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Juntos por el Perú nombra a sus voceros en Cámaras del Senadores y Diputados: ¿quiénes son?

La bancada progresista definió a sus representantes legislativos, colocando a dos personajes conocidos al frente de sus vocerías en ambas cámaras durante la próxima legislatura

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Roberto Sánchez

Juntos por el Perú definió a sus nuevos voceros en el Congreso para el periodo 2026-2027. Roberto Sánchez, ex candidato presidencial y figura referencial de la agrupación, anunció que José Castillo, hermano del expresidente Pedro Castillo, ocupará la vocería titular en la Cámara de Senadores, mientras que Ernesto Zunini hará lo propio en la Cámara de Diputados. La designación se realizó durante la Asamblea General de los parlamentarios electos, un evento que marca el inicio de la nueva configuración parlamentaria para la próxima legislatura.

En un comunicado difundido a través de su cuenta oficial de X, Roberto Sánchez precisó los resultados del proceso interno de elección de vocerías. “Hoy en Asamblea General de los electos parlamentarios de Juntos por el Perú se eligieron para la cámara de Senadores; José Castillo, vocero titular, y Saúl Armacanqui, vocero alterno. En la Cámara de Diputados; Ernesto Zunini, vocero titular, y Yeniffer Paredes, vocero alterno, ambos para el periodo anual 2026-2027”, publicó el dirigente.

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La elección de José Castillo como vocero titular en el Senado añade un nuevo capítulo al protagonismo político de la familia Castillo, cuya relevancia en la escena nacional creció tras la presidencia de Pedro Castillo. La designación de Ernesto Zunini en la Cámara de Diputados completa el cuadro de representantes que conducirán la comunicación y la estrategia legislativa de la bancada en ambas cámaras.

Juntos por el Perú da a conocer a sus voceros de bancada. Entre ellos se ubica Ernesto Zunini quien será vocero de la cámara de Diputados
Juntos por el Perú da a conocer a sus voceros de bancada. Entre ellos se ubica Ernesto Zunini quien será vocero de la cámara de Diputados

Proceso de elección y contexto interno

El proceso de selección de voceros se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General, mecanismo habitual de la organización para la toma de decisiones clave. Juntos por el Perú apostó por una fórmula que combina figuras con experiencia en la función pública y referentes del espacio progresista, con el objetivo de consolidar su representación en el Congreso y fortalecer la articulación interna del bloque.

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La elección de alternos recayó en Saúl Armacanqui para el Senado y Yeniffer Paredes para la Cámara de Diputados. Ambos desempeñarán un rol de respaldo y reemplazo en caso de ausencia de los voceros titulares, lo que garantiza continuidad en la labor parlamentaria y coordinación en los temas de agenda legislativa.

Yennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, declara ante la Comisión de Fiscalización del Congreso
Yennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, ahora es diputada y también será vocera de Juntos por el Perú

Perfil de los nuevos voceros

José Castillo es hermano del exmandatario Pedro Castillo y ha ocupado cargos de responsabilidad en organizaciones sociales y sindicales. Su designación como vocero titular representa un reconocimiento a su trayectoria dentro del movimiento y a la confianza depositada por los parlamentarios electos. La figura de Castillo ha estado vinculada a la defensa de los intereses de los sectores populares y a la promoción de políticas inclusivas.

Por su parte, Ernesto Zunini cuenta con experiencia en la gestión pública y ha sido identificado como uno de los articuladores de las propuestas legislativas del bloque. Su rol al frente de la vocería en la Cámara de Diputados será clave para la construcción de consensos y la negociación de iniciativas en un escenario político fragmentado.

La alternancia en los cargos de vocería refleja la estrategia de Juntos por el Perú de renovar liderazgos y promover la participación de distintos sectores dentro de su bancada. Tanto Saúl Armacanqui como Yeniffer Paredes han demostrado capacidad para asumir responsabilidades en momentos de coyuntura y mantener la cohesión del grupo parlamentario.

Primer plano de dos hombres conversando. Uno lleva sombrero de paja y gafas, el otro está de espaldas con camisa negra. Un banner peruano detrás.
Robert Sánchez, con sombrero de paja, y Luis Bazalar comparten un momento de diálogo en un evento público, con un banner de apoyo a Pedro Castillo de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Repercusiones y desafíos para el periodo legislativo

La conformación de las nuevas vocerías se produce en un contexto de alta expectativa respecto al papel que desempeñará Juntos por el Perú en la próxima legislatura. El bloque buscará posicionarse como una fuerza decisiva en debates clave, como la reforma política, la agenda de derechos sociales y la gobernabilidad democrática.

El mensaje de Roberto Sánchez incluyó una expresión de unidad y fortalecimiento interno: “¡Juntos nos fortalecemos!”, señaló el ex candidato presidencial, en una frase que resume el ánimo de cara al inicio de la nueva etapa parlamentaria. La capacidad de interlocución de los voceros será determinante para garantizar la presencia del partido en las discusiones más relevantes y para canalizar las demandas de sus bases sociales.

Entre los principales desafíos de la bancada se encuentran la necesidad de articular alianzas con otras fuerzas políticas, la defensa de propuestas programáticas y la gestión de eventuales tensiones internas. El liderazgo de José Castillo y Ernesto Zunini será puesto a prueba ante la complejidad de un escenario en el que la correlación de fuerzas obliga a negociar y construir mayorías para la aprobación de proyectos de ley.

José Castillo
El electo senador quien además es hermano de Pedro Castillo ahora será el vocero principal del Senado por Juntos Por el Perú

Trayectoria y antecedentes del bloque

Juntos por el Perú, identificado por su orientación progresista y por su apuesta por políticas de inclusión social, ha tenido una participación activa en las discusiones legislativas de los últimos años. La bancada ha impulsado iniciativas en materia de derechos laborales, acceso a la educación y la salud, así como proyectos orientados a la equidad de género y la protección ambiental.

La consolidación de la organización en el Congreso responde a una estrategia de largo plazo que contempla la formación de cuadros políticos, la vinculación con movimientos sociales y la promoción de agendas ciudadanas. La designación de voceros constituye un paso fundamental en la definición de prioridades y en la proyección de la bancada hacia el resto del parlamento y la opinión pública.

El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, fue captado el pasado 9 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, fue captado el pasado 9 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Expectativas para el periodo 2026-2027

El periodo anual 2026-2027 estará marcado por la discusión de temas sensibles y por la necesidad de dar respuesta a demandas sociales urgentes. La articulación de José Castillo y Ernesto Zunini al frente de las vocerías del Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente, será observada de cerca tanto por sus aliados como por sus adversarios políticos.

La designación de los nuevos voceros fue recibida como una señal de cohesión y de renovación dentro de Juntos por el Perú, que busca fortalecer su posición en el escenario legislativo y consolidar su identidad programática. Las próximas semanas serán clave para la definición de la agenda parlamentaria y para la puesta en marcha de las primeras iniciativas bajo la conducción de los representantes designados.

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