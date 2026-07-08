Alcaldes de Puno y Juliaca se reúnen con Keiko Fujimori: piden justicia para muertes en protestas contra Dina Boluarte

El alcalde provincial de Puno, Javier Ponce, ofrece declaraciones tras su reunión con Keiko Fujimori, donde solicitó la creación de una comisión para investigar los fallecidos durante las protestas y abordó el alto índice de pobreza en la región. | Canal N

Los alcaldes provinciales de Puno y San Román (Juliaca) sostuvieron una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, en Lima, donde presentaron una agenda centrada en las principales demandas del sur del país. Entre los pedidos planteados destacó la creación de una comisión de investigación que esclarezca las 54 muertes ocurridas durante las protestas sociales registradas en el gobierno de Dina Boluarte, así como proyectos de infraestructura considerados prioritarios para la región altiplánica.

Al finalizar el encuentro, los burgomaestres ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron los temas abordados con la futura mandataria. Además de insistir en la necesidad de esclarecer los hechos ocurridos durante las movilizaciones sociales, solicitaron mayor inversión pública, continuidad de obras de agua y saneamiento, descentralización del presupuesto nacional y una reforma administrativa que permita agilizar la ejecución de proyectos en las regiones.

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Alcaldes solicitan una comisión para investigar las muertes ocurridas durante las protestas

Composición: Infobae Perú

El principal pedido presentado por las autoridades fue que la futura bancada de Fuerza Popular impulse la conformación de una comisión investigadora en el próximo Congreso para esclarecer las muertes registradas durante las protestas sociales que marcaron el gobierno de Dina Boluarte y del entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

El alcalde provincial de Puno, Javier Ponce, explicó que la solicitud busca evitar que estos casos queden sin una investigación parlamentaria. “Lo primero que se ha solicitado a la presidenta es que conforme una comisión de investigación con la bancada de Fuerza Popular para que no quede impune lo sucedido, sobre las muertes en el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y el premier Otárola”, señaló durante la conferencia.

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El burgomaestre agregó que también solicitaron que el próximo gobierno otorgue mayor atención al sur del país, al considerar que la región ha permanecido relegada durante los últimos años.

“Le hemos pedido que le dé una mirada al sur del Perú. En los últimos gobiernos no hemos sido atendidos y no contamos con proyectos de gran envergadura”, indicó.

Consultados sobre la respuesta de Keiko Fujimori, ambos alcaldes señalaron que la presidenta electa escuchó el planteamiento y mostró disposición para mantener el diálogo sobre este tema.

Javier Ponce precisó que la responsabilidad sobre las investigaciones corresponde a la administración saliente y no al gobierno que asumirá funciones en las próximas semanas.

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“La responsabilidad no es de este gobierno entrante, sino de la expresidenta Dina Boluarte y del premier Otárola. Aún persiste el dolor por nuestros hermanos que fallecieron. Esperamos que la bancada tome acciones y conforme esta comisión de investigación”, manifestó.

Por su parte, el alcalde de San Román - Juliaca, Óscar Cáceres, afirmó que durante la reunión percibió voluntad para continuar dialogando y buscar consensos.

“Un punto que sí he podido percibir es la voluntad de la presidenta de establecer el diálogo, aperturarlo y buscar la verdad a lo largo de esta conversación. Estamos satisfechos de que pueda materializarse la comisión que se ha planteado”, sostuvo.

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Agua, puerto seco y descentralización: los otros pedidos presentados a la presidenta electa

Fotografía de archivo en donde un grupo de personas participa en una vigilia en homenaje a muertos en las protestas antigubernamentales frente al Palacio de Justicia en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Además del pedido relacionado con las investigaciones, los alcaldes presentaron una serie de iniciativas orientadas al desarrollo de Puno y Juliaca, ciudades que, según indicaron, requieren una mayor presencia del Estado para cerrar brechas de infraestructura.

Óscar Cáceres señaló que uno de los proyectos prioritarios es garantizar la continuidad del proyecto integral de agua y alcantarillado para Juliaca, con el objetivo de brindar un servicio permanente a la población.

“Hemos expresado los principales problemas de nuestra ciudad y queremos que exista la fortaleza necesaria para solucionarlos. Lo que buscamos es que Juliaca tenga, de una vez por todas, agua y desagüe las 24 horas”, afirmó.

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Asimismo, entregó a la presidenta electa la propuesta del Puerto Seco San Román, iniciativa que busca convertir a la provincia en un centro logístico para articular el transporte de mercancías provenientes de Brasil y Bolivia, aprovechando la ubicación estratégica de la región.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de modificar los procedimientos administrativos del Estado para facilitar la ejecución de obras públicas. Los alcaldes coincidieron en que la constante rotación de autoridades nacionales durante los últimos años ha dificultado la continuidad de numerosos proyectos.

Cáceres sostuvo que la inestabilidad política afectó directamente la capacidad de gestión de los gobiernos locales.

“Hemos tenido varios presidentes, ministros y funcionarios en poco tiempo. Esa falta de continuidad ha limitado el desarrollo de nuestros proyectos y consideramos que debe existir una reestructuración del Estado con nuevos procedimientos que permitan agilizar la atención al ciudadano”, expresó.

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En la misma línea, Javier Ponce respaldó la necesidad de fortalecer la descentralización y otorgar mayores competencias a los gobiernos subnacionales.

Según explicó, una de las principales demandas consiste en descentralizar el presupuesto nacional, permitiendo que gobiernos regionales, municipalidades provinciales, distritales e incluso centros poblados cuenten con mayores recursos y funciones ejecutivas para atender las necesidades de sus localidades.

“Tenemos que comenzar a descentralizar el presupuesto nacional, darle mayor confianza a los gobiernos regionales, provinciales y distritales. De esa forma el Estado podrá llegar a los rincones más profundos del país”, señaló el alcalde de Puno al concluir la conferencia realizada tras la reunión con Keiko Fujimori.

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