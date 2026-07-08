Fernando Rospigliosi no responde por qué el Congreso contrató al proveedor que transmite el Mundial: “Pregúntenle a administración”

Congreso habría gastado más de medio millón de soles para poner en los televisores la señal del Mundial 2026. Canal N

El presidente encargado del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, evitó responder por qué el Parlamento, durante su gestión, contrató un nuevo proveedor del servicio de televisión por cable y streaming a semanas del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

“No, eso pregúntenle a la administración. (Pero usted es el presidente del Congreso) Sí, pero eso pregúntenle a la administración”, dijo Rospigliosi. Cuando se le preguntó por qué se contrató a DirecTV durante su gestión y no esperar a que lo haga el próximo Parlamento, el congresista de Fuerza Popular solo hizo un gesto con las manos.

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Los hombres y mujeres de prensa reiteraron sus interrogantes sobre la cuestionada contratación hecha por el Congreso. Sin embargo, el congresista insistió con su respuesta. “Pregúntenle a la administración ese tema”, señaló y subió a su vehículo.

Rospigliosi se negó a responder por polémica contratación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como se recuerda, un informe de El Foco reveló que el Congreso 310.392 soles para la contratación de los servicios de DirecTV. Esto con el objetivo de dotar de señal de cable y streaming a los 479 televisores distribuidos en sus instalaciones. El contrato, firmado el 27 de abril de 2026, tiene una vigencia de dos años y se suscribió a mes y medio del inicio del Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

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La justificación oficial del Parlamento fue garantizar a los funcionarios del Legislativo un “flujo permanente de información”. DirecTV es la empresa que posee los derechos exclusivos de transmisión de todos los partidos del torneo.

El acta de buena pro indica que la contratación abarca los servicios de televisión por cable y plataformas de streaming para las distintas oficinas del edificio parlamentario. El proceso se inició semanas antes del arranque de la competencia internacional, lo que coincide con el período en que DirecTV intensificó su oferta comercial de cara al Mundial.

Según los documentos revisados por El Foco, el contrato entre el Congreso y DirecTV no se limita a la cobertura del torneo de selecciones. Al tratarse de un acuerdo de dos años, el servicio también incluirá otros eventos deportivos que la empresa transmitirá en ese período.

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Un joven latinoamericano se concentra mientras mira una transmisión en vivo de un partido de fútbol internacional en la pantalla de su laptop, disfrutando del evento deportivo desde su oficina en casa durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contraloría también en la mira

La Contraloría General de la República (CGR), el organismo encargado de fiscalizar el uso de los recursos del Estado, siguió un camino similar al Congreso, según El Foco. El 28 de mayo de 2026, catorce días antes del inicio del Mundial, suscribió su propio contrato con DirecTV por 256.932 soles.

La entidad justificó la contratación en la necesidad de “mantener informados a los trabajadores sobre la coyuntura local, nacional e internacional, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones institucionales”, de acuerdo con los documentos del proceso. El servicio cubre las oficinas, subgerencias y gerencias de la institución, aunque los expedientes no especifican el número de televisores que recibirán la señal.

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El proceso de licitación de la Contraloría no fue directo: el primer intento, iniciado el 12 de marzo de 2026, fue declarado desierto porque DirecTV no subsanó cuatro observaciones formuladas por la entidad. El 6 de mayo se convocó una segunda licitación, en la que sí se adjudicó la buena pro a la misma empresa. El contrato tiene una duración de 1.091 días, equivalente a tres años, período en el que también se transmitirán por DirecTV la UEFA Champions League, la Eurocopa 2028, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y la Copa América 2028. Entre las dos instituciones, el gasto total asciende a más de 500 mil soles.