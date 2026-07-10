Perú

PNP interviene camión con mercadería de contrabando y pobladores bloquean carretera para evitar decomiso en Puno

Más de 30 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales participaron en las acciones de control para liberar la carretera y garantizar el traslado de los productos decomisados

Guardar
Google icon
En la carretera Juliaca-Huancané, región Puno, la Policía Nacional intervino un camión que transportaba mercadería de contrabando. Durante el operativo, presuntos contrabandistas y pobladores intentaron recuperar la carga y bloquearon la vía. (Crédito: Canal N)

Un operativo contra el contrabando en Puno generó un enfrentamiento entre las autoridades y pobladores que intentaron impedir el decomiso de productos trasladados de manera irregular. El hecho ocurrió en la carretera Juliaca-Huancané, a la altura del centro poblado Santa María de Ayabacas, donde fue intervenido un camión que transportaba mercancía de origen ilegal.

Según informó Canal N, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Aduanas detectaron un vehículo Fuso procedente de la frontera con Bolivia que trasladaba diversos productos, entre ellos fardos de tela, prendas de vestir y artículos de aseo.

Camión procedente de Bolivia fue detenido con mercadería de contrabando en carretera Juliaca-Huancané. (Foto: FB/@ladecanaradio)
Camión procedente de Bolivia fue detenido con mercadería de contrabando en carretera Juliaca-Huancané. (Foto: FB/@ladecanaradio)

Bloquean carretera durante intervención

Durante el operativo, presuntos involucrados en el traslado de la mercancía y algunos pobladores de la zona retiraron parte de la carga antes de que las autoridades pudieran asegurarla completamente. Posteriormente, los sujetos huyeron hacia los cerros cercanos, reduciendo el volumen de productos que finalmente pudo ser incautado.

PUBLICIDAD

Además, los manifestantes bloquearon la vía colocando piedras y vidrios sobre la carretera con el objetivo de evitar el avance del vehículo intervenido y dificultar el trabajo de los agentes encargados del operativo.

Dos agentes de policía con equipo táctico junto a un barril rotulado "POLICIA" en el hombro de una carretera, con un camión blanco y verde y un cielo azul despejado
Agentes de la Policía Nacional del Perú y Aduanas intervienen un camión con mercancía ilegal en un operativo contra el contrabando en la región de Puno. ((Foto: FB/@ladecanaradio))

Más de 30 policías controlan la zona

Ante la obstrucción de la carretera, más de 30 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales fueron desplegados para recuperar el control del área, retirar los obstáculos y garantizar el traslado del camión junto con la mercadería decomisada hacia las instalaciones de Aduanas.

De acuerdo con Canal N, esta intervención se suma a otros operativos realizados recientemente contra el comercio ilegal en la ciudad de Juliaca. Diez días antes, las autoridades también realizaron un decomiso de productos de contrabando en la urbanización Los Ángeles, donde vecinos de la zona intentaron impedir la intervención.

PUBLICIDAD

Las autoridades continúan ejecutando acciones de control en puntos cercanos a la frontera con Bolivia, debido al ingreso de mercancías sin documentación que sustente su procedencia legal.

Un policía uniformado con rifle vigila un camión blanco y azul varado en un terreno sin pavimentar, con edificaciones y montañas al fondo bajo cielo claro
Un agente de la Policía Nacional del Perú vigila un camión intervenido en un operativo contra el contrabando en la carretera Juliaca-Huancané, Puno. ((Foto: FB/@ladecanaradio))

Impacto del comercio ilegal en Perú

El comercio ilegal en Perú, que incluye contrabando, falsificación y piratería, representa una preocupación significativa para la industria formal. Según la Sunat, el contrabando movilizó cerca de 600 millones de dólares en 2024, aunque la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) advierte que este monto no refleja el verdadero alcance del problema, ya que no incluye otros delitos como la piratería, adulteración de productos y evasión tributaria. Una encuesta de la SNI reveló que la mitad de los industriales en el país considera que sus operaciones se ven gravemente afectadas por estas prácticas, que generan una competencia desleal y afectan la recaudación tributaria.

El impacto del comercio ilegal no se limita a la pérdida de ventas. Las empresas formales enfrentan una presión adicional en los precios y una competencia que no cumple con normativas laborales ni regulatorias, lo que pone en riesgo la calidad de los productos para los consumidores. Estos, a su vez, quedan expuestos a bienes sin trazabilidad, sin garantía y sin controles de seguridad. El comercio ilícito afecta sectores diversos: desde alimentos y textiles hasta medicamentos y combustibles, comprometiendo tanto la reputación empresarial como la confianza en el mercado.

