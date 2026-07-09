Dos millones de niños peruanos compiten en la Olimpiada Nacional Escolar de Matemáticas con premios de 3 mil a 50 mil soles

Estudiantes de colegio en Perú participan activamente en una clase interactiva utilizando laptops y una pantalla digital bajo la supervisión de su profesora. (Andina)

Alrededor de dos millones de estudiantes de secundaria, de colegios públicos y privados de todo el país, participaron este miércoles 8 de julio en la etapa Institución Educativa de la Olimpiada Nacional Escolar de Matemática Aceros Arequipa (ONEM AA), la vigésima segunda edición del concurso educativo organizado por el Ministerio de Educación (Minedu) en alianza con Empresarios por la Educación y la empresa Aceros Arequipa.

La evaluación marca el inicio de un proceso clasificatorio por fases. Los escolares que obtengan los mejores resultados en esta primera instancia avanzarán a la fase UGEL, cuyas inscripciones estarán abiertas entre el 15 de julio y el 12 de agosto a través del portal www.gob.pe/onem. Los ganadores de la edición recibirán premios de entre 3.000 y 50.000 soles, según el nivel alcanzado en la competencia.

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Aunque más niños asisten a la escuela, los resultados en primaria muestran que la mayoría aún no alcanza el nivel esperado en lectura y matemática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta colaboración público-privada refleja un compromiso compartido con el desarrollo del talento joven y demuestra que la alianza entre el Estado y el sector privado puede generar un impacto real y transformador”, afirmó el ministro de Educación, Jorge Marticorena, al presentar la convocatoria.

Una competencia que abre puertas al mundo

La ONEM AA se consolida como la puerta de entrada a los circuitos internacionales de olimpiadas de matemáticas para los escolares peruanos. Así lo ilustra la trayectoria de Dhamaris Alarcón, estudiante de 16 años cuya historia comenzó precisamente en este concurso y que hoy la ubica entre las matemáticas escolares más destacadas del mundo.

“La Olimpiada Nacional Escolar de Matemática, organizada por el Ministerio de Educación, fue la competencia que inició todo”, afirmó Alarcón en declaraciones recogidas por el Minedu. Desde esa primera participación, la joven construyó una carrera que la llevó a competir en Costa Rica, Estados Unidos, India, Brasil, México y Francia, donde en abril de 2026 subió al podio más alto de su carrera.

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Manos de estudiantes colaboran en un pizarrón verde resolviendo el desafío de los 'cuatro cuatros', un ejercicio matemático popular que busca obtener diferentes números usando solo cuatro cuatros y operaciones básicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oro en la Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas

Del 9 al 14 de abril de 2026, Burdeos fue el escenario de la Olimpiada Europea Femenina de Matemáticas (EGMO), una de las competencias escolares más exigentes del mundo, con 247 participantes de 66 países. Dhamaris Alarcón Huamaní obtuvo la medalla de oro, mientras que su compañera Faviana Esteban se alzó con el bronce. Las escolares Gianella Camacho y Joyce Matías completaron el equipo peruano con menciones honrosas.

Con ese resultado, el Perú se ubicó en el primer lugar de la competencia por equipos, bajo la dirección del doctor Jesús Zapata, docente y miembro del equipo de Olimpiadas Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El oro en la EGMO coronó una carrera en ascenso: Alarcón acumula más de 12 medallas internacionales en matemáticas, física y astronomía.

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Una maestra de escuela primaria argentina imparte clases de matemáticas a un grupo de alumnos sentados en sus pupitres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las aulas al podio internacional

El talento de Dhamaris no surgió de forma aislada. Desde pequeña convivió con las matemáticas gracias a su madre, ingeniera industrial egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quien le transmitió la curiosidad por comprender el mundo a través de los números. Sus docentes y directivos del colegio Saco Oliveros identificaron su potencial con rapidez y la integraron a programas de alto rendimiento.

La joven reconoce que la EGMO 2026 representó un reto particular en el área de geometría, que es también su favorita. “Yo quería representar a mi país otra vez en la EGMO y tener la experiencia de conocer a más mujeres en matemática”, declaró tras conocer su resultado en Francia.

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Rezago educativa: Desafío en el aprendizaje de matemáticas para niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Musquykuna: matemáticas gratuitas para quien más las necesita

Más allá de su trayectoria competitiva, Alarcón fundó Musquykuna, una iniciativa que ofrece clases gratuitas y orientación a estudiantes interesados en las olimpiadas de matemáticas que no cuentan con recursos para acceder a una preparación especializada. El proyecto busca democratizar el acceso a las herramientas que a ella le cambiaron el rumbo.

Fuera de las aulas y las competencias, la joven practica marinera y tiro con arco, disfruta de la repostería y tiene como meta estudiar ingeniería aeroespacial para trabajar en proyectos de exploración espacial y, a largo plazo, vincularse con la NASA.