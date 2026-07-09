Perú

Mujer persigue a asaltantes y los delincuentes chocan la minivan donde iban tras robarle el celular en SJM

Una joven decidió enfrentar a los ladrones que le robaron el celular, los persiguió en auto y finalmente recuperó su equipo luego de que los delincuentes impactaran contra una berma

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Una joven logró recuperar su celular tras ser asaltada por cuatro delincuentes en una avenida de San Juan de Miraflores (SJM), en Lima, luego de perseguirlos en un vehículo hasta que los sospechosos sufrieron un accidente y huyeron a pie. La escena, registrada cerca de la zona de Pamplona, expone la frecuencia de asaltos en el distrito y la reacción de las víctimas ante la inseguridad.

Cámaras registran el preciso momento que la mujer enfrenta a los delincuentes

Según información de Latina Noticias, el incidente ocurrió alrededor de las 23:30, cuando una mujer fue interceptada por una banda de cuatro sujetos que se movilizaban en una minivan. Los delincuentes la asaltaron y, al darse a la fuga, la víctima optó por no quedarse de brazos cruzados: abordó un vehículo y los siguió por varias cuadras.

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La persecución terminó cuando el conductor de la minivan perdió el control e impactó contra la berma central de la avenida. En ese momento, los ladrones salieron del vehículo y escaparon en diferentes direcciones.

Mujer persigue a asaltantes y los delincuentes chocan la minivan tras robarle el celular
Mujer persigue a asaltantes y los delincuentes chocan la minivan tras robarle el celular| Latina

El primero que sale es el conductor. del otro lado salen dos más, pero hay uno que se queda aparentemente atrapado. Sin embargo, no es impedimento para que intente escapar, por lo que lo logra luego de varios minutos por la parte del conductor

La víctima, decidida a recuperar su equipo, descendió de su auto y se acercó al vehículo siniestrado. En ese momento recogió una piedra y la lanzó hacia los delincuentes, quienes ya huían. Gracias al apoyo de algunos vecinos, la joven logró recuperar su celular que se encontraba en el interior de la minivan.

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Mujer persigue en auto a delincuentes y provoca choque luego de que le robaran el celular
Mujer persigue en auto a delincuentes y provoca choque luego de que le robaran el celular| Latina

No hay detenidos

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa el momento en que la mujer aparece en la pista, persiguiendo a los sujetos y recuperando su pertenencia. Ninguno de los delincuentes fue detenido, pese a la presencia de un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) que resguardaba la unidad.

El vehículo, una minivan que según la policía figura a nombre de una mujer cuya relación con los hechos se desconoce, permaneció varias horas en la vía pública. No se confirmó si el auto era robado o prestado para el delito.

Vecinos de la zona señalaron que los asaltos se han vuelto recurrentes en Pamplona y San Juan de Miraflores, donde bandas criminales operan no solo en robos sino también en actividades vinculadas al sicariato y la extorsión. La reacción de la víctima llamó la atención, ya que optó por seguir a los delincuentes para recuperar su propiedad, exponiéndose a una situación de riesgo.

La investigación se mantiene abierta y que revisan grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para tratar de identificar a los responsables. Una grúa retiró el vehículo horas después para evitar riesgos al tránsito.

Canales de ayuda

  • Policía Nacional del Perú (PNP): Línea de emergencias 105. Disponible las 24 horas para denuncias de robos, asaltos y otros delitos. También se puede acudir a la comisaría más cercana.
  • Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU): Teléfono 106. Brinda atención médica prehospitalaria inmediata en casos de emergencia, accidentes y situaciones que requieran asistencia sanitaria urgente.

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