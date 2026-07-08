Daniel ‘Soncora’ Marcos debuta en la PFL con un desafiante combate ante el ruso Magomed Magomedov en Tampa

Daniel Marcos se medirá ante Magomed Magomedov en el PFL Tampa. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Daniel ‘Soncora’ Marcos ya tiene fecha y rival para comenzar un nuevo capítulo en su carrera profesional. Luego de su inesperada salida de la UFC, el peleador peruano volverá al octágono el próximo 22 de agosto, cuando haga su debut en la Professional Fighters League (PFL) enfrentando al ruso Magomed ‘Tiger’ Magomedov en la cartelera PFL Tampa: Cyborg vs. Vieira, que se desarrollará en el Benchmark International Arena de Tampa, Florida.

Será un nuevo comienzo para uno de los máximos exponentes peruanos de las artes marciales mixtas. Después de varios meses de incertidumbre tras quedar fuera de la principal promotora de MMA del mundo, Marcos encontró rápidamente un nuevo destino y lo hará en la segunda compañía más importante del circuito internacional, donde intentará demostrar que aún pertenece a la élite de la división de peso gallo.

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Sin embargo, el estreno no será sencillo. Al otro lado del octágono estará Magomed Magomedov, un experimentado luchador ruso que cuenta con un amplio recorrido en el deporte. Dentro de la PFL registra dos victorias y dos derrotas, mientras que su récord profesional combinado asciende a 22 triunfos y cinco caídas, cifras que lo convierten en un rival de alto nivel para medir el verdadero alcance del peruano en esta nueva etapa.

Daniel Marcos y un duro debut en la PFL Tampa. Crédito: Facebook Pasión MMA.

Marcos, por su parte, llegará con un historial de 18 victorias, una derrota y un empate como profesional. Su última presentación fue en noviembre de 2025, cuando sometió al estadounidense Miles Johns, resultado que parecía consolidarlo dentro del roster de la UFC. En la organización estadounidense acumuló cinco victorias, una derrota y un no contest, dejando una imagen positiva por su estilo agresivo, su contundencia en el striking y su constante evolución dentro de la jaula.

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Precisamente por ello, su salida de la UFC sorprendió tanto a aficionados como a especialistas. Pese a mantener un balance favorable y encontrarse en uno de los mejores momentos de su carrera, la empresa decidió no renovar su vínculo contractual, obligándolo a buscar un nuevo horizonte competitivo.

¿Dónde ver el PFL en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el debut de Daniel ‘Soncora’ Marcos en la PFL a través de Dsports Fight, señal especializada de DirecTV que transmite los principales eventos de la organización para toda Latinoamérica. La cartelera PFL Tampa: Cyborg vs. Vieira se llevará a cabo el 22 de agosto desde el Benchmark International Arena de Tampa, Florida, y contará con la presencia del peleador nacional en una de las peleas más atractivas de la función preliminar.

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Daniel Marcos se une a las filas de la PFL. Crédito: Instagram Daniel Marcos.

El combate marcará el regreso del peruano a la actividad después de casi nueve meses sin competir oficialmente y representará su primera oportunidad para abrirse camino dentro de una empresa que ha ganado gran protagonismo en el panorama internacional de las artes marciales mixtas.

La polémica decisión de la UFC con ‘Soncora’ Marcos

La salida de Daniel Marcos de la UFC generó numerosas reacciones debido a que llegó cuando el peruano atravesaba un buen momento deportivo. Con un récord positivo dentro de la organización y luego de una contundente victoria por sumisión sobre Miles Johns, pocos imaginaban que la promotora optaría por no extender su contrato.

El propio peleador rompió su silencio a través de sus redes sociales y expresó su desconcierto por la determinación. Según explicó, tras su última presentación siguió todas las indicaciones de la empresa y permaneció listo para aceptar cualquier pelea que se le ofreciera, pero esa oportunidad nunca apareció.

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El peruano se impuso en el segundo round tras una actuación contundente. | X / @espnmma

“Desde mi última pelea en noviembre hice exactamente lo que me pidieron. Terminé a mi oponente y desde diciembre me mantuve listo para volver a competir. Pasé meses entrenando, haciendo campamento y esperando una oportunidad. Nunca llegó una negociación, nunca llegó una renovación”, escribió Marcos en un extenso comunicado.

Sus declaraciones despertaron el respaldo de numerosos aficionados y peleadores, quienes cuestionaron la decisión de prescindir de un deportista que había mostrado una evolución constante dentro de la división de peso gallo. No obstante, lejos de quedarse lamentando lo ocurrido, el peruano encontró rápidamente un nuevo desafío.