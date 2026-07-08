El Mundial 2026 dispara el consumo en bares y restaurantes: el canal horeca crece hasta un 25 % en Perú

El inicio del Mundial 2026 ha convertido a bares, restaurantes y hoteles de Perú en escenarios de alta demanda. El canal horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) registra un crecimiento de hasta 25 % en el número de visitantes y en el consumo promedio durante las semanas del torneo.
El fenómeno, impulsado por la transmisión de los partidos y el regreso de grandes eventos sociales y corporativos, se traduce en una dinámica inédita para los negocios vinculados al consumo fuera del hogar.
Empresas y turistas mueven la balanza: más reservas, mayor gasto
El impacto económico del Mundial se evidencia en varios frentes. Los bares y restaurantes experimentan un aumento sostenido en el flujo de clientes, especialmente en jornadas con partidos de alto interés.
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Néstor Díaz, gerente de operaciones del bar temático El Estadio, describe un escenario en el que “el ingreso aumenta exponencialmente, no solo por aficionados habituales, sino también por empresas que organizan eventos y turistas que buscan espacios temáticos para reunirse”.
Según el ejecutivo, esta tendencia se replica en diferentes puntos de la ciudad, desde el Centro Histórico hasta zonas turísticas como Miraflores y Barranco.
Las cifras respaldan esta percepción. En los días de partido, el incremento de público oscila entre 20 % y 25 % respecto a un mes regular. Las empresas protagonizan parte de este crecimiento: reservan espacios para grupos de 50 a 80 personas y organizan jornadas extendidas de consumo.
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“Cuando una empresa reserva, el ticket por persona puede elevarse a 150 o 200 soles, porque el tiempo de permanencia y la variedad de consumos son mayores”, detalla Díaz.
En su experiencia, el turista extranjero, por su parte, gasta en promedio entre 70 y 80 soles, motivado por la experiencia, la gastronomía local y la posibilidad de seguir los partidos rodeado de otros aficionados.
La gastronomía local y las bebidas bandera también ganan protagonismo
Los trabajadores de oficinas y comercios cercanos también contribuyen a la dinámica, aunque en un formato de consumo rápido.
Su estadía ronda los 45 minutos, lo que permite una alta rotación y multiplica el número de servicios ofrecidos por jornada. El sector horeca se ve obligado a reforzar turnos y contratar personal adicional en atención al cliente, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.
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El consumo de productos estrella muestra una clara preferencia por la identidad local. Los bares y restaurantes reportan un aumento en pedidos de pisco sour, cervezas artesanales, lomo saltado y ceviche.
“Muchos turistas llegan con la idea fija de probar platos emblemáticos, aunque siempre existe curiosidad por las bebidas de autor o las versiones veganas del pisco sour”, señala Díaz.
Este interés por la oferta local se traduce en una oportunidad para diversificar la carta y captar públicos diversos, de acuerdo con el portavoz.
Crecimiento sostenido y desafíos tras la pandemia
El canal horeca en Perú venía experimentando un crecimiento anual de entre 10 % y 12 % antes de la pandemia, explica. La llegada de la emergencia sanitaria frenó ese ritmo y obligó a muchos negocios a reinventarse para sobrevivir.
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En 2026, la recuperación avanza de forma progresiva, impulsada por el regreso de eventos masivos y la demanda de experiencias fuera del hogar.
No obstante, la recuperación no está exenta de desafíos. Factores externos como la coyuntura política, la ley seca y las restricciones municipales pueden afectar la afluencia de público, incluso durante el Mundial.
“Hemos tenido jornadas donde la municipalidad decidió cerrar accesos por marchas o por prevención, lo que redujo la llegada de clientes”, relata Díaz. Aun así, la tendencia general es positiva y muestra el potencial del Mundial para dinamizar el sector.
Así, el Mundial 2026 se consolida como un motor transitorio de crecimiento para el canal horeca en Perú, que aprovecha la coyuntura para atraer nuevos clientes, fidelizar a los habituales y diversificar su propuesta gastronómica.
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El sector espera que este impulso facilite el regreso definitivo a los niveles prepandemia y potencie su papel en la economía urbana, confiere Díaz. Todo un boom.
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