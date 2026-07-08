El homenaje de Universitario de Deportes a sus hinchas con discapacidad visual: presentó camiseta con detalles en braille

Foto 0: La nueva indumentaria rinde tributo a los aficionados con discapacidad visual y refuerza el mensaje de inclusión del club, con venta habilitada desde este 8 de julio en la web de Marathon y en tiendas (Universitario de Deportes)

Universitario de Deportes presentó una nueva camiseta dedicada a los aficionados con discapacidad visual, una iniciativa que el club describió como un reconocimiento a una forma distinta de acompañar al equipo. La institución explicó que el lanzamiento nace “desde una convicción profunda: el fútbol no solo se ve, también se vive y se siente”.

La nueva indumentaria incluye elementos en sistema Braille y fue difundida mediante publicaciones en redes sociales. En uno de sus mensajes, el club señaló: “Siente lo que nos une. Les presentamos nuestra nueva camiseta, en honor a nuestros hinchas que viven la pasión POR EL MÁS GRANDE de una forma única”.

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El anuncio se realizó en medio de la minipretemporada de cara al Torneo Clausura de la Liga 1. En su comunicación oficial, Universitario afirmó que la camiseta busca poner en primer plano a integrantes de su propia hinchada, al integrar una propuesta que combina identidad del club e inclusión.

La camiseta y el mensaje del club sobre inclusión

La nueva camiseta de Universitario convierte la indumentaria en un símbolo de inclusión. El club resaltó que el diseño reconoce a los aficionados con discapacidad visual y fortalece el vínculo con su hinchada. (Universitario de Deportes)

En su presentación, Universitario remarcó que la prenda incorpora detalles en sistema Braille “convirtiéndose en un homenaje a quienes demuestran su amor y, sobre todo, su sentir por Universitario”, según indicó el propio club en su anuncio.

La institución también vinculó el lanzamiento con una línea de acciones desarrolladas en los últimos años. “Con este lanzamiento, Universitario reafirma un deseo que ha venido construyendo en los últimos años: utilizar sus camisetas para impulsar causas que trascienden el fútbol”, sostuvo el elenco crema.

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En ese mismo mensaje, el club agregó: “Esto convierte al club en una institución que transforma una indumentaria oficial en un vehículo para reconocer, incluir y visibilizar a distintos integrantes de su propia hinchada“.

La propuesta, de acuerdo con lo comunicado, busca representar a seguidores que viven la identificación con el equipo más allá de lo visual. El club destacó que la iniciativa se enmarca en la idea de que el vínculo con los colores se sostiene en la experiencia y en el acompañamiento.

Venta desde el 8 de julio y precios por versión

La camiseta homenaje a los hinchas con discapacidad visual salió a la venta este 8 de julio. Universitario confirmó que estará disponible en tiendas Marathon de todo el país y en su plataforma virtual. (Universitario de Deportes)

La camiseta quedó disponible desde hoy, 8 de julio, a través de la tienda en línea y tiendas físicas de Marathon a nivel nacional, según informó Universitario. La venta se habilitó para distintas versiones y públicos, con precios diferenciados por modelo.

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Estos son los valores anunciados para la nueva prenda:

S/ 299: camiseta de hombre, versión jugador.

S/ 249: camiseta de hombre, manga larga, versión estadio.

S/ 229: camiseta de hombre, versión estadio.

S/ 229: camiseta de mujer.

S/ 179: camiseta de niño.

La institución no solo informó los puntos de comercialización, también remarcó que el lanzamiento se presenta como parte de su estrategia de comunicación con los hinchas, con énfasis en la visibilización de distintos sectores de su afición.

Presentación en redes y contexto deportivo inmediato

El lanzamiento de la camiseta coincidió con la preparación de Universitario para el Torneo Clausura. Tras la presentación en redes, el equipo se enfocará en el amistoso ante Millonarios y el debut frente a ADT. (Universitario de Deportes)

El anuncio de la camiseta fue difundido en redes sociales con un video de presentación. Universitario indicó que buscó mostrar detalles del nuevo uniforme en un formato dirigido a su comunidad de seguidores, al describir la prenda como un homenaje a quienes acompañan al equipo de una manera particular.

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En su comunicación, el club insistió en el sentido del mensaje, al sostener que la pasión por el equipo se expresa por distintas vías. Dentro de ese marco, publicó la frase: “Siente lo que nos une. Les presentamos nuestra nueva camiseta, en honor a nuestros hinchas que viven la pasión por el más grande de una forma única“.

La presentación se realizó antes del inicio del Torneo Clausura. En su planificación previa, Universitario tiene programado un amistoso internacional este sábado 11 de julio ante Millonarios de Colombia, a las 15:30 (hora peruana), en el Estadio Monumental. El encuentro será transmitido en vivo por el canal de YouTube Universitario TV, con acceso limitado a suscriptores.

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Por la Liga 1, el equipo debutará en la fecha uno del Torneo Clausura el sábado 18 de julio a las 13:15, cuando visite a ADT.