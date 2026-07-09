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Carlos Bruce lidera la intención de voto para ser el nuevo alcalde de Lima Metropolitana, según encuesta

Estudio de opinión realizado por IPSOS ubica al actual burgomaestre de Surco por encima de otras opciones de partidos como Fuerza Popular o Renovación Popular

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Carlos Bruce, con barba blanca y gafas, vestido con traje oscuro y camisa blanca, habla frente a un micrófono. El fondo es un muro beige y elementos verticales
Carlos Bruce lidera la intención de voto para ser el nuevo alcalde de Lima Metropolitana, según encuesta de IPSOS

El candidato de Somos Perú y alcalde de Surco, Carlos Bruce, lidera la votación para la alcaldía de Lima Metropolitana, según una encuesta de Ipsos en la que se ubica en el primer lugar de las preferencias con el 14% de respaldo ciudadano si los comicios fueran mañana.

Detrás de Bruce en la preferencia de los votantes en Lima Metropolitana, aparecen otros candidatos, como Samuel Daza (10%), de Fuerza Popular; y Luis Rubio (10%), de Renovación Popular, que además cuenta con el respaldo del exalcalde de Lima y excandidato presidencial, Rafael López Aliaga.

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En un segundo grupo, por debajo del 10 % de la preferencia, figuran otras opciones como el alcalde de Magdalena, Francis Allison (9%); el excandidato presidencial, Ricardo Belmont (8%); la congresista Susel Paredes (7%); el exministro del Interior, Daniel Urresti (5%); el alcalde de Lurigancho-Chosica, Oswaldo Vargas (3%) y Alberto Tejada (2%).

El estudio publicado por Perú 21 también agrupa a otros postulantes a la alcaldía de Lima en un bloque que suma un total de 6%: Edgardo del Pomar (PPC), Yehude Simon (Tierra Verde), Elizabeth León (Frente de la Esperanza), Victoria La Cruz (Partido Morado), Jessica Linares (Integridad Democrática), Rubén Ramírez (Perú Libre), Segundo Valdez (FREPAP), Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana), Samir Quispe (Batalla Perú), Sandro Caller (Partido Patriótico del Perú) y Santiago Abarca (Visión Perú).

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Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)
Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)

Según los datos de la encuesta, el sondeo se realizó del 2 al 3 de julio de 2026 con una muestra de 460 personas mayores de 18 años residentes en Lima, con un margen de error de ±4,6% y 95% de confianza, de acuerdo con la ficha técnica difundida por Perú 21.

Calendario de las ERM 2026

Según el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales, las fechas a tener en cuenta a partir de julio son:

26 de julio: Sorteo de miembros de mesa.

5 de agosto: Fecha límite para la publicación de fórmulas y listas de candidatos admitidos. Fecha límite para renuncias de candidatos y retiro de listas.

20 de agosto: Fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, tachas y exclusiones.

4 de septiembre: Fecha límite para resolver apelaciones sobre tachas y exclusiones.

5 de septiembre: Fecha límite para que las candidaturas queden inscritas.

3 de octubre: Fecha límite para exclusión por situación jurídica de candidato.

4 de octubre: Día de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El caso López Aliaga

En este proceso, la figura de Rafael López Aliaga adquiere un matiz particular. El líder de Renovación Popular anunció que no buscará la alcaldía metropolitana, sino el cargo de teniente alcalde en la fórmula encabezada por Luis Rubio. Su decisión, comunicada el 16 de junio, ha generado cuestionamientos.

Un hombre de mediana edad con gorra azul claro con una R, camisa celeste y saco azul oscuro, sentado en una silla negra frente a un fondo oscuro con luces.
El líder de Renovación Popular anunció que no buscará la alcaldía metropolitana, sino el cargo de teniente alcalde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carlos Bruce calificó la estrategia de López Aliaga como un “fraude de ley”. Según el alcalde de Surco, el objetivo sería que Rubio, de avanzada edad, asuma la alcaldía para luego ceder el cargo mediante su renuncia, permitiendo así el retorno de López Aliaga al sillón municipal.

“Eso se llama fraude de ley”, sostuvo Bruce en declaraciones recogidas por Exitosa. Agregó que esta maniobra busca eludir la norma vigente que impide la reelección inmediata de alcaldes.

El exoficial mayor del Congreso, César Delgado-Guembes, explicó que la Constitución peruana establece que los cargos de alcalde, regidor o gobernador regional son irrenunciables, y que la renuncia de López Aliaga al cargo de alcalde se dio por mandato constitucional. De acuerdo con esta interpretación, el intento de regresar a la alcaldía mediante una fórmula indirecta podría contravenir el espíritu de la ley.

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