Perú

Profesora con acromegalia esperó casi un año para recibir medicamento de EsSalud: “Crecen mis órganos, manos y pies”

La interrupción del tratamiento agravó los síntomas de la paciente, quien afirmó que el crecimiento de órganos y extremidades le provoca dolor constante y limita su calidad de vida

Guardar
Google icon
Mercedes Romero, una docente que padece acromegalia, una enfermedad rara, denuncia que EsSalud no le entrega su medicamento vital desde hace un año. La falta del tratamiento está deteriorando gravemente su salud. (Crédito: Latina Noticias)

Una profesora con más de 40 años de trabajo docente logró recibir finalmente el medicamento que necesita para tratar la acromegalia, una enfermedad rara que padece desde hace más de una década, luego de esperar cerca de un año por el tratamiento debido al desabastecimiento reportado en EsSalud. Durante ese periodo, la interrupción de la medicación agravó sus síntomas y afectó su calidad de vida.

La paciente, identificada como Mercedes, contó que fue operada en 2012 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y que desde 2013 debía recibir mensualmente una ampolla de octreotide para controlar la enfermedad. Sin embargo, aseguró que durante casi un año acudió al establecimiento de salud sin éxito, ya que constantemente le informaban que el medicamento no estaba disponible.

PUBLICIDAD

En declaraciones para Latina Noticias, la docente relató que la falta del tratamiento tuvo consecuencias directas en su estado de salud. “Hace un año exactamente que no me administran la ampolla. Siempre voy y me dicen: ‘No hay, no hay, no hay’. Un año que no me estoy poniendo el medicamento y eso trae consecuencias para mi salud”, manifestó.
Hospital Rebagliati . (Foto: Agencia Andina)
Hospital Rebagliati . (Foto: Agencia Andina)

Falta del tratamiento agravó sus síntomas

La acromegalia es una enfermedad causada por un exceso de la hormona del crecimiento que, en personas adultas, provoca el aumento progresivo del tamaño de diferentes partes del cuerpo y de órganos internos. Debido a ello, el tratamiento farmacológico continuo es fundamental para controlar la evolución del padecimiento y reducir las complicaciones.

Mercedes explicó para Latina Noticias que, mientras no pudo acceder al octreotide, comenzó a experimentar un empeoramiento de los síntomas. “Empiezan a crecer todos los órganos, las manos, los pies. Me duelen los brazos, se adormecen mis piernas, me duele el pecho y siento un dolor muy fuerte. Es una situación muy difícil que paso día a día”, expresó.

Durante ese tiempo, indicó que solo recibió cabergolina como parte de su tratamiento, aunque sostuvo que el medicamento no era suficiente para controlar la enfermedad. Asimismo, recordó que incluso enfrentó problemas respiratorios tras padecer neumonía, lo que complicó aún más su estado de salud.

Paciente con acromegalia recibe medicamento en EsSalud tras casi un año de espera. (Foto composición: Infobae Perú/EsSalud/Captura video Latina Noticias)
Paciente con acromegalia recibe medicamento en EsSalud tras casi un año de espera. (Foto composición: Infobae Perú/EsSalud/Captura video Latina Noticias)

Presentó reclamos y no podía costear medicamento

Ante la falta del medicamento, la profesora presentó reclamos ante el Hospital Rebagliati y volvió a insistir mediante nuevas solicitudes con el apoyo de una organización de pacientes. Sin embargo, afirmó que durante varios meses no obtuvo una respuesta favorable.

PUBLICIDAD

“He presentado reclamos, pero nadie me responde. Me dicen que espere 30 días hábiles y al final pasa el tiempo. Luego tengo que sacar otra cita, la receta vence y todo vuelve a empezar”, declaró para Latina Noticias.

La docente también explicó que comprar el medicamento por cuenta propia nunca fue una alternativa viable debido a su elevado costo. Según señaló, cuando inició el tratamiento le informaron que cada ampolla tenía un valor aproximado de 10 mil soles, monto que superaba ampliamente sus ingresos como profesora.

El Hospital Rebagliati de EsSalud la ha dejado sin su costoso medicamento por un año completo. Mercedes Romero muestra los documentos de sus reclamos sin respuesta y explica la angustia de vivir sin el tratamiento que necesita. (Crédito: Latina Noticias)

Finalmente recibió medicamento

Infobae Perú se comunicó con EsSalud sobre el caso de la profesora con acromegalia y la institución confirmó que la paciente recibió este miércoles 8 de julio la ampolla de octreotide que necesitaba para continuar con su tratamiento, luego de esperar cerca de un año por el medicamento.

Asimismo, EsSalud informó que ha destinado S/ 196 millones adicionales para la compra de 742 medicamentos oncológicos e insumos médicos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en los hospitales del país y asegurar la continuidad de los tratamientos para pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas.

Tras el caso, EsSalud informa sobre nuevas compras para garantizar el abastecimiento de medicamentos. (Foto: EsSalud)
Tras el caso, EsSalud informa sobre nuevas compras para garantizar el abastecimiento de medicamentos. (Foto: EsSalud)

El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, descartó que exista desabastecimiento de medicamentos y señaló que las redes prestacionales Rebagliati, Almenara y Sabogal confirmaron la disponibilidad de stock en sus almacenes. Además, indicó que se viene aplicando la estrategia de “compras en red”, que permite el préstamo inmediato de medicamentos entre hospitales cuando alguno registra una falta temporal, a fin de evitar la interrupción de los tratamientos.

