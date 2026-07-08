Novak Djokovic vs Jannik Sinner: día, hora y canal TV en Perú de la gran semifinal de Wimbledon 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Hablar hoy de Novak Djokovic y Jannik Sinner es referirse a uno de los enfrentamientos más atractivos y esperados del tenis mundial. La rivalidad entre el máximo ganador de títulos de Grand Slam y el líder de la nueva generación ha crecido de forma acelerada en los últimos años, al punto de convertirse en una constante en las instancias decisivas de los torneos más importantes. Este viernes 10 de julio volverán a cruzarse, ahora en las semifinales de Wimbledon 2026, en un duelo que promete otro capítulo memorable sobre el césped del All England Club.

Djokovic, de 39 años, continúa desafiando el paso del tiempo y persigue el ansiado 25º título de Grand Slam, una conquista que ampliaría aún más su legado como el tenista más laureado de la historia. Del otro lado estará Sinner, de apenas 24 años, decidido a conquistar su quinto grande y consolidarse como el dominador del circuito. El italiano, además, es el único jugador de élite en actividad con historial favorable sobre el serbio, una estadística que ni Rafael Nadal ni Roger Federer pudieron presumir.

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Las últimas tres veces que ambos se enfrentaron fueron en semifinales de Grand Slam. La más reciente ocurrió en el Abierto de Australia de este año, donde ‘Nole’ protagonizó otra actuación inolvidable para imponerse en cuatro sets. Ahora, Sinner llega con un tenis brillante, con la confianza de haber derrotado antes al balcánico y sabiendo que enfrente tendrá a un competidor incombustible.

Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arthur Fery, Alexander Zverev protagonizarán las semifinales de Wimbledon 2026. Crédito: Wimbledon

Novak Djokovic vs Jannik Sinner: día y hora de la gran semifinal

La esperada semifinal entre Novak Djokovic y Jannik Sinner se disputará este viernes 10 de julio en la Cancha Central de Wimbledon. En Perú, el encuentro está previsto para comenzar aproximadamente a las 7:30 a.m., aunque el horario es referencial y podría modificarse dependiendo de la duración del primer partido de la jornada. Ambos tenistas buscarán un lugar en la gran final del tercer Grand Slam de la temporada, en un nuevo episodio de una rivalidad que se ha convertido en una de las más apasionantes del circuito.

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Antes del duelo entre el serbio y el italiano se llevará a cabo la primera semifinal del cuadro masculino, que enfrentará al alemán Alexander Zverev con el británico Arthur Fery, la gran sorpresa del campeonato. El tenista local, que ingresó al cuadro principal gracias a una wild card (WC) otorgada por la organización, ha firmado la mejor actuación de su carrera al instalarse entre los cuatro mejores de Wimbledon. El vencedor de ese compromiso se medirá en la final con quien salga triunfador del choque entre Djokovic y Sinner.

¿Dónde ver el partido entre Novak Djokovic y Jannik Sinner por la semifinal de Wimbledon 2026?

Los aficionados peruanos podrán seguir todas las incidencias del compromiso a través de ESPN, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible mediante Disney+ Premium, plataforma que emite la totalidad del torneo con múltiples señales y cobertura especializada.

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El serbio Novak Djokovic celebra la victoria en el cuarto set durante su partido de semifinales contra el italiano Jannik Sinner en el Abierto de Australia. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

El camino de Novak Djokovic a la semifinal

El serbio ha demostrado una vez más por qué sigue siendo uno de los grandes candidatos al título pese a estar cerca de cumplir cuatro décadas. Debutó con autoridad frente al chino Wu Yibing, luego eliminó sin mayores inconvenientes a Stefanos Tsitsipas, superó al francés Arthur Rinderknech y en octavos dejó en el camino al ruso Roman Safiullin.

Sin embargo, su prueba más exigente llegó en los cuartos de final frente al canadiense Felix Auger-Aliassime. El encuentro se extendió por más de cinco horas y terminó convirtiéndose en el partido de cuartos de final más largo en la historia de Wimbledon. Djokovic necesitó de toda su experiencia para imponerse en cinco sets, sobreviviendo a momentos críticos y firmando otra victoria épica en su extensa colección de gestas.

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La celebración de Novak Djokovic tras dejar en el camino a Felix Auger-Aliassime. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

El camino de Jannik Sinner a la semifinal

El recorrido del número uno del mundo ha sido considerablemente más sólido. El nacido en San Cándido únicamente pasó verdaderos sobresaltos en su estreno, cuando el serbio Miomir Kecmanovic lo llevó hasta cuatro sets y estuvo cerca de complicarlo en varios pasajes del encuentro.

Superado ese debut, Sinner elevó notablemente su nivel. Venció con autoridad al portugués Nuno Borges, después dejó sin opciones al estadounidense Jenson Brooksby y en octavos eliminó al japonés Shintaro Mochizuki, mostrando un tenis agresivo y una gran efectividad con el servicio.

En cuartos de final confirmó su excelente momento derrotando en tres parciales al alemán Jan-Lennard Struff, resultado que le permitió llegar con menor desgaste físico que su rival y reafirmar que atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera.

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El italiano Jannik Sinner celebra un punto en cuartos del torneo de Wimbledon que ganó el pasado año. EFE/EPA/DANIEL HAMBURY