Perú? ¿O es que dejamos los problemas para resolverlos en los tribunales de justicia?”, reflexionó.

La elaboración de un testamento permite que una persona tome decisiones sobre su patrimonio mientras está en vida y puede evitar que sus familiares enfrenten años de disputas para definir una herencia.