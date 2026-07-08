Ethel Pozo asegura que Karla Tarazona la odia desde ‘El Gran Show’: “Mi mamá conversó con ‘Chabelita’ y Christian”

Ethel Pozo asegura que Karla Tarazona la odia desde ‘El Gran Show’. YouTube:

Ethel Pozo aseguró que Karla Tarazona la “odia” desde la época de ‘El Gran Show’ y vinculó ese supuesto distanciamiento con una idea que, según dijo, se instaló en ese momento: que el programa habría “solapado” un romance clandestino entre Christian Domínguez y su bailarina, Isabel Acevedo.

La exconductora de 'La Granja VIP’ abordó el tema en el streaming ‘Sin +Q Decir’ y sostuvo que, aunque nunca tuvo un enfrentamiento cara a cara con Tarazona, percibe un “anticuerpo” hacia ella por la forma en que se interpretó lo ocurrido en ese período.

“Creo que me odia”, dijo Pozo en el set. Ante la pregunta de Israel Dreyfus sobre el motivo, la conductora explicó que no conoce personalmente a Tarazona y que, por eso, no encuentra una razón directa más allá del contexto de ese entonces.

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“Nunca le he hecho nada, no la conozco. Creo que, de repente ella me desmiente”, añadió, dejando abierta la posibilidad de que la locutora de radio tenga una versión distinta.

La hija de Gisela Valcárcel llevó su explicación hacia el núcleo del asunto: el vínculo entre Christian Domínguez, “Chabelita” —en referencia a Isabel Acevedo— y la polémica de esos años.

“Creo que de la época que pasó ‘El Gran Show’, Christian, Chabelita y que- Claramente, Christian (sacó los pies de plato)”, afirmó, sosteniendo que hubo una infidelidad y que, por la naturaleza del programa, se instaló la lectura de que “todos sabían” y “todos permitieron” lo ocurrido.

En esa misma conversación, María Pía Copello resumió la acusación que suele circular en ese tipo de controversias: “Es como que todos sabían y todos permitieron eso”.

Ethel lo negó y defendió especialmente a su madre, Gisela Valcárcel, quien conducía el programa. “Y no es verdad. O sea, ni mi mamá lo permitió. Realmente la historia la podrá contar ella, pero los cita a los dos, a, a Chabelita y a Christian, y les dice: ‘¿Qué está pasando? Yo tengo que hablar con Karla’”, relató Pozo.

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Según su versión, su madre también fue afectada por lo ocurrido. “O sea, realmente a mi mamá también se la han hecho”, expresó, dando a entender que la producción no fue parte de un “encubrimiento”, sino que enfrentó la situación cuando se enteró.

Ethel Pozo asegura que Karla Tarazona la odia desde ‘El Gran Show’: “Mi mamá conversó con ‘Chabelita’ y Christian”

Por qué Ethel dice que no conoce a Karla Tarazona, pero igual percibe rechazo

Uno de los ejes del relato de Ethel Pozo fue su distancia personal con Karla Tarazona. Dijo que no la conoce, que no le ha hecho nada y que no tuvieron un intercambio directo.

“Nunca, cara a cara”, remarcó, para subrayar que no existe una escena puntual —una discusión, una pelea pública, una ruptura de amistad— que explique el nivel de tensión que ella cree percibir.

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Esa falta de contacto directo es, precisamente, lo que Pozo presentó como “extraño”: si no hay historia personal entre ambas, entonces el rechazo sería una consecuencia del entorno, de la narrativa mediática o de lo que se interpretó en el pasado.

Por eso, su explicación se apoya en un “creo” repetido: “Creo que me odia”, “creo que, de repente ella me desmiente”. La conductora no lo presentó como un hecho comprobado, sino como una percepción sostenida en el tiempo.

La conductora dijo que no conoce a Tarazona “cara a cara”, pero cree que el rechazo se originó por una polémica vinculada a Christian Domínguez

La época de ‘El Gran Show’: “Christian sacó los pies del plato” y el origen del “anticuerpo”

Ethel Pozo ubicó el supuesto quiebre en un momento específico: la etapa de El Gran Show en la que, según su relato, se produjo el conflicto alrededor de Christian Domínguez. “Claramente, Christian (sacó los pies de plato)”, sostuvo, en una afirmación que apunta a una infidelidad.

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En esa reconstrucción, Pozo agregó un elemento que explica por qué, según ella, Tarazona podría estar molesta: el hecho de que el programa era conducido por Gisela Valcárcel. Ethel sugirió que Karla habría podido pensar que, por ser la “casa” de Gisela, “toda su extensión” estaba involucrada o era responsable de permitir el escenario.

“Nunca le he hecho nada, no la conozco”, repitió antes de poner sobre la mesa su lectura: “Creo que porque el Gran Show, obviamente, era conducido por mi mamá (Gisela Valcárcel), ella dice: ‘Ya, pues toda su extensión’”.

La frase resume una idea: la responsabilidad se amplía. No solo es el comportamiento del protagonista, sino el entorno televisivo que lo rodea, el programa que lo expone y quienes lo conducen o lo producen.

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Ethel Pozo explicó por qué ya no trabaja con su madre Gisela Valcárcel: “Estamos en distintas etapas”

La versión de Ethel: Gisela citó a Christian y a “Chabelita” y dijo “yo tengo que hablar con Karla”

El punto más específico del relato de Pozo fue cuando aseguró que su madre no “permitió” lo ocurrido, sino que intervino. Según su versión, Gisela Valcárcel citó a Christian Domínguez e Isabel Acevedo para preguntarles qué estaba pasando y plantear la necesidad de hablar con Karla Tarazona.

“Los cita a los dos, a, a Chabelita y a Christian, y les dice: ‘¿Qué está pasando? Yo tengo que hablar con Karla’”, indicó Ethel.

Esa frase funciona como un contraargumento frente a la idea de “encubrimiento”: para Pozo, la producción no estuvo del lado de la clandestinidad, sino que intentó comprender la situación y actuar, incluso si la dinámica del programa era, finalmente, un show con contenido de entretenimiento.

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La propia Ethel, sin embargo, reconoció el marco televisivo. “Pero bueno, al final están bailando, efectivamente, es un programa de contenido, qué sé yo”, dijo, una manera de aceptar que el reality se alimenta de historias y tensiones, aunque ella insiste en que eso no significa permitir o promover una infidelidad.

“A mi mamá también se la han hecho”: la defensa del rol de Gisela Valcárcel

Ethel insistió en que, según su relato, su madre también fue afectada por la situación. “O sea, realmente a mi mamá también se la han hecho”, señaló.

Esa frase coloca a Gisela Valcárcel no como parte de un esquema de “solapar”, sino como alguien que fue, en su versión, sorprendida por lo que ocurría. Ethel no dio más detalles sobre qué pasó después de esa conversación ni sobre el resultado de esa intervención, pero sí dejó en claro que, para ella, el señalamiento hacia su madre —y por extensión hacia ella— es injusto.

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