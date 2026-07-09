Perú

Dos millones de niños peruanos compiten en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas con premios de 3 mil a 50 mil soles

La evaluación de la etapa Institución Educativa se rindió este miércoles 8 de julio en planteles públicos y privados, y abrió el proceso hacia la fase UGEL con registros del 15 de julio al 12 de agosto

Guardar
Google icon
Un grupo de estudiantes con uniformes escolares sentados en mesas individuales usan laptops blancas frente a una pantalla grande con un crucigrama y una profesora
Estudiantes de colegio en Perú participan activamente en una clase interactiva utilizando laptops y una pantalla digital bajo la supervisión de su profesora. (Andina)

Alrededor de dos millones de estudiantes de secundaria, de colegios públicos y privados de todo el país, participaron este miércoles 8 de julio en la etapa Institución Educativa de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática Aceros Arequipa (ONEM AA), la vigésima segunda edición del concurso educativo organizado por el Ministerio de Educación (Minedu) en alianza con Empresarios por la Educación y la empresa Aceros Arequipa.

La evaluación marca el inicio de un proceso clasificatorio por fases. Los escolares que obtengan los mejores resultados en esta primera instancia avanzarán a la fase UGEL, cuyas inscripciones estarán abiertas entre el 15 de julio y el 12 de agosto a través del portal www.gob.pe/onem. Los ganadores de la edición recibirán premios de entre 3.000 y 50.000 soles, según el nivel alcanzado en la competencia.

PUBLICIDAD

Un niño escribe en un cuaderno sobre un pupitre de madera dentro de un aula con ventanas, un mapa de Perú y un pizarrón blanco
Aunque más niños asisten a la escuela, los resultados en primaria muestran que la mayoría aún no alcanza el nivel esperado en lectura y matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta colaboración público-privada refleja un compromiso compartido con el desarrollo del talento joven y demuestra que la alianza entre el Estado y el sector privado puede generar un impacto real y transformador”, afirmó el ministro de Educación, Jorge Marticorena, al presentar la convocatoria.

Una competencia que abre puertas al mundo

La ONEM AA se consolida como la puerta de entrada a los circuitos internacionales de olimpiadas de matemáticas para los escolares peruanos. Así lo ilustra la trayectoria de Dhamaris Alarcón, estudiante de 16 años cuya historia comenzó precisamente en este concurso y que hoy la ubica entre las matemáticas escolares más destacadas del mundo.

“La Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, organizada por el Ministerio de Educación, fue la competencia que inició todo”, afirmó Alarcón en declaraciones recogidas por el Minedu. Desde esa primera participación, la joven construyó una carrera que la llevó a competir en Costa Rica, Estados Unidos, India, Brasil, México y Francia, donde en abril de 2026 subió al podio más alto de su carrera.

PUBLICIDAD

Vista aérea de un pizarrón verde con ecuaciones del 'Cuatro Cuatros' escritas en tiza. Manos de niños apuntan a las operaciones y sostienen hojas con números.
Manos de estudiantes colaboran en un pizarrón verde resolviendo el desafío de los 'cuatro cuatros', un ejercicio matemático popular que busca obtener diferentes números usando solo cuatro cuatros y operaciones básicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oro en la Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas

Del 9 al 14 de abril de 2026, Burdeos fue el escenario de la Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas (EGMO), una de las competencias escolares más exigentes del mundo, con 247 participantes de 66 países. Dhamaris Alarcón Huamaní obtuvo la medalla de oro, mientras que su compañera Faviana Esteban se alzó con el bronce. Las escolares Gianella Camacho y Joyce Matías completaron el equipo peruano con menciones honrosas.

Con ese resultado, el Perú se ubicó en el primer lugar de la competencia por equipos, bajo la dirección del doctor Jesús Zapata, docente y miembro del equipo de Olimpiadas Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El oro en la EGMO coronó una carrera en ascenso: Alarcón acumula más de 12 medallas internacionales en matemáticas, física y astronomía.

Un aula de escuela primaria con una maestra delante de un pizarrón verde, donde hay ecuaciones escritas, y varios alumnos sentados en sus pupitres.
Una maestra de escuela primaria argentina imparte clases de matemáticas a un grupo de alumnos sentados en sus pupitres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las aulas al podio internacional

El talento de Dhamaris no surgió de forma aislada. Desde pequeña convivió con las matemáticas gracias a su madre, ingeniera industrial egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien le transmitió la curiosidad por comprender el mundo a través de los números. Sus docentes y directivos del colegio Saco Oliveros identificaron su potencial con rapidez y la integraron a programas de alto rendimiento.

La joven reconoce que la EGMO 2026 representó un reto particular en el área de geometría, que es también su favorita. “Yo quería representar a mi país otra vez en la EGMO y tener la experiencia de conocer a más mujeres en matemática”, declaró tras conocer su resultado en Francia.

