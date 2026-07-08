“Nadie ha hecho más que Claudio Pizarro”: Mr Chip eleva el legado del ‘Bombardero de los Andes’ por encima de otras leyendas de Perú

Mr Chip considera a Claudio Pizarro como el futbolista más importante del Perú. - Crédito: Difusión

El legado que ha dejado Claudio Pizarro en la Bundesliga con el Bayern Múnich y Werder Bremen ha despertado admiración en distintos rincones del mundo. Tal vez uno de sus seguidores insignia sea Alexis Martín Tamayo, más conocido como MisterChip en el mundo virtual. Mientras el ’14′ goleaba en Alemania, el estadístico español reportaba sus registros en sus plataformas sociales.

Ahora que el ‘Bombardero de los Andes’ pasó al grupo de los retirados, MrChip solo conserva gratos recuerdos del goleador nacional, pero cuando tiene la oportunidad de referirse a su trayectoria no duda en posicionarlo en su podio, tal y como ha sucedido en una entrevista con Mano a Mano.

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Claudio Pizarro y Paolo Guerrero compartieron muchos años en la selección peruana. - Crédito: EFE

“Si hablamos de lo que es el impacto, lo que es colocar la bandera de Perú en el panorama futbolístico, yo creo que nadie ha hecho más que Claudio Pizarro. Aunque luego sus participaciones en la selección, pues a lo mejor no hayan sido tan exitosas como las que, por ejemplo, ha tenido Paolo Guerrero”, comentó.

En línea con eso, Tamayo considera que el ‘Depredador’ está un poco alejado en la carrera con el antiguo capitán por el nivel derrochado en clubes. “La carrera de Paolo Guerrero se ha desarrollado casi toda en Sudamérica y parece como que eso tiene menos foco. Si tú preguntas en Europa a cualquier seguidor de fútbol por un futbolista peruano, todos te van a hablar de Claudio Pizarro”, cerró.

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Constelación

Aunque la preferencia de MisterChip es clara y manifiesta, no ha dejado de lado a la vieja guardia, aquella que supo hacer historia a principios de la década de los setenta con Teófilo Cubillas como máximo estandarte.

“Hay una generación de futbolistas peruanos, liderada por Teófilo Cubillas, Cholo Sotil. Esa selección peruana que en los años setenta y en los años ochenta, era dominante y que estaba presente en todas las ediciones de las Copas del Mundo”, externó.

Teófilo Cubillas y Paolo Guerrero, leyendas de la selección peruana. - Crédito: Difusión

En línea con eso, el estadístico indicó que “luego hay otra generación con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán”, quienes lograron trascender en la época moderna al ser los principales artífices del histórico pase al Mundial 2018.

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En aquella campaña, Claudio Pizarro había entrado en la consideración pese a su veteranía, pero no logró mantenerse en la estructura nacional por la recurrencia de lesiones, que mermaron su estado físico.

Claroscuros

La luminosa trayectoria de Claudio Pizarro es innegable, sobre todo como futbolista a nivel de clubes de élite en la Bundesliga como el FC Bayern y Werder Bremen, donde se constituyó como ídolo moderno por su aportación goleadora. Sin embargo, existe un lunar en su vasta carrera que lo acompañará por siempre: la selección peruana.

Durante los años que vistió la camiseta nacional, el ‘Bombardero de los Andes’ no pudo replicar su buen hacer y, valgan verdades, su rendimiento estuvo muy alejado de las expectativas. Aun así, fue un habitual convocado en distintos procesos con técnicos como Paulo Autuori, Sergio Markarián, Pablo Bengoechea (interino) y Ricardo Gareca.

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Claudio Pizarro entrando al campo del estadio Nacional en su último proceso mundialista con Perú. - Crédito: Difusión

Precisamente con el ‘Tigre’ empezó el final de su periplo como seleccionado peruano. Inicialmente fue parte de sus consideraciones e incluso arrancó como titular en la Copa América 2015, registrando un gol y logrando su reconocimiento más significativo: la medalla por el tercer lugar. No obstante, hubo un vuelco de 180° grados en las Eliminatorias 2018, donde una lesión allanó su salida definitiva de la ‘blanquirroja’.

Desde que fuera citado, a mediados de 1999 cuando despuntaba como una joven promesa de Alianza Lima, Pizarro disputó 85 partidos oficiales con Perú y rubricó 20 goles, cifra que lo estacionó en la 5ta plaza de máximos anotadores de la historia del elenco nacional.

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