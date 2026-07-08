Entre cerveza, música y disparos al aire: la despedida de “Chucky” expone el poder de banda criminal en Comas

Así despidieron a 'Chucky' en Collique.

La despedida de “Chucky”, presunto miembro de la organización ‘Los Chukys’, generó alarma en la quinta zona de Collique, en el distrito de Comas. El velorio se realizó en medio de cerveza, música y una exhibición pública de armas de fuego, según imágenes y testimonios difundidos por miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante la ceremonia, asistentes colocaron al menos cinco armas —incluida una pistola Taurus y una Canica— sobre el ataúd, mientras otros realizaban disparos al aire y bailaban con el féretro en hombros.

La escena del uso de armas de fuego y los disparos en medio de este velorio generó preocupación en Collique, trascendió por parte de las autoridades. Las imágenes muestran también banderolas asociadas a una barra deportiva local, reflejando la conexión entre grupos delictivos y manifestaciones públicas de poder.

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El operativo policial posterior permitió la captura de alias Nero, ciudadano venezolano de 21 años e investigado por homicidio en Comas. Su detención facilitó la ubicación de otros tres implicados —La Baby, Nonone y El Bebé—, quienes intentaron ocultar armas en un corral de aves, las mismas que habrían colocado en encima del ataúd.

El análisis de los teléfonos incautados reveló videos y fotografías del velorio y permitió a la policía ligar a los detenidos con delitos de extorsión y sicariato en Lima Norte. Un vocero policial explicó que las bandas criminales, usualmente bien estructuradas, contratan servicios de sujetos violentos que pueden dedicarse a actividades de sicariato o homicidio calificado.

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El análisis de los teléfonos incautados a los detenidos permitió a la policía corroborar la participación de los implicados en el velorio y su relación con actividades delictivas como extorsión y sicariato.

Red de extorsión, armas y detenciones: la respuesta de las autoridades

La investigación policial permitió identificar que una de las armas exhibidas en el velorio pertenecía a un ex agente de la Policía Nacional, mientras que otras conservaban sus números de serie. Todas fueron sometidas a peritaje balístico, ya que podrían estar vinculadas a hechos recientes de violencia en la zona.

El caso se complejizó con la detención de Rafael Reyes, asistente en la Fiscalía Mixta Corporativa del Agustino, acusado de ser presunto gestor financiero de una red de extorsión en Lima Norte y Callao.

“Aparentemente, habrían usado un número de titular de otra persona y, mediante suplantación y delitos cibernéticos, habrían colocado mi nombre. El yape que yo tengo está instalado en mi celular, lo cual ya se visualizó y se descartó cualquier indicio con la organización criminal”, aseguró Reyes.

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Hasta ahora, dieciocho personas permanecen bajo custodia y la Fiscalía evalúa solicitar treinta y seis meses de prisión preventiva por delitos de extorsión, cobro ilícito y uso de armas ilegales. Según la policía, los detenidos habrían recaudado más de dos millones de soles a través de actividades criminales en el sector transporte formal e informal.

Las imágenes del velorio y la reacción de las autoridades exponen el alcance de estas redes delictivas en Collique y Comas, donde la violencia y la ostentación armada se han convertido en un símbolo de poder que desafía a la comunidad y a las fuerzas de seguridad.

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