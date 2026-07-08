Profesora con acromegalia esperó casi un año para recibir medicamento de EsSalud: “Crecen mis órganos, manos y pies”

Una profesora con más de 40 años de trabajo docente logró recibir finalmente el medicamento que necesita para tratar la acromegalia, una enfermedad rara que padece desde hace más de una década, luego de esperar cerca de un año por el tratamiento debido al desabastecimiento reportado en EsSalud. Durante ese periodo, la interrupción de la medicación agravó sus síntomas y afectó su calidad de vida.
La paciente, identificada como Mercedes, contó que fue operada en 2012 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins y que desde 2013 debía recibir mensualmente una ampolla de octreotide para controlar la enfermedad. Sin embargo, aseguró que durante casi un año acudió al establecimiento de salud sin éxito, ya que constantemente le informaban que el medicamento no estaba disponible.
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En declaraciones para Latina Noticias, la docente relató que la falta del tratamiento tuvo consecuencias directas en su estado de salud. “Hace un año exactamente que no me administran la ampolla. Siempre voy y me dicen: ‘No hay, no hay, no hay’. Un año que no me estoy poniendo el medicamento y eso trae consecuencias para mi salud”, manifestó.
Falta del tratamiento agravó sus síntomas
La acromegalia es una enfermedad causada por un exceso de la hormona del crecimiento que, en personas adultas, provoca el aumento progresivo del tamaño de diferentes partes del cuerpo y de órganos internos. Debido a ello, el tratamiento farmacológico continuo es fundamental para controlar la evolución del padecimiento y reducir las complicaciones.
Mercedes explicó para Latina Noticias que, mientras no pudo acceder al octreotide, comenzó a experimentar un empeoramiento de los síntomas. “Empiezan a crecer todos los órganos, las manos, los pies. Me duelen los brazos, se adormecen mis piernas, me duele el pecho y siento un dolor muy fuerte. Es una situación muy difícil que paso día a día”, expresó.
Durante ese tiempo, indicó que solo recibió cabergolina como parte de su tratamiento, aunque sostuvo que el medicamento no era suficiente para controlar la enfermedad. Asimismo, recordó que incluso enfrentó problemas respiratorios tras padecer neumonía, lo que complicó aún más su estado de salud.
Presentó reclamos y no podía costear medicamento
Ante la falta del medicamento, la profesora presentó reclamos ante el Hospital Rebagliati y volvió a insistir mediante nuevas solicitudes con el apoyo de una organización de pacientes. Sin embargo, afirmó que durante varios meses no obtuvo una respuesta favorable.
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“He presentado reclamos, pero nadie me responde. Me dicen que espere 30 días hábiles y al final pasa el tiempo. Luego tengo que sacar otra cita, la receta vence y todo vuelve a empezar”, declaró para Latina Noticias.
La docente también explicó que comprar el medicamento por cuenta propia nunca fue una alternativa viable debido a su elevado costo. Según señaló, cuando inició el tratamiento le informaron que cada ampolla tenía un valor aproximado de 10 mil soles, monto que superaba ampliamente sus ingresos como profesora.
Finalmente recibió medicamento
Infobae Perú se comunicó con EsSalud sobre el caso de la profesora con acromegalia y la institución confirmó que la paciente recibió este miércoles 8 de julio la ampolla de octreotide que necesitaba para continuar con su tratamiento, luego de esperar cerca de un año por el medicamento.
Asimismo, EsSalud informó que ha destinado S/ 196 millones adicionales para la compra de 742 medicamentos oncológicos e insumos médicos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en los hospitales del país y asegurar la continuidad de los tratamientos para pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas.
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El presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno, descartó que exista desabastecimiento de medicamentos y señaló que las redes prestacionales Rebagliati, Almenara y Sabogal confirmaron la disponibilidad de stock en sus almacenes. Además, indicó que se viene aplicando la estrategia de “compras en red”, que permite el préstamo inmediato de medicamentos entre hospitales cuando alguno registra una falta temporal, a fin de evitar la interrupción de los tratamientos.
El nuevo presupuesto se suma a una primera asignación de S/ 107 millones, cuya ejecución alcanza el 93 %, y permitirá adquirir medicamentos para enfermedades oncológicas, tuberculosis y VIH, así como insumos para salas quirúrgicas. Moreno también anunció una tercera inversión de S/ 96 millones para la compra de vacunas contra la influenza y la neumonía destinadas a la población vulnerable.
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