Falleció Bonnie Tyler, voz de ‘Total eclipse of heart’, a los 75 años: así reaccionaron los fans peruanos

Un collage muestra a la cantante Bonnie Tyler en primer plano, rodeada de imágenes de diferentes momentos de su carrera artística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música internacional despide a una de sus voces más reconocibles: Bonnie Tyler falleció a los 75 años en Portugal, donde permanecía hospitalizada tras un delicado cuadro de salud. La artista británica, conocida por éxitos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, se encontraba en medio de una gira europea y tenía programados diversos conciertos. Su familia y representantes pidieron respeto y privacidad en este momento.

Nacida como Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, en 1951, Bonnie Tyler inició su carrera musical en la década de 1970. Firmó su primer contrato discográfico y lanzó temas como Lost in France e It’s a Heartache, este último logró posicionarse entre los primeros lugares de ventas tanto en Estados Unidos como en Europa.

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El reconocimiento global llegó en 1983, cuando el sencillo Total Eclipse of the Heart, escrito por Jim Steinman, se ubicó en la cima de los rankings en Reino Unido y Estados Unidos durante varias semanas. El tema superó los seis millones de copias vendidas y se consolidó como uno de los clásicos de los años ochenta. Otro de sus grandes éxitos, Holding Out for a Hero, también compuesta por Steinman, reforzó su influencia en la escena musical internacional.

Bonnie Tyler, durante su actuación en Eurovisión en 2013. (Scanpix / Reuters)

El legado artístico de Bonnie Tyler y la reacción en Perú

A lo largo de cinco décadas, Bonnie Tyler editó quince álbumes de estudio y mantuvo una constante presencia en escenarios de Europa, América y Asia. Su distintivo tono de voz, áspero y potente, surgió tras una operación en las cuerdas vocales en 1977 y le permitió diferenciarse de otras intérpretes de su generación.

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La cantante abarcó géneros como el pop, el rock y la balada romántica, y colaboró con figuras relevantes de la música global. En 2013, representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión, lo que renovó su popularidad entre nuevas audiencias.

La última gira europea de Tyler contemplaba presentaciones en España, Francia, Alemania y Portugal. El último recital se realizó en Oporto, donde reunió a miles de seguidores. Los discos de la artista han superado los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Bonnie Tyler deja un legado marcado por una voz inconfundible y una capacidad singular para conectar con el público internacional.

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La cantante galesa Bonnie Tyler falleció a los 75 años en un hospital de Portugal, dejando un legado musical internacional tras una carrera de casi cinco décadas.

Una publicación en redes sociales muestra la reacción de usuarios en Perú ante el fallecimiento de la cantante Bonnie Tyler.

Un primer plano en blanco y negro de los ojos de la cantante Bonnie Tyler acompaña la noticia de su fallecimiento a los 75 años en Faro, Portugal, tras complicaciones de salud.

La noticia de su fallecimiento generó múltiples reacciones en Perú. En redes sociales, fanáticos compartieron mensajes como: “Se fue una leyenda. Bonnie Tyler, tu música en inglés” y “Muere Bonnie Tyler, su legado y éxitos marcaron generaciones”. La conductora de televisión Rebeca Escribens expresó en su programa: “Le decimos adiós a una cantante e intérprete fabulosa. Se me pone la piel de gallina”.

La música de Tyler permanece vigente en radios, plataformas digitales y recopilaciones de éxitos. Su trayectoria, fuerza escénica y aporte a la cultura musical global continúan presentes para quienes la siguieron durante décadas y para nuevas generaciones que descubren sus himnos.

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