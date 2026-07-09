Fernando Rospigliosi insiste en que a José Jerí “le corresponde” condecoración: “Es una costumbre en el Congreso”

El presidente encargado del Congreso de la República, el fujimorista Fernando Rospigliosi, justificó la posible condecoración al exmandatario interino José Jerí con la medalla de Gran Cruz.
“Todos los expresidentes del Congreso de este periodo han tenido esa condecoración y todos los expresidentes de todos los periodos anteriores han tenido esa condecoración”, dijo Rospigliosi a Canal N. Indicó que no se trata de cuántos cuestionamientos pueda arrastra Jerí, sino que “es un expresidente del Congreso y le corresponde, como es una costumbre en el Congreso”.
Al recordársele que el exmandatario interino fue censurado por los múltiples escándalos durante su gestión, el congresista de Fuerza Popular sostuvo que hay otros extitulares del Parlamento que no terminaron su mandato y de todos modos fueron condecorados. “La señora Lady Camones no culminó y también le dieron la condecoración”, dijo.
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Rospigliosi también defendió a Jerí por las carpetas fiscales que se le iniciaron por su breve gobierno. “Una investigación no descalifica a nadie”, señaló. “Creo que hay que mantener la norma que ha venido existiendo de hace muchísimos años. No hay ninguna razón para cambiar esa situación”, agregó.
No obstante, el presidente encargado del Parlamento no garantizó que finalmente se le otorgue la medalla de Gran Cruz a José Jerí. “Vamos a ver qué cosa dicen los demás miembros del Consejo de la Medalla. Son cinco, me parece seis. Seis incluyéndome”, apuntó.
Somos Perú se opone a condecoración
La bancada Somos Perú presentó formalmente ante el Congreso de la República su rechazo a que se le otorgue la medalla en el grado de Gran Cruz al exmandatario interino José Jerí, en una carta dirigida al presidente del Legislativo, Fernando Rospigliosi.
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El grupo parlamentario —al que Jerí perteneció hasta su renuncia en junio pasado— sustentó su posición en “estrictas consideraciones de orden ético, moral y de idoneidad pública”. La bancada argumentó que la distinción, definida como la máxima condecoración que otorga el Poder Legislativo a quienes han prestado servicios eminentes a la nación, resulta incompatible con el historial del legislador.
Entre los cuestionamientos, Somos Perú recordó que Jerí enfrentó una investigación por violencia sexual, que fue archivada, pero que en su momento se negó a someterse a la pericia psicológica obligatoria ordenada por el Poder Judicial. El partido calificó esa actitud como “incompatible con la probidad exigida a un exjefe de Estado o alto funcionario”.
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La bancada también señaló lo que describió como una “conducta clandestina”: reuniones nocturnas en un restaurante de comida china fuera de Palacio de Gobierno con Zhihua Yang, un ciudadano que al mismo tiempo figuraba como proveedor del Estado.
El portavoz de la bancada, Héctor Valer, fue más directo en su comunicado. Calificó el historial de Jerí de “repugnante” y enumeró otras conductas graves: haber permitido el ingreso a Palacio de Gobierno de personas con arresto domiciliario y haber utilizado la sede del Ejecutivo para actividades ajenas a su función. Valer también lo acusó de actuar como “topo” en la Comisión Investigadora de Empresas Chinas, al encubrir sus vínculos con proveedores del Estado.
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