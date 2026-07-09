Samahara Lobatón revela el bajo aporte económico de Youna y Bryan Torres: “Yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos”

Samahara Lobatón, frente a un micrófono, declara que asume la mayor parte de la responsabilidad financiera de sus hijos con Youna y Bryan Torres.

La dinámica familiar de Samahara Lobatón quedó expuesta tras sus recientes declaraciones sobre la manutención de sus hijos. Durante una entrevista televisiva, la influencer describió cómo se organiza con Youna y Bryan Torres, padres de sus dos hijos, en lo que respecta tanto al apoyo cotidiano como al económico. Según relató, “ninguno de los dos asume ni siquiera el 15% de la vida de mis hijos”, una confesión que generó impacto entre los espectadores.

La joven explicó que, aunque la relación con ambos padres es cordial, la mayor parte de los gastos recae sobre ella. Para Samahara Lobatón, la prioridad reside en la presencia y el acompañamiento de los padres en la vida de los niños, por encima del aporte material.

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“Youna está enfermo y sí es cierto me apoya con lo que puede. Bryan tenemos un acuerdo, ninguno de los dos asume ni siquiera el 15% de mis hijos, yo saco adelante prácticamente sola a mis hijos”, afirmó ante las cámaras.

Samahara Lobatón en una entrevista televisiva aborda los detalles de las contribuciones financieras de Youna y Bryan Torres para sus hijos.

Pese a esa realidad, la influencer destacó que han logrado establecer un ambiente de respeto y convivencia. “Hemos llegado a un punto de la vida hermoso, estamos todos en paz y armonía, gracias a Dios... Bryan sigue trabajando, nos llevamos muy bien”, señaló. En ese sentido, consideró fundamental la coordinación mutua para el cuidado de los menores, especialmente cuando alguno de los padres enfrenta dificultades o compromisos laborales.

En el caso de Bryan Torres, Samahara Lobatón detalló que su participación en la crianza depende de su disponibilidad. Cuando ella debe cumplir obligaciones profesionales, él asume el cuidado de los niños. “Cuando yo tengo mucho trabajo por las mañanas, él va a ver a mis hijos. Cuando él no tiene que trabajar, también está ahí, y no tengo ningún problema con él”, explicó en la entrevista.

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Samahara Lobatón asegura que ambos son buenos padres

La relación con Youna también es armoniosa, según relató la propia influencer, quien confirmó que su hija mayor pronto viajará a Estados Unidos para pasar un mes de vacaciones. Este viaje representa un esfuerzo conjunto por mantener el contacto entre padre e hija, pese a la distancia y las circunstancias particulares de cada uno.

Samahara Lobatón asegura que ambos son buenos padres

Luego de atravesar momentos difíciles, Samahara Lobatón aseguró que su objetivo principal es mantener la tranquilidad en su entorno familiar. “Después de todo lo traumático que he vivido, lo que más quiero es paz en mi vida”, expresó.

Al cierre de sus declaraciones, la joven insistió en que el aspecto económico no determina el vínculo de sus hijos con sus padres. “Si uno puede dar 5 soles y el otro puede dar 2, no tengo problema en eso. En verdad, lo único que me importa es que sean papás presentes en la vida de mis hijos. Y lo están, y ambos lo están”, remarcó.

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