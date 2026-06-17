Perú

Proponen pagar el 50% de la gratificación a trabajadores CAS en julio y el 100% para 2028

Sigue el debate público sobre el nuevo pago para los trabajadores CAS. Ahora un congresista propone a la Comisión de Presupuesto que se pague un monto mayor este julio de 2026

Guardar
Google icon
Los trabajadoers habían marchado para que se aprobara y promulgara la Ley, ahora buscan que se pague al 100%. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación
Los trabajadoers habían marchado para que se aprobara y promulgara la Ley, ahora buscan que se pague al 100%. - Crédito Sindicato de Trabajadores CAS del Ministerio de Educación

Ya empezó la discusión pública del proyecto de crédito suplementario que propone el gobierno de José María Balcázar y que busca incorporar S/9.596 millones al Presupuesto 2026, para atender prioridades del Estado.

Dentro de este están incluidas medidas para no solo para implementar más de 30 universidades aprobadas por el Congreso de la República, sino también para cumplir con el pago de bonos de la negociación colectiva a trabajadores del Minedu, pero también con el motivo de avanzar en la Ley 32563, que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS por primera vez.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) busca que este beneficio se de gradualmente hasta el 2030. Se empezaría a dar solo el 10% del monto de la gratificación (el total sería equivalente a una remuneración completa) en julio y diciembre de 2026. Pero ahora una propuesta de otro congresista buscaría que los pagos de este año sean mayores, del 50% de la gratificación prometida.

PUBLICIDAD

El mandatario afirmó que la puesta en marcha de estos beneficios no presentaría mayores dificultades, siempre y cuando se aseguren los recursos correspondientes

Gratificación al 50%

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República el proyecto de ley que permitirá incorporar S/9.596 millones al Presupuesto 2026 para atender prioridades del Estado.

Dentro de este se propone darle gradualidad a la Ley que da gratificación y CTS a los trabajadores CAS, del sector público. Así propone el Ejecutivo pagar este nuevo derecho laboral de estos empleados estatales:

  • Este 2026, se pagará la gratificación al 10% de la remuneración a los CAS. En julio y diciembre se hará pagos de al menos S/300.
  • En 2027, el monto será del 20% de la remuneración mensual
  • En 2028, el monto será del 30% de la remuneración mensual
  • En 2029, el monto será del 50% de la remuneración mensual
  • En 2030, el monto será del 100% de la remuneración mensual.
trabajadores públicos peruanos
Trabajadores CAS deberán esperar hasta el 2030 para cobrar una gratificación equivalente a su sueldo en julio y diciembre. - Crédito Andina

Sin embargo, una propuesta se ha llegado a la Comisión de Presupuesto. El congresista Diego Bazán Calderón de Renovación Popular busca que la gradualidad del pago de la CTS y gratificación para los CAS sea considerada con un porcentaje más alto.

PUBLICIDAD

Así, la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad y la CTS se implementaría en un periodo de solo tres años, confirme a los siguiente:

  • En 2026 se pagaría el 50% de la remuneración como gratificación
  • En 2027, el monto sería del 70% de la remuneración
  • En 2028 se pagaría el 100% de la remuneración como gratificación en julio y diciembre.
ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas
Así explicó el ministro de Economía y Finanzas la medida que da el 10% de pago de la gratificación a los trabajadores CAS. - Crédito MEF

Sindicatos buscan el 100%

Sin embargo, los sindicatos, a pesar de reconocer las buenas intenciones de Bazán, no están detrás de esta propuesta del 50% de gratificación. "El aceptar que unas entidades reciban el 100% y otras el 50% significa un desprecio a los trabajadores del régimen CAS solo por el factor económico", resalta el comunicador y difusor César Espinoza.

Como se sabe, la postura de los gremios de trabajadores CAS es que se aplique el 100% del pago de gratificación ya en julio de 2026. Se debe recordar que varias entidades habían señalado que sí tenían los recursos para pagarla, pero el MEF señaló que se ha propuesto la gradualidad porque “no podemos permitir que unas entidades paguen y otras no”.

Temas Relacionados

GratificacionesTrabajadores CASPoder Ejecutivoperu-economia

Más Noticias

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Ingleses y croatas vuelven a encontrarse en una Copa del Mundo tras su último duelo en semifinales de Rusia 2018. Entérate de los horarios de la contienda

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

Los ‘tres leones’ afrontan su debut ante un rival reconocido por la intensidad de sus partidos. Cónoce cómo seguir el encuentro

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima: el millonario monto que invertirá por las acreencias

Se conoció que el ‘Depredador’ busca convertirse en uno de los propietarios del club victoriano tras su retiro en el fútbol: busca adquirir el 100% de las acreencias del Grupo Coril

Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima: el millonario monto que invertirá por las acreencias

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

Con Cristiano Ronaldo en el ataque, los ‘lusos’ comienzan su camino en esta nueva edición de la Copa del Mundo. Conoce los horarios para ver el estreno del ‘Bicho’

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo jugará su última Copa del Mundo, donde buscará levantar el único trofeo que le falta en su carrera. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

Resultados ONPE al 99% EN VIVO: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en histórica definición electoral en Perú

José María Balcázar partió al Vaticano: Viaje costará más de 47 mil dólares por tres días en Europa

Elianne Karp reaparece, pide “misericordia” por Alejandro Toledo y solicita a Keiko Fujimori “o a quien gane” que le conceda indulto humanitario

¿Cuál es el primer desafío que tendrá que asumir el próximo presidente? Julio Velarde, titular del BCR, lanza grave pronóstico

Roberto Sánchez pidió mantenerse vigilantes sobre el conteo de votos: “La verdad de las urnas pertenece a todos los peruanos”

ENTRETENIMIENTO

‘Combate’ regresa a la TV: reuniones avanzadas, regreso de figuras emblemáticas y la emoción de los fans

‘Combate’ regresa a la TV: reuniones avanzadas, regreso de figuras emblemáticas y la emoción de los fans

Paco Bazán critica a integrantes de ‘La Granja VIP’: “Sus vidas son nauseabundas”

PROMPERÚ reconoce la trayectoria de Del Barrio Producciones: Michelle Alexander recibe entre lágrimas licencia de la Marca Perú

Suhaila Jad, expareja de André Carrillo, revela presuntas infidelidades del futbolista y detalla fiestas con mujeres en la casa familiar

Gabriela Herrera, Cri Cri y Diego Chávarri estrenan podcast para responder acusaciones: “Ya, ¿y?"

DEPORTES

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

¿A qué hora juegan Inglaterra vs Croacia HOY?: Horario en Perú del partido por el Grupo L del Mundial 2026

Dónde ver Inglaterra vs Croacia HOY: Canal TV en Perú del partido por fecha 1 del Grupo L del Mundial 2026

Paolo Guerrero apunta a ser dueño de Alianza Lima: el millonario monto que invertirá por las acreencias

¿A qué hora Portugal vs RD Congo HOY en Perú?: partido por la fecha 1, Grupo K del Mundial 2026

¿Dónde ver Portugal vs Congo HOY?: canal TV en Perú del partido por el Grupo K del Mundial 2026