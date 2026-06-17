Proponen pagar el 50% de la gratificación a trabajadores CAS en julio y el 100% para 2028

Los trabajadoers habían marchado para que se aprobara y promulgara la Ley, ahora buscan que se pague al 100%. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Ya empezó la discusión pública del proyecto de crédito suplementario que propone el gobierno de José María Balcázar y que busca incorporar S/9.596 millones al Presupuesto 2026, para atender prioridades del Estado.

Dentro de este están incluidas medidas para no solo para implementar más de 30 universidades aprobadas por el Congreso de la República, sino también para cumplir con el pago de bonos de la negociación colectiva a trabajadores del Minedu, pero también con el motivo de avanzar en la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS por primera vez.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca que este beneficio se de gradualmente hasta el 2030. Se empezaría a dar solo el 10% del monto de la gratificación (el total sería equivalente a una remuneración completa) en julio y diciembre de 2026. Pero ahora una propuesta de otro congresista buscaría que los pagos de este año sean mayores, del 50% de la gratificación prometida.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Gratificación al 50%

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá incorporar S/9.596 millones al Presupuesto 2026 para atender prioridades del Estado.

Dentro de este se propone darle gradualidad a la Ley que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS, del sector público. Así propone el Ejecutivo pagar este nuevo derecho laboral de estos empleados estatales:

Este 2026, se pagará la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS . En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300.

En 2027, el monto será del 20% de la remuneración mensual

En 2028, el monto será del 30% de la remuneración mensual

En 2029, el monto será del 50% de la remuneración mensual

En 2030, el monto será del 100% de la remuneración mensual.

Trabajadores CAS deberán esperar hasta el 2030 para cobrar una gratificación equivalente a su sueldo en julio y diciembre. - Crédito Andina

Sin embargo, una propuesta se ha llegado a la Comisión de Presupuesto. El congresista Diego Bazán Calderón de Renovación Popular busca que la gradualidad del pago de la CTS y gratificación para los CAS sea considerada con un porcentaje más alto.

PUBLICIDAD

Así, la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad y la CTS se implementaría en un periodo de solo tres años, confirme a los siguiente:

En 2026 se pagaría el 50% de la remuneración como gratificación

En 2027, el monto sería del 70% de la remuneración

En 2028 se pagaría el 100% de la remuneración como gratificación en julio y diciembre.

Así explicó el ministro de Economía y Finanzas la medida que da el 10% de pago de la gratificación a los trabajadores CAS. - Crédito MEF

Sindicatos buscan el 100%

Sin embargo, los sindicatos, a pesar de reconocer las buenas intenciones de Bazán, no están detrás de esta propuesta del 50% de gratificación. "El aceptar que unas entidades reciban el 100% y otras el 50% significa un desprecio a los trabajadores del régimen CAS solo por el factor económico", resalta el comunicador y difusor César Espinoza.

Como se sabe, la postura de los gremios de trabajadores CAS es que se aplique el 100% del pago de gratificación ya en julio de 2026. Se debe recordar que varias entidades habían señalado que sí tenían los recursos para pagarla, pero el MEF señaló que se ha propuesto la gradualidad porque “no podemos permitir que unas entidades paguen y otras no”.

PUBLICIDAD