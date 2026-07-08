Advierten posible atentado contra suspendido fiscal Germán Juárez: “Los malvados saben que él sabe mucho”, afirma abogado

Wilber Medina, abogado de Rafael López Aliaga, advirtió que el suspendido fiscal Germán Juárez podría ser víctima de un atentado, al considerar que “los malvados saben que él sabe mucho”

Wilber Medina, abogado del excandidato presidencial Rafael López Aliaga, advirtió este martes que el suspendido fiscal Germán Juárez enfrenta riesgo de sufrir un atentado contra su vida, ya que “los malvados saben que él sabe mucho”.

Durante una entrevista en el programa Contracorriente de Willax, Medina reveló además que estuvo cerca de convertirse en defensor legal de Gustavo Salazar, empresario investigado por presunto lavado de activos en la trama de corrupción de Lava Jato, y cuya fallida colaboración eficaz motivó la separación del fiscal por seis meses.

“Hay que proteger a Juárez Atoche. Pueden atentar contra su vida, porque saben que los malvados saben que él sabe mucho”, insistió.

En junio pasado, Henry Amenábar, también suspendido y actualmente preso por soborno en el penal Ancón II de Lima, optó por acogerse a la colaboración eficaz y denunció un presunto pedido de coima relacionado con el equipo especial Lava Jato, al que pertenecía Juárez.

PUBLICIDAD

Amenábar, quien integró ese grupo del Ministerio Público durante tres años, concedió una entrevista desde la cárcel al mismo programa en la que dijo contar con “información que podría proporcionar” para “que se haga justicia”.

Medina reveló que estuvo cerca de defender legalmente a Gustavo Salazar, empresario investigado por lavado de activos en el caso Lava Jato, cuya fallida colaboración eficaz derivó en la suspensión temporal de Juárez

Según su relato, un abogado identificado como José Luis Pinares habría solicitado “un millón de dólares” a Salazar para facilitar y asegurar la aprobación de su colaboración eficaz por parte de la Fiscalía.

Amenábar precisó que la solicitud ocurrió “en junio de 2019”, antes de una diligencia programada en Miami. Siempre según su relato, Pinares se reunió con Salazar y su abogado en un restaurante de “la zona de Brickell”, en Miami, y ahí escribió el monto del soborno “en una servilleta”.

PUBLICIDAD

Posteriormente, Pinares se presentó en la diligencia de la firma de colaboración en el consulado peruano, aunque no era abogado de ninguna de las partes, con el propósito de demostrar presuntamente que actuaba en representación de Juárez.

Sobre este asunto, Medina indicó que conversó con el empresario y le recomendó comparecer ante el Ministerio Público. “He hablado con él y mi recomendación fue: Gustavo, esta es una oportunidad de oro. Tú inmediatamente constitúyete para que declare cuanto antes en la carpeta que le han abierto a Juárez Atoche”, declaró.

Henry Amenábar, exfiscal y actualmente preso por soborno, denunció desde prisión que un abogado identificado como José Luis Pinares solicitó un millón de dólares a Salazar para asegurar la aprobación de su colaboración eficaz en beneficio de Juárez

“La única forma para evitar la cárcel es que Juárez Atoche nos cuente a todos los peruanos cómo funcionaba el mecanismo, cómo extorsionaban, a cuántos han extorsionado”, añadió al despacho encargado de investigar el lavado de activos de cobrar sobornos a los investigados.

PUBLICIDAD

Medina también mencionó que durante ese viaje a Estados Unidos estuvo presente Rafael Vela, quien fue repuesto como jefe del Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato. “Y yo creo que Vela ha ido para certificar el cobro (del mencionado soborno)”, sostuvo.

Vela había sido suspendido, entre otras razones, por declaraciones realizadas tras la decisión judicial que excarceló a mediados de 2020 a la mandataria electa Keiko Fujimori, quien era investigada por lavado de activos y tenía una orden de prisión preventiva por 15 meses.

El abogado propuso, en ese sentido, que la gobernante impulse una recomposición del Ministerio Público, puesto que ella misma ha sido objeto de lo que calificó como “persecución”.

PUBLICIDAD