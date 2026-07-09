Ministro de Trabajo, Freddy Solano, renuncia tras revelarse presunto certificado falso: “Me retiro con la conciencia tranquila”

Freddy José María Solano González es un abogado peruano que cobró relevancia en la esfera pública en los últimos meses al ser designado como presidente ejecutivo de PromPerú. Foto: captura TV Perú

Freddy Solano presentó este jueves 9 de julio su renuncia irrevocable al cargo de Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, apenas 41 días después de haber jurado el cargo. La decisión se produce en medio de un escándalo por el presunto uso de un certificado laboral falso para acceder a seis nombramientos en el Estado, incluida la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

En una carta dirigida al presidente José María Balcázar, Solano González dijo que su decisión de renunciar es con “profundo sentido de responsabilidad democrática y con la convicción de que el interés general del país, la estabilidad del Gobierno y la continuidad de las políticas públicas debe prevalecer siempre sobre cualquier circunstancia personal”.

PUBLICIDAD

“Los cuestionamientos formulados en los últimos días han generado un escenario político y mediático que, más allá de mi posición firme respecto de los hechos, amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, se lee en la carta.

Freddy Solano afirma que confía en que las “instancias competentes esclarecerán objetivamente los hechos” y confirmarán, dice, que su “actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública”.

“No obstante ello, y sin que esta decisión implique reconocimiento alguno de responsabilidad, considero que corresponde presentar mi renuncia con el propósito de preservar la estabilidad institucional, evitar especulaciones o percepciones de injerencia en las actuaciones del aparato fiscal y jurisdiccional, permitiendo que dichas instituciones ejerzan sus funciones con absoluta independencia”, dijo, pese a que su sector no tiene relación alguna con los órganos de justicia.

PUBLICIDAD

Solano cierra su carta afirmando que se retira con “la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público”.

El escándalo del presunto certificado falso

El documento que trajo como consecuencia la renuncia de Freddy Solano es un certificado laboral fechado el 30 de noviembre de 2017, en el que se consigna que se desempeñó como jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017.

Según reveló el dominical Cuarto Poder, ese certificado fue determinante en su expediente para acreditar los requisitos mínimos exigidos para dirigir Sunafil, cargo que asumió en octubre de 2023 y para el que se exigían 10 años de experiencia general, cinco en el sector público y cinco en puestos de jefatura.

PUBLICIDAD

El gerente general de la empresa, Carlos Ubillus Urbina, envió en junio de 2024 una carta al Ministerio de Trabajo en la que declaró que el certificado “no es auténtico” y precisó que la firma, el logotipo y el membrete fueron adulterados. Ubillus Urbina también señaló que el documento falso consigna el nombre Service JCV S.R.L., cuando la denominación real de su empresa es Service JCU S.R.L., y ratificó que Solano nunca trabajó allí.

Ante esas acusaciones, el entonces ministro salió a defenderse públicamente. “Yo no necesito ni un documento fraguado para asumir algún tipo de cargo”, afirmó Solano y explicó que desarrolló sus actividades en Trujillo y que recibió el certificado de la administradora de la firma en esa ciudad.

PUBLICIDAD