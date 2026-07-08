El consumo de internet móvil en Perú se triplicó en solo cinco años

Las cifras evidencian un crecimiento sostenido en el uso de los servicios de internet móvil en el país. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El uso de internet móvil continúa acelerándose en el Perú. Durante el primer trimestre de 2026, el tráfico de datos desde teléfonos celulares alcanzó los 2,32 millones de terabytes (TB), un volumen que triplica los 0,75 millones de TB registrados en el mismo periodo de 2021, de acuerdo con cifras difundidas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Los resultados reflejan una demanda cada vez mayor por los servicios de conectividad móvil en el país. La información, elaborada a partir de los reportes enviados por las empresas operadoras al regulador, evidencia un crecimiento sostenido del consumo de datos y del número de usuarios que acceden a internet desde sus dispositivos móviles.

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Consumo por usuario también aumentó

El incremento no solo se observa en el tráfico total de datos, sino también en el consumo promedio por cada línea móvil. Según la herramienta digital PUNKU del Osiptel, durante el primer trimestre de 2026, cada teléfono celular utilizó, en promedio, 23,74 gigabytes (GB) de datos al mes.

Esta cifra representa más del doble del promedio registrado cinco años atrás, cuando el consumo mensual por equipo alcanzaba los 9,63 GB. El avance confirma una mayor intensidad en el uso de aplicaciones, plataformas digitales y servicios que requieren conexión permanente.

De acuerdo con la herramienta digital PUNKU del Osiptel, el consumo promedio mensual de datos por teléfono celular fue de 23,74 GB durante el primer trimestre de 2026. Foto: Osiptel

Crece la cantidad de teléfonos conectados

El acceso a internet móvil también se expandió entre los usuarios. Un análisis de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia (DPRC) del Osiptel señala que el número de teléfonos que utilizaron la red móvil pasó de 26,66 millones en el primer trimestre de 2021 a 33,31 millones en el mismo periodo de 2026.

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Este incremento equivale a un crecimiento de 24,92% en cinco años, lo que evidencia una mayor penetración del servicio y una base más amplia de dispositivos conectados a la red móvil en el país.

Los planes pospago concentran el mayor tráfico

El análisis del regulador también muestra diferencias según la modalidad de contratación del servicio. Al cierre del primer trimestre de 2026, los planes pospago y control concentraron el 83,25% del tráfico total de datos móviles.

De acuerdo con el Osiptel, este comportamiento responde a una mayor adopción de planes que ofrecen acceso continuo a internet, impulsados por la necesidad de mantenerse conectados para actividades laborales, educativas, financieras y de entretenimiento. En contraste, las líneas prepago representaron el 16,75% del tráfico total.

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Según la DPRC del Osiptel, los teléfonos con acceso a internet móvil aumentaron de 26,66 millones a 33,31 millones en los últimos cinco años. Foto: Unsplash

Así se distribuye el mercado entre los operadores

En cuanto a la cantidad de teléfonos con acceso a internet móvil, Claro encabezó el mercado con una participación de 35,46% durante el primer trimestre de 2026. Detrás se ubicaron Bitel con 23,01%, Entel con 22,45% y Movistar con 18,86%, mientras que otros operadores reunieron el 0,21% restante.

Bitel fue la empresa que más avanzó en términos de participación frente al mismo periodo del año anterior, al incrementar su presencia en 2,48 puntos porcentuales.

En el tráfico de datos móviles, Claro también ocupó el primer lugar con una participación de 34,22%. Le siguieron Bitel con 25,06%, Entel con 23,63% y Movistar con 17,08%, mientras que los demás operadores concentraron apenas el 0,02% del total.

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Asimismo, Bitel registró el mayor incremento interanual en participación dentro del tráfico de datos móviles, con un avance de 3,18 puntos porcentuales. Toda la información corresponde al análisis realizado por la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia (DPRC) del Osiptel sobre la base de los datos reportados por las empresas operadoras en el marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (NRIP).