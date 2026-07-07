Alerta para viajeros en julio: Osiptel anuncia bloqueo relámpago de 360.000 celulares que no cumplan este requisito

Los celulares bloqueados por OSIPTEL superan los 2 millones entre enero y julio de 2026 y suman más de 4,6 millones desde abril de 2025.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) comenzó este martes 7 de julio el bloqueo de 360.000 celulares a nivel nacional, medida que se ejecutará por etapas a lo largo del mes e impactará a equipos móviles no registrados en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y vinculados a usuarios reincidentes en el uso de IMEI alterado.

Según el organismo, hoy se bloqueó el primer grupo de 120.000 equipos, y los siguientes bloqueos están programados para los días 14 y 21 de julio, con lotes de igual cantidad en cada fecha.

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El objetivo es combatir el mercado negro y el robo de equipos

La medida, impulsada por OSIPTEL, responde a la necesidad de frenar el crecimiento del mercado negro de celulares robados y mejorar la trazabilidad de los dispositivos en el país.

Según el ente regulador, los equipos afectados son aquellos que no figuran en la lista blanca del Renteseg y que han sido utilizados por personas que ya han usado previamente celulares con IMEI alterado, lo que representa una reincidencia ante los sistemas de control.

La medida de OSIPTEL alcanza solo a dispositivos que no figuran en la lista blanca del Renteseg y que están vinculados a usuarios reincidentes.

Con esta nueva etapa, el total de celulares bloqueados entre enero y julio de 2026 supera los 2 millones de unidades, mientras que desde la implementación del sistema en abril de 2025, ya suman más de 4.6 millones de equipos desconectados de las redes nacionales.

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Esta acción, según OSIPTEL, representa uno de los mayores esfuerzos regulatorios para restar valor a los celulares robados y complicar su reventa, afectando directamente la estructura del delito.

Bloqueo automatizado y notificación a usuarios

El procedimiento, realizado a través del sistema Renteseg, consiste en que OSIPTEL remite a las empresas operadoras la orden de bloqueo de los equipos detectados.

Tras recibir la comunicación, las operadoras disponen de un máximo de dos días hábiles para notificar a sus abonados mediante mensajes de texto (SMS), informando que el bloqueo se ejecutará en ese mismo periodo y que, para evitar la desconexión, el usuario debe gestionar el registro de su dispositivo.

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Para combatir el crimen. Las operadoras tienen hasta dos días hábiles para avisar por mensaje de texto el bloqueo de celulares ordenado por OSIPTEL a través del Renteseg.

Quienes hayan adquirido el equipo en el país deben exigir a la empresa vendedora que lo registre en la lista blanca del Renteseg. Si el celular fue comprado en el extranjero para uso personal, el usuario debe acudir a la empresa operadora para tramitar su inclusión en la lista de equipos válidos.

Este proceso busca asegurar que solo los dispositivos legítimos y debidamente identificados puedan acceder a los servicios móviles en Perú.

Herramientas digitales y transparencia del proceso

Como parte de la estrategia de transparencia, el portal de Renteseg ahora incluye una pestaña exclusiva sobre el bloqueo de IMEI no registrados, donde se puede consultar el número de bloqueos ejecutados por mes y año.

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Además, se ha habilitado un mapa interactivo que permite visualizar las regiones con mayores porcentajes de bloqueos y aquellas donde la medida ha tenido mayor impacto en relación a la cantidad de servicios móviles existentes por departamento.

Tenga cuidado si viaja. El portal de Renteseg incorporó datos mensuales de bloqueo de IMEI no registrados y un mapa por regiones con el impacto de la medida en Perú. REUTERS/Alessandro Cinque

OSIPTEL indicó que la medida afecta exclusivamente a dispositivos relacionados con actividades irregulares y recomendó a los usuarios verificar el estado de sus equipos antes de realizar cualquier compra, especialmente en canales informales.

El organismo insistió en que este proceso forma parte de una política nacional para reducir el robo de celulares y proteger tanto a los consumidores como a las empresas del sector.

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¿Qué es OSIPTEL y cuál es su función en el Perú?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es la entidad pública encargada de supervisar y regular el mercado de las telecomunicaciones en Perú.

Su labor incluye establecer tarifas, resolver conflictos entre usuarios y empresas operadoras, fiscalizar el cumplimiento de las normas en el sector y promover la inversión y la competencia para asegurar servicios de calidad y accesibles en todo el país.