Alejandro Pósito deja Sporting Cristal y se suma a préstamo al FC Cajamarca por el resto de la temporada 2026

La institución rimense informó en sus plataformas que el zaguero de 20 años se incorporará al elenco azul y rojo por el resto del curso, con el objetivo de sumar continuidad y minutos (Sporting Cristal)

Sporting Cristal comunicó que el defensa Alejandro Pósito continuará su carrera en FC Cajamarca bajo la modalidad de préstamo por el resto de la temporada 2026. El anuncio se realizó a través de las plataformas oficiales de la institución rimense y confirmó que el futbolista dejará el plantel para incorporarse al equipo azul y rojo durante lo que queda del año.

El club difundió un mensaje directo en redes sociales: “Alejandro Pósito jugará a préstamo en FC Cajamarca durante el resto de la temporada 2026. ¡Éxitos, Alejandro!”. La publicación formalizó la operación y marcó el cierre del periodo del central en Sporting Cristal, donde sumó participación en competencias locales e internacionales.

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La salida del zaguero ya había sido anticipada minutos antes por el director general de Fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, durante una conferencia de prensa en la que se refirió a la alternativa de que el jugador se vincule con la institución cajamarquina.

“Abrazamos la posibilidad de que Pósito se vincule a FC Cajamarca. Le deseamos lo mejor como deportista y como persona en su futuro. Él tiene las puertas abiertas siempre; es un profesional con buena proyección”, indicó.

El anuncio de Sporting Cristal y el aval de Julio César Uribe

Sporting Cristal confirmó el préstamo de Alejandro Pósito a FC Cajamarca hasta el final de 2026. Julio César Uribe respaldó la operación y destacó el potencial del joven defensor. (Sporting Cristal)

El préstamo de Pósito quedó confirmado como un movimiento para lo que resta de la temporada 2026, en un escenario en el que el defensor ya había tenido rodaje con Sporting Cristal en distintos torneos. El futbolista, de 20 años, acumuló presencias en la Liga 1, la Copa Libertadores y la Copa de la Liga durante el año.

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Según el reporte de su actividad en la temporada, el zaguero registró seis partidos de la Liga1, tres encuentros de la Copa Libertadores y dos de la Copa de la Liga. En el recuento del primer semestre, su utilización se extendió a 13 presentaciones considerando todos los torneos en los que participaron los rimenses.

En ese tramo, el defensor aportó una asistencia en el cruce frente a Centro Gálvez Pariacoto (por la Copa de la Liga), recibió dos amonestaciones y completó 762 minutos en cancha. Con ese antecedente, el pase a FC Cajamarca se concretó con la expectativa de sumar continuidad en el segundo tramo del calendario.

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La palabra de Uribe, expresada antes del comunicado institucional, instaló el tono de despedida y sostuvo una evaluación positiva del futbolista. En el mismo mensaje, remarcó la intención de sostener el vínculo para el futuro y dejó explícita la valoración del jugador dentro del club.

FC Cajamarca y un panorama complejo con salidas en el plantel

Luego de perder a varios futbolistas, FC Cajamarca apuesta por rearmar su plantel. Alejandro Pósito llega como una alternativa para fortalecer la última línea del equipo. (Selección Peruana)

En su primera campaña en la máxima categoría del fútbol peruano, FC Cajamarca atraviesa un momento adverso en lo deportivo y en lo institucional. En las últimas semanas, el plantel quedó impactado por una serie de desvinculaciones que redujeron la nómina de manera significativa.

La lista de futbolistas que se alejaron incluyó a 14 nombres: Hernán Barcos, Pablo Míguez, Matías Almirón, Pablo Lavandeira, Samuel Aspajo, Carlos Gómez, Arley Rodríguez, Axel Moyano, Carlos Mosquera, Enmanuel Páucar, Brian Bernaola, Ricardo Lagos, Anthony Rosell, Said Peralta.

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En ese contexto, el club azul y rojo afronta el segundo tramo de la temporada con el objetivo de sostener la categoría. La incorporación de Pósito se enmarca en esa necesidad de reconfigurar el equipo, con especial atención a la zona defensiva, tras un periodo marcado por modificaciones dentro del grupo profesional.

El propio escenario descrito para FC Cajamarca situó el arribo del defensor como parte de una etapa de recomposición del plantel. El central llega luego de haber sumado minutos recientes en un equipo con presencia en torneos internacionales, un dato que en el mercado local suele considerarse relevante para la adaptación a partidos de alta exigencia.

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Refuerzos confirmados y el lugar de Pósito en el mercado de pases

El mercado de pases sigue activo en FC Cajamarca, que incorporó nuevos nombres para reforzar todas sus líneas. Alejandro Pósito integra el grupo de altas confirmadas. (FC Cajamarca)

Pese al panorama descrito, la dirigencia de FC Cajamarca activó movimientos en el mercado de pases y oficializó nuevas incorporaciones. Dentro de ese paquete de llegadas, el club incluyó a Pósito y a otros jugadores para reforzar sectores específicos del campo.

Entre los defensores anunciados por FC Cajamarca figuran Alejandro Pósito (ex Sporting Cristal), José Soto (ex Pirata FC), Renato Suárez (ex Alianza Universidad) y Yordi Vílchez (Comerciantes Unidos). En el mediocampo, la institución comunicó los fichajes de Valentino Sandoval (ex Unión Minas) y Jhon Vega (ex ADT de Tarma).

La inclusión de Pósito en ese grupo de altas quedó asociada a su rol como defensa central y a su recorrido durante el primer semestre. El préstamo desde Sporting Cristal establece que el jugador permanecerá en FC Cajamarca hasta el cierre de la temporada 2026, con la posibilidad de competir por un lugar en el equipo en una etapa de cambios profundos en la plantilla.

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