Rezago educativa: Desafío en el aprendizaje de matemáticas para niños
Rezago educativa: Desafío en el aprendizaje de matemáticas para niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Musquykuna: matemáticas gratuitas para quien más las necesita

Más allá de su trayectoria competitiva, Alarcón fundó Musquykuna, una iniciativa que ofrece clases gratuitas y orientación a estudiantes interesados en las olimpiadas de matemáticas que no cuentan con recursos para acceder a una preparación especializada. El proyecto busca democratizar el acceso a las herramientas que a ella le cambiaron el rumbo.

Fuera de las aulas y las competencias, la joven practica marinera y tiro con arco, disfruta de la repostería y tiene como meta estudiar ingeniería aeroespacial para trabajar en proyectos de exploración espacial y, a largo plazo, vincularse con la NASA.

Temas Relacionados

Ministerio de EducaciónMatemáticasArequipaperu-noticias

Más Noticias

Corte de luz en Lima y Callao: Pluz suspende su servicio en cuatro distritos este 10 de julio

La empresa informó que las interrupciones responden a labores de mantenimiento preventivo y reforzamiento de la infraestructura eléctrica para mejorar la continuidad del servicio

Corte de luz en Lima y Callao: Pluz suspende su servicio en cuatro distritos este 10 de julio

Martha Chávez sobre Alejandro Toledo: “No se merece el indulto ni la misericordia que pide”

La senadora electa recordó las palabras de Toledo en el 2012 cuando se debatía un indulto para Alberto Fujimori: “nunca olvido que él dijo: ‘Fujimori, si está para morirse uno o dos meses antes, le daría el indulto”

Martha Chávez sobre Alejandro Toledo: “No se merece el indulto ni la misericordia que pide”

Negocio peruano recibe multa histórica de casi S/ 2 millones por falsificar a Labubu

Una alerta temprana de Aduanas fue clave para que la autoridad de propiedad intelectual frenara la comercialización de este gigantesco cargamento. La resolución de Indecopi confirma la vulneración sistemática de los derechos exclusivos de la firma asiática Pop Mart

Negocio peruano recibe multa histórica de casi S/ 2 millones por falsificar a Labubu

Nuevo parche bioimpreso busca acelerar la cicatrización de heridas crónicas

El dispositivo busca generar un entorno adecuado para estimular la regeneración del tejido afectado

Nuevo parche bioimpreso busca acelerar la cicatrización de heridas crónicas

Jackson Mora asegura que es inocente tras ser acusado de pertener a ‘Los Arquitectos del Fraude’

El boxeador fue trasladado inicialmente al Ministerio Público de La Molina y por la noche a la sede de Flagrancia del Poder Judicial en San Juan de Lurigancho

Jackson Mora asegura que es inocente tras ser acusado de pertener a ‘Los Arquitectos del Fraude’
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

73 % de limeños piensa que Rafael López Aliaga debe retirarse de la política o asumir como senador

73 % de limeños piensa que Rafael López Aliaga debe retirarse de la política o asumir como senador

Keiko Fujimori se reunió con José María Balcázar: “Hemos intercambiado ideas y me ha dado varios consejos”

Freddy Solano no va más: Cronología del escándalo del ministro de Trabajo que terminó en renuncia

Carlos Bruce lidera la intención de voto para ser el nuevo alcalde de Lima Metropolitana, según encuesta

Ministro de Trabajo, Freddy Solano, renuncia tras revelarse presunto certificado falso: “Me retiro con la conciencia tranquila”

ENTRETENIMIENTO

Jackson Mora asegura que es inocente tras ser acusado de pertener a ‘Los Arquitectos del Fraude’

Jackson Mora asegura que es inocente tras ser acusado de pertener a ‘Los Arquitectos del Fraude’

Falleció Bonnie Tyler, voz de ‘Total eclipse of heart’, a los 75 años: así reaccionaron los fans peruanos

Samahara Lobatón revela el bajo aporte económico de Youna y Bryan Torres: “Yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos”

Magaly Medina revela que ya pagó 145 mil soles a Jefferson Farfán: “Él quiere la plata ya, quiere todo”

Magaly Medina cuestiona exposición de Jackson Mora tras su detención: “Es un exhibicionismo y un show circense”

DEPORTES

Sporting Cristal quiere fichar a exdefensor de Universitario para el Torneo Clausura 2026: “Ya consultó y va a hacer las gestiones”

Sporting Cristal quiere fichar a exdefensor de Universitario para el Torneo Clausura 2026: “Ya consultó y va a hacer las gestiones”

Dónde ver Francia vs Marruecos HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

La insólita reacción de Joao Grimaldo cuando fue comparado con Maxloren Castro que hizo explotar a Jefferson Farfán

Se conoció que Emily Zinger regresa a la Liga Peruana de Vóley: ¿Universitario, San Martín o Regatas Lima?

Joao Grimaldo reveló consejo de Mano Menezes en la selección peruana y Jefferson Farfán lo elogió: “Me encanta cuando se la creen”