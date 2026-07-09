Magaly Medina cuestiona exposición de Jackson Mora tras su detención: “Es un exhibicionismo y un show circense”

Magaly Medina analiza las imágenes de la detención de Jackson Mora y su hermana por presunta estafa. La conductora califica el operativo policial como un "show circense" y reflexiona sobre la presunción de inocencia en el país. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente detención del empresario Jackson Mora, investigado por su presunta participación en el caso de la organización criminal conocida como ‘Los Arquitectos del Fraude’, continúa generando reacciones. Esta vez fue Magaly Medina quien dedicó varios minutos de su programa para pronunciarse sobre la forma en que el esposo de Tilsa Lozano fue presentado públicamente por la Policía durante las diligencias realizadas tras su captura.

Magaly Medina critica la exposición pública de Jackson Mora

Durante la emisión de Magaly TV, La Firme, la periodista inició su comentario recordando que Jackson Mora y su hermana, quien figura como gerente general de una de las empresas investigadas, fueron trasladados desde la Dirincri hacia las instalaciones del Instituto de Medicina Legal como parte de las diligencias fiscales.

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Sin embargo, más allá del proceso judicial, la conductora centró su atención en el procedimiento policial que consiste en exhibir a los detenidos esposados y sosteniendo un cartel con la imputación correspondiente.

Magaly Medina sorprende al defender a Jackson Mora: “Me pongo en los zapatos de estas personas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la popular ‘Urraca’, esa práctica se ha convertido en un espectáculo mediático que debería revisarse. “Hay algo que siempre hemos visto que la Policía hace años hace cuando tiene estas capturas. Un exhibicionismo y un show circense de cada uno de los capturados.”

No obstante, la periodista hizo una precisión importante. Señaló que no siente compasión cuando se trata de delincuentes plenamente identificados o condenados, aunque remarcó que en este caso todavía existe una investigación en curso. “A mí no me da ninguna lástima ni pena cuando se trata de reales criminales, extorsionadores, delincuentes y reales corruptos.”

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Magaly Medina sorprende al defender a Jackson Mora: “Me pongo en los zapatos de estas personas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Pide respetar la presunción de inocencia

A lo largo de su reflexión, Magaly Medina insistió en que aún no conoce todos los detalles del expediente fiscal y que solo ha seguido la información difundida por diversos medios de comunicación. Por ello, sostuvo que espera que las autoridades cuenten con elementos sólidos antes de exponer públicamente a los investigados.

“No sabemos actualmente qué tan fuertes sean las denuncias y las pruebas que tienen contra Jackson Mora y su hermana.” La conductora explicó que las imágenes difundidas por la Policía muestran parte del seguimiento realizado durante la investigación. “Aparentemente hemos visto en un programa de televisión y la Policía ha dado a los medios los detalles del seguimiento en video que han hecho. Ojalá sean así.”

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Magaly Medina sorprende al defender a Jackson Mora: “Me pongo en los zapatos de estas personas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recuerda cómo funciona la justicia en otros países

Durante su comentario, la periodista aprovechó para cuestionar el funcionamiento del sistema judicial peruano y compararlo con el principio de presunción de inocencia que, según indicó, debería prevalecer. “En este país a veces primero te acusan y luego te mandan a la cárcel y ahí recién tienes que empezar a defenderte.”

Luego profundizó en esa idea. “Primero eres culpable y luego te defiendes para ser declarado inocente. No es como en otros países. La ley dice: mientras eres inocente, hasta que se pruebe lo contrario. Acá no, acá primero te vas adentro y luego pruebas que eres inocente.”

Aunque expresó esa crítica, también manifestó su deseo de que, si las autoridades decidieron realizar la captura y la exposición pública, sea porque cuentan con evidencia suficiente. “Yo digo ojalá.”

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Magaly Medina sorprende al defender a Jackson Mora: “Me pongo en los zapatos de estas personas”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Me pongo en los zapatos de estas personas”

Uno de los momentos más llamativos de su intervención fue cuando Magaly Medina recordó su propio paso por prisión y explicó que esa experiencia la lleva a mirar estos casos desde otra perspectiva.

