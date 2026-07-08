Tren de lujo que conecta Arequipa y cusco es elegido el mejor del mundo por Travel + Leisure

El Andean Explorer, A Belmond Train, Peru, obtuvo el reconocimiento como el mejor tren del mundo según la revista de viajes de lujo Travel + Leisure en la edición 2026 de los World’s Best Awards. Este servicio, pionero en su categoría y único en Sudamérica, conecta las ciudades de Arequipa y Cusco en un trayecto nocturno que cruza algunos de los paisajes más espectaculares del altiplano peruano.

La distinción, anunciada el 8 de julio de 2026, posiciona a Perú en el centro de la atención internacional como destino de alto nivel, según reportó Travel + Leisure. El Andean Explorer, inaugurado en 2017, propone una experiencia de tres días y dos noches con una oferta que incluye cocina de autor, spa a bordo y excursiones guiadas a sitios emblemáticos como el lago Titicaca.

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Felipe Portocarrero, Luxury Train Operations Manager, subrayó la relevancia del galardón: “Este reconocimiento nos llena de orgullo y contribuye significativamente a la visibilidad de Perú como destino de lujo. Aquí, la calidez humana, un servicio de excelencia y la valorización de la vasta biodiversidad de nuestro país se unen para hacer de experiencias de viaje como la del Andean Explorer algo verdaderamente único en su estilo”, declaró Portocarrero en declaraciones recogidas por Travel + Leisure.

Tren de lujo que conecta Arequipa y cusco es elegido el mejor del mundo por Travel + Leisure

Un recorrido por el altiplano: lujo, paisajes y cultura

El itinerario del Andean Explorer invita a descubrir escenarios poco explorados de la geografía andina. Durante el trayecto, los viajeros acceden a una propuesta culinaria enfocada en los productos del altiplano, coctelería de autor y tratamientos de spa adaptados a la altitud de la región. Uno de los momentos más destacados del viaje es la pausa al amanecer frente al lago Titicaca, donde se puede observar el cielo estrellado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

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Entre las excursiones, la visita a la Isla de Taquile constituye un punto central de la experiencia. La isla, situada a más de 3.000 metros de altura, recibe a los pasajeros con la playa natural más elevada del mundo. Según Travel + Leisure, el sitio ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar de caminatas, actividades recreativas y un ritual ancestral de sanación en las aguas del lago, consolidando la propuesta de lujo con una conexión auténtica con la cultura local.

Belmond y Perú, protagonistas en los World’s Best Awards

La edición 2026 de los World’s Best Awards reunió la opinión de unos 661.000 lectores, quienes evaluaron decenas de servicios turísticos en distintas categorías, desde hoteles hasta cruceros. En la categoría de mejores trenes, la presencia peruana fue doble: el Hiram Bingham, A Belmond Train alcanzó el segundo puesto, con su recorrido hacia Machu Picchu.

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La cadena Belmond, parte del grupo de lujo LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), también fue reconocida en la categoría de hoteles. Miraflores Park, A Belmond Hotel, en Lima, figura entre los mejores de Centroamérica y Sudamérica, mientras que Monasterio, A Belmond Hotel y Palacio Nazarenas, A Belmond Hotel, ambos en Cusco, fueron distinguidos como joyas de la hotelería regional.

El compromiso de Belmond Perú con la excelencia y la autenticidad se refleja en su portafolio, que incluye hoteles y trenes ubicados en los destinos más emblemáticos del país. De acuerdo con Travel + Leisure, la compañía apuesta por experiencias que realzan el patrimonio cultural y natural peruano, garantizando vivencias memorables para sus huéspedes.

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Turismo de lujo en auge y el impacto para Perú

El reconocimiento internacional al Andean Explorer fortalece la imagen de Perú como referencia en el turismo de lujo. El tren, junto con las otras propiedades de Belmond, contribuye a posicionar al país en los circuitos turísticos globales de alto nivel, atrayendo a un público exigente en busca de exclusividad y servicios personalizados.

Los datos del sector muestran una tendencia de crecimiento en la demanda por experiencias únicas y destinos menos explorados, como los que propone Andean Explorer. De acuerdo con Travel + Leisure, la encuesta anual de los World’s Best Awards refleja el interés creciente por propuestas que integran confort, servicio y autenticidad cultural, elementos que la operación de Belmond Perú ha sabido conjugar.

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