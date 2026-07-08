Reto viral “Pásame la botella”: especialistas alertan por aumento de adolescentes intoxicados al mezclar alcohol con medicamentos

El reto viral "Pásame la botella" consiste en mezclar alcohol con medicamentos y compartir la experiencia en redes sociales. Gemini

Las redes sociales continúan con la difusión de contenidos que ponen en riesgo la salud de niños y adolescentes. Entre los casos que generan preocupación figura un nuevo reto viral conocido como “Pásame la botella”, una práctica que consiste en mezclar bebidas alcohólicas con medicamentos de uso común para después consumir esa combinación y compartir el resultado en plataformas digitales.

La circulación de este contenido coincide con un incremento de atenciones médicas por intoxicación en adolescentes, según especialistas en salud. La situación motivó una alerta para padres de familia, docentes y tutores, debido a las consecuencias que puede provocar la mezcla de alcohol con fármacos de venta libre.

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El cardiólogo y experto en salud pública Marco Almerí advirtió que los servicios de emergencia reciben cada vez más adolescentes afectados por el consumo conjunto de alcohol y medicamentos antigripales.

Durante una entrevista, el especialista explicó que existe una alerta sanitaria de alcance nacional debido al incremento de estos casos. “El número de pacientes adolescentes, menores, que están llegando a las emergencias de nuestros hospitales producto de una intoxicación por consumir alcohol y por consumir antigripales está en aumento”, señaló.

Según indicó, la advertencia busca informar a padres de familia, tutores y profesores sobre los riesgos asociados con este reto viral, cuya difusión se produce principalmente en redes sociales.

Los efectos que puede provocar la mezcla de alcohol y medicamentos

Autoridades sanitarias enfatizan el peligro que representa una tendencia digital para los jóvenes, quienes pueden sufrir complicaciones severas tras combinar medicamentos antigripales con bebidas alcohólicas| Andina

Marco Almerí detalló que distintos medicamentos generan consecuencias diferentes cuando se combinan con bebidas alcohólicas.

En el caso del dextrometorfano, utilizado para aliviar la tos, explicó que la mezcla puede ocasionar “problemas psiquiátricos”, además de delirios, convulsiones y episodios de euforia.

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También mencionó los riesgos relacionados con la pseudoefedrina y la fenilefrina, componentes presentes en varios antigripales. De acuerdo con el especialista, su consumo junto con alcohol puede provocar hipertensión arterial, taquicardias, arritmias, estado de coma e incluso la muerte.

Respecto al paracetamol, indicó que la combinación produce metabolitos que afectan el funcionamiento del hígado. Como consecuencia, una persona puede desarrollar hepatitis, insuficiencia hepática e incluso requerir un trasplante.

Otro medicamento mencionado fue la clorfenamina. Según explicó, el consumo simultáneo con alcohol puede causar alucinaciones, pérdida del equilibrio y alteraciones de la coordinación.

Recomendaciones para evitar nuevas emergencias

Reto viral: Minsa advierte graves consecuencias en adolescentes| Foto: IA

El experto también respondió a una consulta relacionada con las personas que buscan aliviar la resaca mediante medicamentos.

Almerí pidió evitar esa práctica y remarcó que el paracetamol no debe utilizarse después del consumo de alcohol. “No aconsejamos, como parte del tratamiento de las resacas, el consumir paracetamol. La hidratación es muy buena, el consumir los alimentos es muy bueno, pero de ninguna manera el paracetamol”, manifestó.

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Además, insistió en una regla básica para reducir los riesgos. “Si usted consume licor, usted no puede consumir ningún antigripal. O si usted está consumiendo antigripales, usted no puede consumir alcohol. Esta mezcla es dañina para su salud”, afirmó.

Padres, tutores y docentes reciben llamado de atención

El especialista sostuvo que la prevención requiere una vigilancia constante por parte del entorno familiar y educativo, especialmente frente al consumo temprano de alcohol.

Durante la entrevista recordó que, según datos oficiales citados por él, el 60 % de los jóvenes de entre 12 y 18 años consumió alcohol alguna vez. También señaló que el consumo promedio de cerveza en el país alcanza los 174 litros por persona al año, una cifra que ubicó por encima del promedio regional.

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Almerí explicó que el fácil acceso a medicamentos antigripales representa un factor adicional de riesgo, ya que estos productos pueden adquirirse sin receta médica. Esa disponibilidad facilita que algunos adolescentes los utilicen como parte de desafíos difundidos en internet.

El especialista añadió que el sistema de salud permanece atento a estos episodios. “El sistema de salud está alertado, está avisado mediante esta alerta sanitaria, de la necesidad de profundizar la investigación de los casos que estamos recibiendo permanentemente en las emergencias y reportarlo”, indicó.

La advertencia también alcanza a los centros educativos y a las familias, con el objetivo de identificar de forma oportuna este tipo de prácticas y reducir la exposición de niños y adolescentes a contenidos que promueven conductas peligrosas en redes sociales.

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Recomendaciones

Mantener el diálogo abierto: Conversar frecuentemente con hijos e hijas sobre el uso de internet y redes sociales, mostrando interés en los contenidos y desafíos que circulan, favorece la confianza y permite identificar riesgos a tiempo.

Informarse sobre tendencias digitales: Conocer los retos virales más populares y cómo funcionan ayuda a anticipar posibles peligros. Consultar fuentes oficiales y medios reconocidos para obtener información actualizada.

Fomentar el pensamiento crítico: Incentivar a los adolescentes a cuestionar la veracidad y las consecuencias de los retos que ven en redes sociales fortalece su capacidad para tomar decisiones responsables.

Supervisar el uso de dispositivos: Establecer acuerdos sobre el tiempo y la forma de utilizar teléfonos, computadoras y redes sociales contribuye a un entorno digital más seguro.

Establecer límites claros: Definir reglas sobre qué tipo de contenidos pueden compartir, visualizar o replicar ayuda a prevenir la participación en desafíos que impliquen riesgos para su salud o integridad.

Buscar apoyo profesional si es necesario: Ante cambios de comportamiento o sospecha de participación en retos peligrosos, consultar con especialistas en salud mental puede ser fundamental para brindar el acompañamiento adecuado.

Mostrarse responsable en el uso de redes sociales y evitar difundir información dudosa refuerza el mensaje de precaución y responsabilidad frente al entorno digital.