El nuevo presupuesto se suma a una primera asignación de S/ 107 millones, cuya ejecución alcanza el 93 %, y permitirá adquirir medicamentos para enfermedades oncológicas, tuberculosis y VIH, así como insumos para salas quirúrgicas. Moreno también anunció una tercera inversión de S/ 96 millones para la compra de vacunas contra la influenza y la neumonía destinadas a la población vulnerable.

EsSalud confirma entrega del medicamento y anuncia mayor inversión en abastecimiento. (Foto: ESSALUD)
EsSalud confirma entrega del medicamento y anuncia mayor inversión en abastecimiento. (Foto: ESSALUD)

Temas Relacionados

EsSaludEnfermedades rarasMedicamentosperu-noticias

Más Noticias

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Aquí está la lista de los precios más económicos de los carburantes y también los más altos en la ciudad peruana

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Daniel ‘Soncora’ Marcos debuta en la PFL con un desafiante combate ante el ruso Magomed Magomedov en Tampa

Tras su abrupta salida de la UFC, el deportista peruano de 33 años se estrena en una nueva compañía y tendrá al frente en el octágono a un duro oponente

Daniel ‘Soncora’ Marcos debuta en la PFL con un desafiante combate ante el ruso Magomed Magomedov en Tampa

El homenaje de Universitario de Deportes a sus hinchas con discapacidad visual: presentó camiseta con detalles en braille

La iniciativa parte de una idea simple pero disruptiva para la cultura futbolera: la pertenencia también se construye desde la experiencia sensorial, en un momento en que los clubes buscan ampliar sus relatos y redefinir su vínculo con la hinchada

El homenaje de Universitario de Deportes a sus hinchas con discapacidad visual: presentó camiseta con detalles en braille

Balcázar recibe otra vez a Roberto Sánchez y al hermano de Pedro Castillo mientras crece expectativa por posible indulto

El presidente interino encabezó un encuentro en Palacio de Gobierno con el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, quien insiste en solicitar la liberación del exmandatario

Balcázar recibe otra vez a Roberto Sánchez y al hermano de Pedro Castillo mientras crece expectativa por posible indulto

Alejandro Pósito deja Sporting Cristal y se suma a préstamo al FC Cajamarca por el resto de la temporada 2026

Los celestes oficializaron la cesión del zaguero al cuadro cajamarquino hasta el final de año. Julio César Uribe avaló la salida del joven defensor

Alejandro Pósito deja Sporting Cristal y se suma a préstamo al FC Cajamarca por el resto de la temporada 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Balcázar recibe otra vez a Roberto Sánchez y al hermano de Pedro Castillo mientras crece expectativa por posible indulto

Balcázar recibe otra vez a Roberto Sánchez y al hermano de Pedro Castillo mientras crece expectativa por posible indulto

JNJ verá este jueves en audiencia el proceso disciplinario contra Patricia Benavides por caso Bersabeth Revilla

Fernando Rospigliosi no responde por qué el Congreso contrató al proveedor que transmite el Mundial: “Pregúntenle a administración”

PJ rechaza pedido de José Jerí para anular medidas de protección en su contra: No habría ido a terapia psicológica

Congreso decidirá si otorga a José Jerí la medalla de Gran Cruz

ENTRETENIMIENTO

José María Barraza fue condenado a pena privativa por agresión a Andrea Muñoz, con orden de alejamiento y pagos en cuotas

José María Barraza fue condenado a pena privativa por agresión a Andrea Muñoz, con orden de alejamiento y pagos en cuotas

Ariel Fefer busca descubrir quién mató a su madre, expresa el rechazo que siente hacia su padre y se refiere a Eva: “No me arrepiento de haberla culpado, pero sí de la forma”

Ethel Pozo revela que Mario Hart y Christian Domínguez compartieron un departamento de solteros: “Había un jacuzzi”

Agenda cultural en Lima del 8 al 15 de julio: conciertos, teatro, exposiciones y actividades gratuitas

Magaly Medina acusa de difamación a Jefferson Farfán y le lanza ‘pista’ tras informe: “¿Has visto bien los registros de ese día?”

DEPORTES

Daniel ‘Soncora’ Marcos debuta en la PFL con un desafiante combate ante el ruso Magomed Magomedov en Tampa

Daniel ‘Soncora’ Marcos debuta en la PFL con un desafiante combate ante el ruso Magomed Magomedov en Tampa

El homenaje de Universitario de Deportes a sus hinchas con discapacidad visual: presentó camiseta con detalles en braille

Alejandro Pósito deja Sporting Cristal y se suma a préstamo al FC Cajamarca por el resto de la temporada 2026

Novak Djokovic vs Jannik Sinner: día, hora y canal TV en Perú de la gran semifinal de Wimbledon 2026

Julio César Uribe confirma que Sporting Cristal sumará un refuerzo más antes del Torneo Clausura 2026: “El perfil del jugador será defensivo”