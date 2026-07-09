Dónde ver Francia vs Marruecos HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

Dónde ver Francia vs Marruecos por el Mundial 2026. (Francia)

Hoy, jueves 9 de julio, el enfrentamiento entre Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 promete ser uno de los duelos más atractivos de la fase. Ambas selecciones llegan con planteles repletos de figuras, lo que anticipa un partido de gran intensidad y calidad futbolística.

El encuentro adquiere un interés especial por la presencia de Kylian Mbappé, quien buscará consolidarse como máximo artillero del torneo. El delantero francés suma siete goles, igualando la marca de Lionel Messi y Erling Haaland hasta el momento.

Dónde ver Francia vs Marruecos por cuartos del Mundial 2026

La transmisión del duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 está asegurada para los seguidores en Perú y toda Sudamérica. DirecTV ofrecerá la señal televisiva en vivo, con análisis y comentarios de especialistas, permitiendo que los aficionados disfruten del partido desde sus hogares.

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Quienes prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles cuentan con opciones en streaming. Tanto DGO como Paramount+ transmitirán el partido en tiempo real, facilitando el acceso a través de celulares, tabletas o computadoras. Estas plataformas digitales se adaptan a distintas rutinas, ofreciendo flexibilidad para no perderse ningún minuto del enfrentamiento.

Para quienes deseen información complementaria, Infobae realizará una cobertura especial con previas, declaraciones exclusivas y un seguimiento minuto a minuto del desarrollo del partido. Así, los aficionados podrán acceder a análisis detallados y conocer todas las incidencias de este esperado cruce de cuartos de final.

Dónde ver Francia vs Marruecos por el Mundial 2026. (ESPN)

Horario de Francia vs Marruecos por cuartos del Mundial 2026

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se jugará hoy, jueves 9 de julio, en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, con capacidad para 65.000 espectadores. En Perú, Colombia y Ecuador, el encuentro comenzará a las 15:00 horas. Los hinchas de estos países podrán seguir el inicio del duelo en horario vespertino, facilitando la sintonía tanto en hogares como en lugares de trabajo.

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En Chile, Venezuela y Bolivia, el compromiso está programado para las 16:00 horas. Esta franja horaria permitirá que el partido se desarrolle en la tarde, en coincidencia con el cierre de la jornada laboral para muchos aficionados. En el caso de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, el choque arrancará a las 17:00 horas. La cita futbolística se vivirá en horario de tarde-noche, ideal para reunir a familias y grupos de amigos frente a la pantalla.

A qué hora juega Francia vs Marruecos: partido por cuartos de final del Mundial 2026.

Así llegan Francia y Marruecos al duelo por cuartos de final

El cruce entre Francia y Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 tiene un trasfondo especial: se trata de una revancha directa de las semifinales de Qatar 2022. En aquella ocasión, el conjunto europeo se impuso por 2-0 con goles de Theo Hernández y Randal Kolo Muani, sellando su pase a la final.

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En esta edición, Les Bleus llegan con la ambición de mantener su camino perfecto y confirmar su condición de máximos favoritos al título. Superar este escollo representaría un paso clave hacia su tercera final consecutiva, tras el campeonato logrado en Rusia 2018 y el subcampeonato obtenido en Qatar.

Para Marruecos, el partido es mucho más que una simple revancha. La selección africana busca ratificar que su histórica campaña en la Copa del Mundo anterior y su destacado desempeño actual no son hechos aislados. Si logran vencer a Francia, se consolidarán como una auténtica potencia futbolística global y reafirmarán su lugar como referente del fútbol africano contemporáneo.

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Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1