Alarma en Lima por violencia escolar: Minedu ya registró más de 2.700 casos de violencia en colegios públicos y privados

Domingo Elías y José Nicolás Rodrigo Moreno fundaron en 1840 un colegio que trascendería siglos como cuna de excelencia académica en el Perú. (Colegio Guadalupe)

La comunidad educativa de Lima Metropolitana quedó impactada tras la denuncia de presunta violencia sexual en el colegio Innova Schools de Mayorazgo, en el distrito de Ate. Según la institución, el caso fue reportado a través del portal del Ministerio de Educación (Minedu) dos días después del incidente.

Tras la denuncia, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) activó acciones de supervisión y coordinación con entidades competentes, como la Primera Fiscalía de Familia de Santa Anita y la Defensoría del Pueblo.

“Frente a cualquier situación que vulnere la integridad de un estudiante no podemos ser indiferentes. Estamos acompañando a las familias, verificando las actuaciones realizadas por el colegio y coordinando con las autoridades competentes para que se cumplan los procedimientos establecidos”, dijo el director regional de la DRELM, Marcos Tupayachi.

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El Ministerio de Educación recomendó la suspensión temporal de las clases presenciales, mientras la Municipalidad de Ate dispuso la clausura provisional del local educativo. Las actividades pasaron a modalidad virtual, mientras se desarrollan reuniones entre autoridades y familias para atender demandas y fortalecer la confianza en la comunidad educativa. La Fiscalía identificó a siete estudiantes de 11 años como presuntos implicados y continúa las investigaciones bajo el marco legal vigente.

Padres y madres se reunieron frente a la institución privada de Ate Vitarte para exigir una investigación exhaustiva sobre las acusaciones de abuso sexual contra estudiantes de sexto grado.| MIMP

Minedu registra más de 2.700 casos de violencia

El caso en Innova Schools es solo una muestra de la situación en las instituciones educativas de Lima Metropolitana. Según datos presentados por la DRELM, el Minedu ha registrado más de 2.700 casos de violencia escolar en la capital durante 2026. Esta cifra proviene de la plataforma SíSeVe, herramienta oficial para reportar hechos de agresión física, psicológica y sexual en colegios públicos y privados.

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Tupayachi explicó que los reportes comprenden distintos tipos de violencia y sirven para orientar intervenciones y aplicar protocolos de atención. Durante una conferencia de prensa, la DRELM presentó el balance de acciones articuladas con la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y las Demunas, enfocadas en responder a los casos y fortalecer la protección de los estudiantes.

Tupayachi detalló que la tendencia de denuncias creció tras la pandemia, aunque en los últimos años se observa una estabilización. En 2022 se reportaron 4,446 casos, en 2023 la cifra subió a 7,621, y en 2024 y 2025 se estabilizó en 6,726 casos anuales. En lo que va de 2026, ya se han contabilizado 2,700 reportes.

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El funcionario reconoció que no todos los hechos se registran en la plataforma, por lo que la DRELM prepara la implementación de la herramienta regional “Reporta Ya”, orientada a padres y estudiantes para alertar de situaciones de riesgo de forma preventiva.

Ante lo ocurrido en Ate, la DRELM mantiene seguimiento permanente a la aplicación de protocolos y la comunicación directa con la comunidad educativa. Innova Schools, por su parte, informó que reportó el caso en SíSeVe, cambió a la dirección del colegio y reforzó medidas de seguridad y escucha activa.

El registro de más de 2.700 casos en 2026 evidencia la necesidad de fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento a estudiantes afectados, así como de mejorar la comunicación y la confianza entre autoridades, escuelas y familias para enfrentar el desafío de la violencia escolar en Lima.

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