Falso repartidor asalta barbería en Ate y cae horas después con los celulares robados

Tras el robo, el asaltante escapó en una motocicleta junto a un cómplice que lo esperaba en los exteriores del local (Créditos:

Un hombre que simulaba trabajar como repartidor de delivery irrumpió armado en una barbería del distrito de Ate y, en menos de 30 segundos, robó varios teléfonos celulares valorizados en miles de soles. Horas más tarde, la Policía Nacional del Perú (PNP) capturó al presunto autor, identificado como Lisandro Ricardo Asprilla Diart, de 22 años y nacionalidad venezolana, cuando circulaba en una motocicleta adaptada para aparentar ese servicio.

Según se observa en las imágenes difundidas por Latina, el individuo ingresó al negocio con una mochila de distribuidor de pedidos y amenazó a las personas que se encontraban en el interior. Incluso obligó a una de las víctimas a revelar la clave de su teléfono celular mientras la intimidaba con un arma de fuego.

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Tras apoderarse de los dispositivos, el asaltante salió del establecimiento y escapó en una motocicleta conducida por otro sujeto que lo esperaba en los exteriores. Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia, la cual evidenció la rapidez con la que actuaron ambos implicados antes de abandonar la zona.

La Policía Nacional capturó horas después al presunto autor, identificado como Lisandro Ricardo Asprilla Diart de 22 años y nacionalidad venezolana - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Con la denuncia en su poder, los agentes desplegaron un operativo que permitió ubicar al sospechoso en la intersección de las calles Bogotá y Buenos Aires, también en Ate. Al momento de la intervención, el investigado se encontraba sobre el vehículo que utilizó para aparentar labores de reparto.

El jefe de la División de Operaciones Policiales (Divopus) Este 2, coronel Carlos Quinteros, explicó, ante las cámaras del citado medio, que el detenido recurría a esa modalidad para evitar sospechas y acercarse con facilidad a sus objetivos. Precisó, además, que la motocicleta contaba con una cajuela similar a las empleadas por empresas de entrega de pedidos.

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Durante la intervención, los efectivos incautaron un casco, la mochila de reparto, un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros y varios teléfonos celulares. Entre los equipos recuperados figuraban aquellos sustraídos minutos antes a los trabajadores de la barbería, lo que permitió vincular al intervenido con el hecho delictivo.

El asaltante obligó a una de las víctimas a revelar la clave de su teléfono mientras la amenazaba con un arma de fuego - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Pese a los resultados del operativo, la Policía no encontró el arma utilizada para amenazar a las víctimas. El coronel Quinteros indicó que ese objeto ya no estaba en poder del investigado, aunque confirmó que sí conservaba los celulares robados.

El detenido fue trasladado a la comisaría del distrito para las diligencias de ley. Mientras tanto, los investigadores buscan identificar y capturar al segundo implicado que facilitó la fuga, además de determinar el destino del arma empleada durante el asalto y establecer si ambos formarían parte de una organización dedicada a cometer robos bajo la modalidad del falso repartidor de delivery.

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Se hizo pasar por delivery y quemó camioneta en La Molina

Los delincuentes utilizan con frecuencia la fachada de repartidores para cometer ilícitos. Hace algunos días, un sujeto llegó en motocicleta hasta una vivienda de La Molina y simuló entregar un pedido para acercarse a una camioneta estacionada. Luego roció combustible sobre la unidad y le prendió fuego antes de escapar junto con otro hombre.

El ataque, registrado por cámaras de seguridad, causó alarma entre los vecinos y, en un primer momento, fue investigado como un posible caso de extorsión. Sin embargo, las pesquisas de la Policía Nacional concluyeron que el atentado estaría vinculado a una disputa familiar por una herencia y un proceso de curatela relacionado con la madre del propietario del vehículo.

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