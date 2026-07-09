Un tráiler queda atorado bajo el puente de la avenida Aviación y paraliza la vía expresa de Javier Prado

Un tráiler que trasladaba una retroexcavadora quedó atorado bajo el puente de la avenida Aviación en la vía expresa de la avenida Javier Prado, lo que causó una fuerte congestión vehicular en sentido hacia los distritos de San Isidro y Magdalena del Mar.
La incidencia, registrada durante la mañana del jueves 9 de julio, afectó el flujo vehicular en una de las principales arterias de la capital peruana, según informaron RPP y Andina.
El incidente ocurrió cuando un camión tipo tráiler, que transportaba una grúa con brazo mecánico, intentó cruzar por el paso inferior del puente de la avenida Aviación. De acuerdo con Andina, la altura del brazo mecánico superaba el límite permitido para ese tramo, lo que provocó que la estructura del vehículo quedara atrapada. Esta situación obligó a restringir la circulación en uno de los carriles de la vía expresa.
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La Policía Nacional del Perú acudió al lugar para coordinar las acciones necesarias y facilitar el retiro del tráiler, como confirmó RPP en sus reportes matutinos. Durante este proceso, de los cuatro carriles existentes, solo tres permanecieron habilitados, lo que incrementó el nivel de congestión mientras avanzaban las horas punta.
El accidente tuvo lugar a escasos metros de la estación La Cultura del Metro de Lima, lo que amplificó el impacto para los conductores que se dirigían hacia San Isidro y Magdalena del Mar. Las autoridades recomendaron a los usuarios tomar rutas alternas y prever tiempos adicionales de viaje para evitar mayores contratiempos.
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Maniobras y desafíos para el retiro del vehículo
Andina detalló que el retiro del camión pesado podría tomar varias horas, ya que en estos casos suele ser necesario el apoyo de una grúa especializada y, en ocasiones, el desmontaje parcial del vehículo para evitar daños a la infraestructura del puente. Mientras tanto, los vehículos particulares y de transporte público aprovecharon los carriles disponibles, lo que generó una aglomeración vehicular a lo largo de la vía, según se observó en los videos enviados al Rotafono de RPP.
La Policía Nacional mantuvo presencia constante en la zona para controlar el flujo vehicular y minimizar el riesgo de accidentes secundarios. Las autoridades no descartaron prolongar las labores de retiro si las condiciones técnicas lo exigían.
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Reacciones y cuestionamientos por el incidente
El hecho volvió a poner en evidencia el incumplimiento de las restricciones de altura por parte de algunos conductores de vehículos de carga, pese a la señalización instalada en la zona. Según Andina, vecinos y usuarios expresaron su preocupación por la falta de controles efectivos para impedir el ingreso de unidades que no cumplen con las condiciones permitidas.
En declaraciones recogidas por RPP, algunos ciudadanos manifestaron su incomodidad por la recurrente congestión en este tramo de la avenida Javier Prado, agravada por incidentes similares. El tránsito restringido en una de las principales vías de Lima generó retrasos considerables para quienes se desplazaban hacia zonas clave de la ciudad.
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Acciones de la Policía y recomendaciones para los conductores
La Policía Nacional del Perú reiteró que continuará realizando las acciones necesarias para restablecer la normalidad en el tránsito y evitar mayores complicaciones en la avenida Javier Prado. Mientras persistía el bloqueo parcial, las autoridades insistieron en la importancia de respetar las restricciones de altura y atender la señalización vial para prevenir accidentes de este tipo.
RPP y Andina coincidieron en que la congestión, producto del vehículo atascado, obligó a muchos conductores a modificar sus rutas habituales y ajustar sus horarios de desplazamiento. La coordinación entre las entidades encargadas del tránsito y la pronta intervención de equipos especializados resultaron determinantes para liberar la vía y restablecer el flujo vehicular.
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