La periodista aseguró que puede imaginar el impacto que tendría para cualquier persona ser expuesta públicamente si finalmente resulta inocente. “Yo lo que hago es ponerme como exrea alguna vez, me pongo en los zapatos de estas personas.”

A partir de esa reflexión expresó su preocupación por las consecuencias que puede generar una exposición mediática antes de que exista una sentencia. “Si es que no fueran ciertas las acusaciones, el daño que se les hace al exhibirlos como animales de zoológico.”

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Magaly Medina sorprende al defender a Jackson Mora: “Me pongo en los zapatos de estas personas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Cuestiona la humillación pública de los detenidos

La conductora recordó que no es la primera vez que observa este tipo de procedimientos policiales y afirmó que diferentes personajes públicos han pasado por situaciones similares. Según señaló, mostrar a los detenidos esposados y con carteles frente a las cámaras representa una forma de humillación.

“Hemos visto a lo largo de estos años persecuciones a diferentes personalidades de este país, exhibirlos con su letrerazo de detenido, humillarlos públicamente.” Para Magaly Medina, ese tipo de prácticas debería ser revisado por las autoridades. “Ese tipo de cosas es lo que supongo en algún momento la justicia tiene que enmendar.”

Magaly Medina sorprende al defender a Jackson Mora: “Me pongo en los zapatos de estas personas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Aclara que no defiende a Jackson Mora

La conductora también dejó claro que sus comentarios no representan una defensa hacia Jackson Mora, sino una reflexión sobre el respeto a los derechos de cualquier investigado. Incluso remarcó que los verdaderos delincuentes sí deben ser perseguidos con firmeza.

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“Hay que perseguir al realmente delincuente, al criminal, al corrupto; a ese realmente sí.” Asimismo, lamentó que el país continúe enfrentando altos índices de extorsión. “En este país lleno de extorsionadores, de bandas de extorsionadores, que además creo que muchos saben cómo localizarlos y no lo hacen.”

Magaly Medina sorprende al defender a Jackson Mora: “Me pongo en los zapatos de estas personas”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly expresa empatía por el pasado farandulero de Jackson Mora

Más adelante, Magaly Medina reconoció que siente cierta empatía por Jackson Mora, debido a que durante años formó parte del mundo del espectáculo y actualmente es conocido por su matrimonio con Tilsa Lozano.

“Ha sido un personaje de Chollywood durante los últimos años.” Luego explicó por qué la imagen del empresario esposado le resultó impactante. “Yo tengo un poco de lástima, conmiseración y empatía con alguien que ha pertenecido a este mundo de la farándula, casado con una farandulera como Tilsa Lozano, ahora yendo así enmarrocado y con un letrero grande de Policía de Estafas.”

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La periodista confesó que esa escena le generó una fuerte impresión. “Es chocante. Es como vivir una película de terror irreal.”

Magaly Medina sorprende al defender a Jackson Mora: “Me pongo en los zapatos de estas personas”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ojalá tengan pruebas concretas”

En la parte final de su comentario, Magaly Medina reiteró que espera que las autoridades cuenten con pruebas contundentes para justificar una exposición pública de esa magnitud. “Ojalá que esto que están haciendo, eso de ponerles ‘detenido’, realmente tengan las pruebas necesarias.”

También precisó que las investigaciones no deberían sustentarse únicamente en testimonios o especulaciones. “No solamente con meras especulaciones o por dichos de alguien. Por dichos de alguien o por especulaciones, no. Con pruebas concretas no se puede juzgar a nadie ni hacer eso.”

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Finalmente, volvió a aclarar que su intención no es defender al empresario investigado, sino expresar una posición respecto al respeto del debido proceso. “No estoy defendiendo ni nada porque no sé exactamente, no estoy tan empapada. He visto lo que todos ustedes han visto, las informaciones que han salido en los medios y medios serios, como Panorama.”

Magaly Medina sorprende al defender a Jackson Mora: “Me pongo en los zapatos de estas personas”. Captura: Magaly TV La Firme.