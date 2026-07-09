Delincuentes queman vehículo de mototaxista y ponen en riesgo a toda una familia en Chorrillos

La víctima denunció que recibe amenazas desde hace cinco meses con exigencias de hasta S/4.000 mensuales en pagos extorsivos (Créditos: Panamericana TV)

Un dirigente vecinal y mototaxista denunció que delincuentes incendiaron su vehículo durante la madrugada frente a su vivienda, en Chorrillos, como represalia por negarse a pagar las exigencias económicas de una organización criminal que lo extorsiona desde hace varios meses. El ataque no solo destruyó su principal herramienta de trabajo, sino que también afectó la silla de ruedas de su padre, de 80 años, y el carrito de comida con el que su esposa obtenía ingresos.

Según relató la víctima, el atentado ocurrió alrededor de las 2 a. m., cuando su hijo advirtió que algo se quemaba en el exterior de la vivienda. Al intentar salir, la intensidad de las llamas se lo impidió. “Abrí un poquito la puerta y vi que era la moto que se estaba quemando”, recordó.

PUBLICIDAD

El fuego consumió el mototaxi estacionado frente al inmueble y generó momentos de angustia para toda la familia. El afectado explicó que no pudo abandonar la casa porque el incendio bloqueaba la salida principal y existía el riesgo de una explosión debido al balón de gas instalado en el vehículo.

Además de la unidad, las llamas alcanzaron la silla de ruedas de su padre, quien sufrió un derrame cerebral y depende de ese implemento para movilizarse, así como el carrito sanguchero de su esposa.

El incendio bloqueó la salida de la vivienda y puso en riesgo a toda la familia por la posible explosión del balón de gas del mototaxi - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El dirigente señaló que esta no es la primera vez que enfrenta amenazas. Indicó que hace aproximadamente cinco meses comenzó a recibir mensajes extorsivos presuntamente enviados por una banda criminal que le exigía pagos de S/2.000 cada quincena y otros S/2.000 al finalizar el mes, monto que aseguró resulta imposible de cubrir con los ingresos que genera como mototaxista.

PUBLICIDAD

“No es posible pagar esa cantidad. Mejor dejo de trabajar y me dedico a otra cosa”, expresó al explicar que la presión de los delincuentes continúa pese a las denuncias presentadas.

El agraviado manifestó que la Policía le brinda apoyo mediante patrullajes preventivos; sin embargo, considera que las acciones resultan insuficientes frente al avance de la delincuencia. Asimismo, afirmó que la noche del atentado llamó en reiteradas oportunidades al Serenazgo de Chorrillos, pero, según su versión, ninguna unidad acudió al lugar.

El ataque destruyó su principal herramienta de trabajo, la silla de ruedas de su padre de 80 años y el carrito sanguchero de su esposa - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La víctima también reveló que hace nueve meses sufrió otro ataque contra su vivienda, cuando desconocidos realizaron varios disparos contra el inmueble. Desde entonces, aseguró vivir en permanente preocupación junto con sus cuatro hijos y su padre adulto mayor.

PUBLICIDAD

Durante la emergencia, fueron los vecinos quienes lograron controlar las llamas utilizando baldes y recipientes con agua, evitando que el incendio alcanzara el balón de gas y provocara una tragedia de mayores proporciones.

Pese a las pérdidas materiales, el dirigente afirmó que continuará luchando por sacar adelante a su familia. “Lo material se puede recuperar, pero la vida no”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para reforzar las acciones contra la extorsión y el crimen organizado. A su juicio, la inseguridad se ha agravado en distintos distritos y muchas familias viven bajo constantes amenazas. “Estamos abandonados. La criminalidad, la extorsión y el sicariato están desbordados”, concluyó.

PUBLICIDAD