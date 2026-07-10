PNP interviene camión con mercadería de contrabando y pobladores bloquean carretera para evitar decomiso en Puno

En la carretera Juliaca-Huancané, región Puno, la Policía Nacional intervino un camión que transportaba mercadería de contrabando. Durante el operativo, presuntos contrabandistas y pobladores intentaron recuperar la carga y bloquearon la vía. (Crédito: Canal N)

Un operativo contra el contrabando en Puno generó un enfrentamiento entre las autoridades y pobladores que intentaron impedir el decomiso de productos trasladados de manera irregular. El hecho ocurrió en la carretera Juliaca-Huancané, a la altura del centro poblado Santa María de Ayabacas, donde fue intervenido un camión que transportaba mercancía de origen ilegal.

Según informó Canal N, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Aduanas detectaron un vehículo Fuso procedente de la frontera con Bolivia que trasladaba diversos productos, entre ellos fardos de tela, prendas de vestir y artículos de aseo.

Camión procedente de Bolivia fue detenido con mercadería de contrabando en carretera Juliaca-Huancané. (Foto: FB/@ladecanaradio)

Bloquean carretera durante intervención

Durante el operativo, presuntos involucrados en el traslado de la mercancía y algunos pobladores de la zona retiraron parte de la carga antes de que las autoridades pudieran asegurarla completamente. Posteriormente, los sujetos huyeron hacia los cerros cercanos, reduciendo el volumen de productos que finalmente pudo ser incautado.

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Además, los manifestantes bloquearon la vía colocando piedras y vidrios sobre la carretera con el objetivo de evitar el avance del vehículo intervenido y dificultar el trabajo de los agentes encargados del operativo.

Agentes de la Policía Nacional del Perú y Aduanas intervienen un camión con mercancía ilegal en un operativo contra el contrabando en la región de Puno. ((Foto: FB/@ladecanaradio))

Más de 30 policías controlan la zona

Ante la obstrucción de la carretera, más de 30 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales fueron desplegados para recuperar el control del área, retirar los obstáculos y garantizar el traslado del camión junto con la mercadería decomisada hacia las instalaciones de Aduanas.

De acuerdo con Canal N, esta intervención se suma a otros operativos realizados recientemente contra el comercio ilegal en la ciudad de Juliaca. Diez días antes, las autoridades también realizaron un decomiso de productos de contrabando en la urbanización Los Ángeles, donde vecinos de la zona intentaron impedir la intervención.

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Las autoridades continúan ejecutando acciones de control en puntos cercanos a la frontera con Bolivia, debido al ingreso de mercancías sin documentación que sustente su procedencia legal.

Un agente de la Policía Nacional del Perú vigila un camión intervenido en un operativo contra el contrabando en la carretera Juliaca-Huancané, Puno. ((Foto: FB/@ladecanaradio))

Impacto del comercio ilegal en Perú

El comercio ilegal en Perú, que incluye contrabando, falsificación y piratería, representa una preocupación significativa para la industria formal. Según la Sunat, el contrabando movilizó cerca de 600 millones de dólares en 2024, aunque la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advierte que este monto no refleja el verdadero alcance del problema, ya que no incluye otros delitos como la piratería, adulteración de productos y evasión tributaria. Una encuesta de la SNI reveló que la mitad de los industriales en el país considera que sus operaciones se ven gravemente afectadas por estas prácticas, que generan una competencia desleal y afectan la recaudación tributaria.

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El impacto del comercio ilegal no se limita a la pérdida de ventas. Las empresas formales enfrentan una presión adicional en los precios y una competencia que no cumple con normativas laborales ni regulatorias, lo que pone en riesgo la calidad de los productos para los consumidores. Estos, a su vez, quedan expuestos a bienes sin trazabilidad, sin garantía y sin controles de seguridad. El comercio ilícito afecta sectores diversos: desde alimentos y textiles hasta medicamentos y combustibles, comprometiendo tanto la reputación empresarial como la confianza en el mercado.

Agentes de la Policía Nacional del Perú inspeccionan un depósito clandestino tras incautar más de 2.400 galones de combustible de contrabando en Aguas Verdes, Tumbes. (Foto: Facebook / Tumbes Digital - Radio y TV )

Las rutas del contrabando en Perú evidencian la magnitud transfronteriza del problema. Puntos críticos como Virupaya y Tilali, en la frontera con Bolivia, han sido identificados como pasos de ingreso irregular para productos subsidiados. Estas rutas carecen de controles efectivos, facilitando la distribución de mercancía ilegal en mercados locales. La problemática no se limita al decomiso de mercadería: implica cadenas logísticas complejas y redes de distribución que operan al margen de la ley, lo que convierte al comercio ilegal en un desafío estructural para la industria formal y la economía peruana.

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