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Joao Grimaldo reveló consejo de Mano Menezes en la selección peruana y Jefferson Farfán lo elogió: “Me encanta cuando se la creen”

El habilidoso extremo habló de la gestión del DT brasileño en la ‘bicolor’, además del hecho de llevar la ’10′, lo que generó los halagos de la ‘Foquita’

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El joven extremo reveló consejo de Mano Menezes para destacar en la 'bicolor'. (Video: Enfocados)

La selección peruana atraviesa una etapa de renovación bajo las órdenes de Mano Menezes, quien ya dirigió al equipo en cuatro amistosos antes del Mundial 2026. El nuevo ciclo combina la energía de jóvenes talentos con la experiencia de algunos referentes, en busca de recuperar protagonismo internacional. En este contexto, Joao Grimaldo se ha consolidado como una de las caras más prometedoras del plantel y ha compartido sus impresiones sobre el presente y el futuro de la ‘bicolor’.

Para el extremo, la llegada del técnico brasileño representa una oportunidad para los futbolistas emergentes, valorando su recorrido y apuesta por las nuevas generaciones: “Es un buen ‘profe’, tiene un buen currículum y un buen recorrido. Por lo que estoy notando, le da confianza a los menores, le gusta los chicos”, afirmó en primera instancia en el programa Enfocados.

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La confianza del DT no solo se traduce en minutos de juego, sino también en libertad dentro del campo. “En lo personal, es un buen entrenador y me gusta por el estilo de juego que él tiene. Le gusta mucho tener el balón y atacar bastante. ¿Con responsabilidad en la marca? Sí, también. Dice ‘suéltate, pero si la pierdes sé el primero (en recuperar el balón)’. Pero te da libertad. Me ‘suelta las cadenas’ y yo mismo soy“, detalló.

Joao Grimaldo fue una pesadilla para el lateral hondureño, Christopher Meléndez, en el amistoso con Perú en España. - créditos: FPF
Joao Grimaldo fue una pesadilla para el lateral hondureño, Christopher Meléndez, en el amistoso con Perú en España. - créditos: FPF

En el día a día, Joao Grimaldo ha encontrado en Marcos López a su principal aliado dentro de la selección peruana. “Porque jugamos en la misma banda, ahora último con ‘Marquitos’ López”, explicó, mostrando afinidad con el lateral, lo que se refleja en la dinámica y fluidez del juego ofensivo peruano por ese sector del campo.

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El sueño de clasificar a una Copa del Mundo sigue siendo el gran anhelo del jugador de 23 años, quien admitió que la tarea es exigente, pero no imposible: “Sí, yo creo que como todo joven, todo un jugador de fútbol quiere ir al Mundial con su selección. No es imposible, sí difícil, pero me gustan los retos. ¿Alcanza con el plantel de ahora? Creo que sí. Si nos preparamos bien, estamos bien enfocados, bien concentrados, yo creo que sí”.

El elogio de Jefferson Farfán a Joao Grimaldo por llevar la ‘10′ de la selección peruana

El impacto de Joao Grimaldo en la selección peruana no ha pasado desapercibido para las figuras históricas del fútbol peruano. Jefferson Farfán, uno de los máximos referentes de la ‘blanquirroja’ en los últimos años.

La ‘Foquita’ preguntó: “¿Qué se siente usar la ‘10′ de la selección peruana?” A lo que Grimaldo respondió: “Pesa bastante, pero te motiva por los que la han llevado”. La respuesta refleja la carga histórica de ese dorsal, pero también el estímulo que representa para el joven jugador.

El extremo nacional habló del amargo empate de la 'bicolor' y de la petición de Mano Menezes. (Video: Doble Punta)

Para el exfutbolista, la personalidad del futbolista de Sparta Praga es uno de sus atributos principales: “En la selección es ‘picante’. Pero yo creo que él la está llevando muy bien”, opinó, además de elogiar la confianza del atacante: “Me encanta su personalidad. Esa personalidad a mí me gusta cuando se la creen. Yo siempre te lo he dicho. Él tiene una personalidad importante que pocos la tienen, te la tienes que creer, y el hombre la va a poner chiquitita, acuérdate de mí”.

El respaldo de Jefferson Farfán no solo representa un reconocimiento, sino también un incentivo para Joao Grimaldo, que ha respondido con serenidad a los elogios y a la presión de portar un número tan emblemático. “Con tranquilidad”, resumió el exjugador de Sporting Cristal tras uno de sus últimos partidos, dejando claro que la templanza también es parte de su carácter.

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