Policías peruanos con chalecos verdes se encuentran frente a dos camionetas policiales blancas y edificios de concreto en un área rural o semi-urbana
Agentes de la Policía Nacional del Perú inspeccionan un depósito clandestino tras incautar más de 2.400 galones de combustible de contrabando en Aguas Verdes, Tumbes. (Foto: Facebook / Tumbes Digital - Radio y TV )

Las rutas del contrabando en Perú evidencian la magnitud transfronteriza del problema. Puntos críticos como Virupaya y Tilali, en la frontera con Bolivia, han sido identificados como pasos de ingreso irregular para productos subsidiados. Estas rutas carecen de controles efectivos, facilitando la distribución de mercancía ilegal en mercados locales. La problemática no se limita al decomiso de mercadería: implica cadenas logísticas complejas y redes de distribución que operan al margen de la ley, lo que convierte al comercio ilegal en un desafío estructural para la industria formal y la economía peruana.

Temas Relacionados

ContrabandoPunoPolicíaperu-noticias

Más Noticias

Congreso aprueba histórico paquete de leyes para sanear límites territoriales en Perú

La aprobación de las leyes busca destrabar inversiones públicas, dar seguridad jurídica y corregir un problema de organización administrativa que afecta al país desde hace décadas

Congreso aprueba histórico paquete de leyes para sanear límites territoriales en Perú

Sandra Ostos asegura que la selección peruana mantiene intacta su ambición pese a las bajas: “Vamos a dar mucho que hablar”

La punta de Alianza Lima y del conjunto nacional señaló que el equipo de Antonio Rizola cuenta con la capacidad y la confianza para sortear los próximos desafíos en los certámenes continentales

Sandra Ostos asegura que la selección peruana mantiene intacta su ambición pese a las bajas: “Vamos a dar mucho que hablar”

Varilla de construcción de 65 cm atravesó cráneo y cuello de un niño en SJL: quedó incrustada sin quitarle la vida

Especialistas del INSN Breña realizaron una cirugía de alta complejidad que permitió retirar el objeto y salvar la vida del menor, pese al riesgo de una hemorragia fatal y daño cerebral

Varilla de construcción de 65 cm atravesó cráneo y cuello de un niño en SJL: quedó incrustada sin quitarle la vida

Por qué se postergó el debate del crédito suplementario y la gratificación de trabajadores CAS: las razones detrás de la decisión

La acumulación de propuestas de infraestructura, becas y gratificaciones para trabajadores del régimen CAS impidió que la Comisión Permanente cerrara este jueves el debate sobre los S/9.596 millones

Por qué se postergó el debate del crédito suplementario y la gratificación de trabajadores CAS: las razones detrás de la decisión

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria cuestionó el proceso contra el expresidente, advirtió violaciones a derechos fundamentales y criticó la ausencia de garantías legales durante su arresto

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

Organismo de la ONU declara “arbitraria” la detención de Castillo y pide su liberación “inmediata” e indemnización

Keiko Fujimori retrocede y ya no plantea el retiro de Perú de la Corte IDH como prometió en campaña, según Yehude Simon

Balcázar sobre Pedro Castillo: “Yo podría indultar a cualquier condenado y no habría ninguna objeción que hacer”

¿Quién es Flavio Cruz, el nuevo ministro de Trabajo de José María Balcázar? El excongresista que asumirá el MTPE por 19 días

Keiko Fujimori informa que ya prepara decretos de urgencia para ser emitidos al inicio de su gestión

ENTRETENIMIENTO

Gisela Valcárcel respalda a su hija Ethel Pozo tras polémica con Janet Barboza: “Ella expuso la verdad”

Gisela Valcárcel respalda a su hija Ethel Pozo tras polémica con Janet Barboza: “Ella expuso la verdad”

Janet Barboza desmiente a Ethel Pozo y asegura que sí sabía que se quedaban en América TV: “No me gustan las mentiras”

Exjefe del INPE advierte que el servicio comunitario de Magaly Medina es información reservada: “No se puede publicar”

Ethel Pozo y su actual relación con Brunella Horna, Edson Dávila y Janet Barboza: “Una es mi genuina amiga y con otra no volvimos a hablar”

Ethel Pozo revela la traición de Edson Dávila y Janet Barboza al dejar América TV: "Supuestamente éramos amigos"

DEPORTES

Sandra Ostos asegura que la selección peruana mantiene intacta su ambición pese a las bajas: “Vamos a dar mucho que hablar”

Sandra Ostos asegura que la selección peruana mantiene intacta su ambición pese a las bajas: “Vamos a dar mucho que hablar”

Fernando Pacheco admite que se siente en deuda con Sporting Cristal y analizaría un retorno: “No me cerraría a una posible vuelta”

El “cooling break” llegaría a la Liga 1: la poderosa razón por la cual se instalaría en el torneo peruano

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo

¿Quién es Juan Manuel Requena, el mediocampista argentino que Héctor Cúper pidió para reforzar a Universitario?