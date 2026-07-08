Balcázar recibe otra vez a Roberto Sánchez y al hermano de Pedro Castillo mientras crece expectativa por posible indulto

El presidente interino José María Balcázar mantuvo este martes una reunión oficial con el excandidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, y con José Castillo, hermano del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), actualmente en prisión.

El registro en Palacio de Gobierno incluye también la asistencia de los senadores electos Víctor Cutipa y de representantes de asociaciones vinculadas a las víctimas de las protestas ocurridas en 2022 y 2023. La documentación pública indica que la cita se inició a las 12:00 horas y concluyó a las 12:56 horas.

El motivo consignado fue una “reunión de trabajo” en medio de la posibilidad de un indulto para Castillo, una demanda que Sánchez impulsó durante su campaña y ha planteado como condición para dialogar con la gobernante electa Keiko Fujimori.

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Balcázar ya había recibido la semana pasada a integrantes de la actual bancada y a legisladores electos de la agrupación, entre ellos la senadora electa Yenifer Paredes, cuñada de Castillo.

De acuerdo con el registro de visitas de Palacio, estuvieron presentes Silvana Robles, Yenifer Paredes, Ernesto Zunini, Julian Perez Malqui, Iber Maraví, Oswar Cahuaza, Giannina Avendaño, Joaquin Yauri, Marino Lavado, Svieta Fernández, José Mercedes Castillo, Marlon Aguirre, Jacqueline Tapullima, Jaime Quito, Olver Peña, Marco Flores, Analí Marquez, Azucena Isla, Jesús Pérez y también Cutipa.

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