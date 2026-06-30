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¿Por Perú y sin señal? Tres joyas turísticas del país entre las peores para tener internet móvil, según su Gobierno

Tres destinos clave para el turismo en Perú superaron el 25% de usuarios descontentos con la calidad del servicio móvil en 2025, según un estudio de OSIPTEL

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OSIPTEL informó que la satisfacción promedio nacional llegó a 65 % en el servicio móvil y a 64 % en el internet fijo en Perú durante 2025. REUTERS/Alessandro Cinque
OSIPTEL informó que la satisfacción promedio nacional llegó a 65 % en el servicio móvil y a 64 % en el internet fijo en Perú durante 2025. REUTERS/Alessandro Cinque

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) difundió los resultados de su Estudio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios con sus servicios de telecomunicaciones 2025, donde se evidencian marcadas diferencias regionales en la percepción sobre la calidad del servicio público móvil y el internet fijo en Perú.

El informe reveló que, aunque el promedio nacional de satisfacción creció, subsisten territorios donde la insatisfacción supera el 20 %.

Ayacucho, Cusco y Puno: los departamentos con más usuarios insatisfechos

El análisis por departamentos determinó que Ayacucho, Cusco y Puno encabezaron el listado nacional de insatisfacción en el servicio público móvil durante 2025.

Según OSIPTEL, el 27 % de los usuarios de Ayacucho manifestó insatisfacción, seguido por Cusco y Puno con un 26 % cada uno. Estos porcentajes duplican o superan la media nacional y ponen de relieve los desafíos persistentes en cobertura, calidad y estabilidad del servicio en estas zonas.

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El ranking de insatisfacción con el servicio móvil incluyó a Apurímac, Amazonas, Cajamarca y Huancavelica, todos por encima del 20 %.

La lista de los diez departamentos con mayores niveles de insatisfacción incluye también a Apurímac, Amazonas, Cajamarca y Huancavelica, todos con porcentajes superiores al 20 %.

Por su parte, Huánuco, Pasco y Piura completan el ranking, cada uno con un 20 % de usuarios insatisfechos. En contraste, regiones como Tumbes (10 %), Callao (13 %) e Ica (13 %) se ubicaron entre las que registraron los menores niveles de disconformidad.

Estas diferencias se atribuyen a factores como la compleja geografía, la densidad poblacional y las inversiones en infraestructura. La calidad, velocidad y cobertura siguen siendo retos importantes en varias regiones del país.

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Centro y Sur: macrorregiones donde el internet fijo fue peor

El informe desglosó el desempeño del internet fijo por macrorregiones, identificando a la región Centro como la de mayor insatisfacción, con un 20 % de usuarios descontentos. Le siguieron la macroregión Sur (19 %), Lima (15 %), Oriente (15 %) y Norte (14 %).

Estas cifras muestran que casi uno de cada cinco hogares en Centro y Sur expresó insatisfacción con la experiencia de internet fijo en 2025.

El estudio de OSIPTEL señaló que Ayacucho, Cusco y Puno concentraron los mayores niveles de insatisfacción con el servicio móvil en Perú. Europa Press/Contacto/John Milner
El estudio de OSIPTEL señaló que Ayacucho, Cusco y Puno concentraron los mayores niveles de insatisfacción con el servicio móvil en Perú. Europa Press/Contacto/John Milner

El estudio precisó que la región Centro no solo lideró en insatisfacción, sino que también presentó el menor porcentaje de usuarios satisfechos (58 %).

De esta manera, la brecha de calidad en el acceso a internet fijo es más notoria en regiones del interior, especialmente en el centro y el sur del país.

Factores que explican las diferencias regionales

De acuerdo con OSIPTEL, los principales motivos de insatisfacción entre los usuarios de ambos servicios fueron las interrupciones frecuentes, la baja velocidad y las caídas totales del servicio.

En el caso del internet fijo, el 40 % de los usuarios del país reportó haber enfrentado problemas importantes, mientras que en el servicio móvil, el 33 % experimentó incidentes que afectaron su experiencia.

De acuerdo con Osiptel, Bitel lidera la cobertura móvil en zonas pobladas con 81,69%, seguida por Movistar con 66,99%, Claro con 20,91% y Entel con 3,02%
OSIPTEL precisó que la macrorregión Centro tuvo además el menor porcentaje de usuarios satisfechos con internet fijo, con 58 %.

El organismo resaltó que la satisfacción promedio nacional en 2025 alcanzó el 65 % para el servicio móvil y el 64 % para el internet fijo, pero subrayó que los resultados varían de forma significativa entre regiones y departamentos.

OSIPTEL actualiza el mapa de calidad de telecomunicaciones

El Estudio sobre el nivel de satisfacción de los usuarios con sus servicios de telecomunicaciones 2025 proporciona un panorama actualizado sobre los avances y pendientes en conectividad a nivel nacional.

La información completa del estudio y el “mapa de calor” de insatisfacción se encuentran disponibles en la web oficial del organismo peruano regulador de las telecomunicaciones.

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