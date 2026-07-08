Recurso de Roberto Sánchez ante la CIDH contra el triunfo de Keiko Fujimori ya tiene posible fecha de audiencia

La CIDH tiene prevista una audiencia para esta semana sobre el recurso de Roberto Sánchez, excandidato de Juntos por el Perú, quien cuestiona la victoria de Keiko Fujimori en el balotaje del 7 de junio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya tendría definida la fecha para la audiencia sobre el recurso presentado por el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien cuestionó la victoria de Keiko Fujimori en el balotaje del pasado 7 de junio.

El periodista Martín Sarmiento, citando “fuentes confiables”, indicó que la sesión estaría prevista para este jueves, tras la presentación de una “medida cautelar” por parte del exaspirante contra la proclamación de los resultados electorales.

Fuentes de Juntos por el Perú señalaron en diálogo con Infobae que la programación de esta audiencia no representa “una novedad”, ya que “siempre que se acude a la Corte o a la Comisión IDH, es parte del proceso que se le dé una audiencia a cualquier persona que acuda a este ente supranacional”.

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“Es parte de la formalidad del proceso”, añadieron desde el entorno de la formación, sin ofrecer más detalles.

Sánchez sostiene que el cambio en la forma de escrutar las actas del exterior entre la primera y la segunda vuelta electoral afectó el resultado

Sánchez, quien tampoco ha difundido información sobre este tema, acudió a la CIDH la semana pasada tras la negativa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a su pedido de anulación de los votos emitidos en el exterior, lo que habría revertido el resultado a su favor, al contar con la mayor cantidad de votos en el territorio nacional.

Con el conteo finalizado, Fujimori superó al líder de Juntos por el Perú por un margen de 49.641 votos, aunque si se excluyeran los votos del extranjero, el candidato de izquierda pasaría a liderar la elección con una ventaja de 32.014 votos.

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Sánchez fundamentó su pedido de anulación de los votos de peruanos en el exterior en el cambio de criterio aplicado al escrutinio de las actas en comparación con la primera vuelta.

Mientras que en la primera vuelta las actas del exterior se escaneaban y mandaban en formato digital para su escrutinio, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió que se dejase de hacer así en la segunda vuelta tras haber experimentado problemas con la plataforma informática.

Esto obligó a que las actas se enviaran físicamente a Lima para su escrutinio, lo que según Sánchez se hizo sin la debida cadena de custodia para preservar los resultados y abre la puerta a una supuesta manipulación no probada hasta el momento.

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El Jurado Nacional de Elecciones desestimó la solicitud de Sánchez por presentarse fuera de plazo y no pagar las tasas requeridas

Los jurados electorales rechazaron el pedido de Sánchez por haber sido presentado fuera de tiempo y además no haber pagado las tasas correspondientes de derecho a trámite.

El valor de las tasas, ascendentes a 1.375 soles por cada mesa que se pretende anular, también es uno de los argumentos que esgrime Sánchez para acudir a la CIDH, al considerar que “el monto elevado de algunas tasas impide que se pueda acceder al derecho a la justicia”.

Fujimori, de 51 años, recibió sus credenciales el 15 de julio y asumirá la presidencia el 28 de este mes, en reemplazo del mandatario interino José María Balcázar, con un mandato que se extenderá hasta 2031.

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Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, el fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo apellido divide profundamente a los peruanos.