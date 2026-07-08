José María Barraza fue condenado a pena privativa por agresión a Andrea Muñoz, con orden de alejamiento y pagos en cuotas

José María Barraza fue condenado por el Poder Judicial del Perú por agresión física y psicológica contra Andrea Muñoz.

José María Barraza fue condenado por el Poder Judicial del Perú por agresión física y psicológica contra Andrea Muñoz, la madre de su hija, en una sentencia que impuso una pena privativa de libertad convertida en 94 jornadas de servicios comunitarios y el pago de una reparación civil de 2000 soles.

El fallo cierra el proceso penal iniciado en mayo de 2025, pero se suma a una larga cadena de conflictos legales entre el músico y la expareja con quien tiene un hijo en común. El juzgado fijó en un primer momento “un año, diez meses y dos días de pena privativa de la libertad efectiva”, sanción que luego fue convertida en la prestación de servicios a la comunidad.

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Barraza deberá presentarse ante la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para ser evaluado y asignado a la unidad receptora donde cumplirá las 94 jornadas. La resolución también incluye una pena de inhabilitación por el mismo período de la condena y la prohibición expresa de acercarse a Andrea Muñoz con fines de agresión física o psicológica.

La reparación civil de S/ 2000 deberá cancelarse en cuatro cuotas de S/ 500 mediante depósito al Banco de la Nación, conforme al cronograma fijado por el juzgado.

Las declaraciones del músico al momento de la denuncia

Cuando el caso salió a la luz pública en mayo de 2025, José María Barraza rechazó las acusaciones de forma categórica. “El tema de la denuncia por agresión está en manos de la justicia, mi abogado se está encargando”, declaró en ese momento. Además, afirmó contar con elementos suficientes para refutar los cargos: “Hay pruebas fehacientes de que esa denuncia es totalmente falsa”, sostuvo ante los medios.

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El músico es hijo del comediante Miguel ‘Chato’ Barraza, figura conocida del humor peruano, lo que amplificó la cobertura mediática del caso desde sus primeras etapas.

La sentencia por agresión no es el único frente judicial que ha enfrentado Barraza en relación con Muñoz. La historia legal entre ambos se remonta al nacimiento de su hijo, el 30 de enero de 2023, fruto de una relación que mantuvieron en 2019.

Un historial de conflictos legales que antecede a la condena

Tras el nacimiento del niño, Barraza no reconoció su paternidad ni asumió responsabilidades económicas ni afectivas hacia el menor. Muñoz presentó una demanda por filiación de paternidad y pensión alimenticia el 8 de marzo de 2023. Meses después, el Poder Judicial (PJ) citó a ambas partes para la realización de una prueba de ADN, cuyos resultados, conocidos el 7 de agosto de 2023, confirmaron la paternidad del músico.

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A partir de ese fallo, Barraza quedó obligado a pagar una pensión mensual de 800 soles desde la fecha de presentación de la demanda. El cumplimiento de esa obligación, no obstante, nunca fue regular. Hasta noviembre de 2024, el músico acumulaba una deuda superior a los 20.000 soles por concepto de alimentos, mientras Muñoz enfrentaba dificultades económicas y riesgo de desalojo.

En ese período, Barraza también presentó una denuncia contra su expareja por supuesto maltrato psicológico hacia él y su actual esposa, aunque las medidas de protección dictadas solo quedaron vigentes para esta última. Ante las preguntas sobre su deuda alimentaria, el músico justificó su comportamiento con una frase que generó amplio rechazo: “Dios me perdonó”.

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El escándalo tomó una nueva dimensión a inicios de 2026, cuando trascendió un presunto vínculo entre Muñoz y Carlos ‘Tomate’ Barraza, primo de José María. El propio músico afirmó no sorprenderse ante esa situación y señaló que ese fue uno de los motivos por los que solicitó la prueba de ADN en su momento. Muñoz confirmó el acercamiento, aunque sin ofrecer mayores detalles sobre la naturaleza de la relación.

Con la condena dictada por el PJ, José María Barraza deberá cumplir las jornadas de servicio comunitario bajo supervisión del INPE, mientras mantiene vigente la prohibición de acercarse a la madre de su hija.

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