Falleció Bonnie Tyler, voz de ‘Total eclipse of heart’, a los 75 años: así reaccionaron los fans peruanos

La música internacional despide a una de sus voces más reconocibles: Bonnie Tyler falleció a los 75 años en Portugal, donde permanecía hospitalizada tras un delicado cuadro de salud. La artista británica, conocida por éxitos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, se encontraba en medio de una gira europea y tenía programados diversos conciertos. Su familia y representantes pidieron respeto y privacidad en este momento.
Nacida como Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, en 1951, Bonnie Tyler inició su carrera musical en la década de 1970. Firmó su primer contrato discográfico y lanzó temas como Lost in France e It’s a Heartache, este último logró posicionarse entre los primeros lugares de ventas tanto en Estados Unidos como en Europa.
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El reconocimiento global llegó en 1983, cuando el sencillo Total Eclipse of the Heart, escrito por Jim Steinman, se ubicó en la cima de los rankings en Reino Unido y Estados Unidos durante varias semanas. El tema superó los seis millones de copias vendidas y se consolidó como uno de los clásicos de los años ochenta. Otro de sus grandes éxitos, Holding Out for a Hero, también compuesta por Steinman, reforzó su influencia en la escena musical internacional.
El legado artístico de Bonnie Tyler y la reacción en Perú
A lo largo de cinco décadas, Bonnie Tyler editó quince álbumes de estudio y mantuvo una constante presencia en escenarios de Europa, América y Asia. Su distintivo tono de voz, áspero y potente, surgió tras una operación en las cuerdas vocales en 1977 y le permitió diferenciarse de otras intérpretes de su generación.
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La cantante abarcó géneros como el pop, el rock y la balada romántica, y colaboró con figuras relevantes de la música global. En 2013, representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión, lo que renovó su popularidad entre nuevas audiencias.
La última gira europea de Tyler contemplaba presentaciones en España, Francia, Alemania y Portugal. El último recital se realizó en Oporto, donde reunió a miles de seguidores. Los discos de la artista han superado los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Bonnie Tyler deja un legado marcado por una voz inconfundible y una capacidad singular para conectar con el público internacional.
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La noticia de su fallecimiento generó múltiples reacciones en Perú. En redes sociales, fanáticos compartieron mensajes como: “Se fue una leyenda. Bonnie Tyler, tu música en inglés” y “Muere Bonnie Tyler, su legado y éxitos marcaron generaciones”. La conductora de televisión Rebeca Escribens expresó en su programa: “Le decimos adiós a una cantante e intérprete fabulosa. Se me pone la piel de gallina”.
La música de Tyler permanece vigente en radios, plataformas digitales y recopilaciones de éxitos. Su trayectoria, fuerza escénica y aporte a la cultura musical global continúan presentes para quienes la siguieron durante décadas y para nuevas generaciones que descubren sus himnos.
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