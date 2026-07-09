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La insólita reacción de Joao Grimaldo cuando fue comparado con Maxloren Castro que hizo explotar a Jefferson Farfán

La ‘Foquita’ y Roberto Guizasola compararon al joven extremo con varios futbolistas y exfutbolistas, entre los que se encuentra la ‘joya’ de Sporting Cristal y Reimond Manco

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La insólita reacción de Joao Grimaldo cuando fue comparado con Maxloren Castro que hizo explotar a Jefferson Farfán.
La insólita reacción de Joao Grimaldo cuando fue comparado con Maxloren Castro que hizo explotar a Jefferson Farfán.

Joao Grimaldo fue el último invitado en el programa de YouTube Enfocados, donde conversó abiertamente sobre su presente futbolístico y el futuro de su carrera. En la charla, abordó temas que van desde sus experiencias en la selección peruana hasta la opción de regresar a Sporting Cristal o probar suerte en otro club de la Liga 1. El joven extremo fue sometido a una dinámica de comparaciones con figuras del fútbol nacional, lo que generó respuestas directas, algunas risueñas y otras cargadas de sinceridad.

Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, anfitriones del espacio digital, no dudaron en poner a prueba la confianza de Grimaldo al enfrentarlo con los nombres más destacados de su generación y de otras épocas.

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Cuando se le propuso la comparación con Andy Polo, Grimaldo respondió de manera firme: “Joao Grimaldo”. La seguridad no titubeó ni cuando la pregunta incluyó a jugadores con recorrido en el extranjero como Kevin Quevedo: “Rápido y también le gusta encarar bastante, pero Joao Grimaldo”, dijo el invitado, sumando una pizca de cordialidad antes de decantarse por sí mismo.

El respeto hacia las figuras históricas también quedó en evidencia. Ante el nombre de Edison Flores, Grimaldo usó un tono familiar: “El tío Edison”, reconociendo el peso de la experiencia. Con Bryan Reyna, la respuesta se mantuvo en la línea del humor y la seguridad: “Picante también, pero Joao Grimaldo”, señaló, dejando en claro que valora el talento ajeno pero no duda de sus capacidades.

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Joao Grimaldo fue el último invitado de 'Enfocados', programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. - créditos: Enfocados
Joao Grimaldo fue el último invitado de 'Enfocados', programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. - créditos: Enfocados

El momento más esperado llegó cuando la comparación fue con Reimond Manco, exfutbolista de Alianza Lima y PSV Eindhoven, cuyo talento precoz marcó a toda una generación. Joao Grimaldo, lejos de esquivar la pregunta, explicó: “Reimond ha jugado en PSV, bien, pero yo creo que Joao Grimaldo porque estoy más enfocado a lo mío, soy más concentrado. Respeto su carrera, lo que ha hecho, pero Joao Grimaldo”.

Para las comparaciones con otros nombres reconocidos, el futbolista de 23 años mantuvo un equilibrio entre la admiración y la confianza personal. Ante André Carrillo, optó por el respeto: “El tío André”; frente a Paolo Hurtado, reafirmó su posición: “Joao Grimaldo”. La misma estructura repitió cuando surgieron nombres como Jean Deza, Yordy Reyna y Eryc Castillo, a quienes identificó con un tono coloquial o simplemente se eligió a sí mismo sin rodeos.

No obstante, cuando la pregunta giró hacia una figura mayor como Jefferson Farfán, Grimaldo Ubidia no dudó en responder: “El tío Jefferson Farfán”, evidenciando admiración por uno de los referentes históricos del fútbol peruano.

El joven extremo reveló consejo de Mano Menezes para destacar en la 'bicolor'. (Video: Enfocados)

La reacción de Joao Grimaldo al ser comparado con Maxloren Castro que hizo explotar a Jefferson Farfán

El bloque más inesperado de la entrevista ocurrió cuando Jefferson Farfán y Roberto Guizasola le preguntaron a Joao Grimaldo si prefería su propio nombre o el de Maxloren Castro, la joven promesa de Sporting Cristal con la que compartió vestuario durante el primer semestre de 2024.

La reacción de Grimaldo sorprendió a más de uno: se limitó a mirar fijamente a ‘Cucurucho’ con una sonrisa sarcástica, evitando responder de inmediato. El gesto desató carcajadas en el set. Guizasola rompió el silencio: “Pero responde, pues (risas)”, mientras que la ‘Foquita’ añadió: “Solo con la mirada nomás díselo... (risas)”. Finalmente, Grimaldo zanjó el momento con una broma: “Eso fue joda, ¿no? (risas)”.

A lo largo del diálogo, Grimaldo demostró que la autoconfianza y la capacidad para reírse de sí mismo son parte de su sello personal. Las comparaciones, lejos de incomodarlo, sirvieron para reafirmar su identidad futbolística y su determinación de seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.

La insólita reacción de Joao Grimaldo cuando fue comparado con Maxloren Castro que hizo explotar a Jefferson Farfán.
La insólita reacción de Joao Grimaldo cuando fue comparado con Maxloren Castro que hizo explotar a Jefferson Farfán.

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