Ethel Pozo revela que Mario Hart y Christian Domínguez compartieron un departamento de solteros: “Había un jacuzzi”

La conductora compartió una divertida anécdota sobre Mario Hart y Christian Domínguez.

Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, asistió al programa que conduce María Pía Copello para compartir detalles de su experiencia en el reality “La Granja VIP”, sino que también sorprendió al revelar una anécdota desconocida sobre la vida privada de Mario Hart y Christian Domínguez, generando risas y asombro tanto en el set como entre los usuarios.

Durante la transmisión en YouTube, Ethel Pozo fue consultada sobre su paso por el reality de convivencia y la dinámica entre los participantes. Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando la conductora decidió compartir un episodio desconocido que involucraba de forma directa a Mario Hart, conductor del espacio.

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Sin titubear, Pozo relató: “Incluso que tú tenías un departamento…”, generando la inmediata reacción de sorpresa de Mario Hart, quien, entre risas, intentó desviar la conversación. “¿En dónde? ¿En dónde? Sigue, sigue, sigue. Quémalo, quémalo”, bromearon, animando a Ethel a continuar con la historia. Preguntándole incluso, en qué distrito era.

La conductora no dudó en seguir adelante y, entre risas, reveló el detalle más llamativo: “Entrabas, lo asombroso es que tú entrabas al departamento y había un jacuzzi en medio”. La confesión desató gritos y comentarios entre los panelistas y la propia María Pía Copello, quien acompañó el momento con música animada y gestos de incredulidad. La sorpresa se incrementó cuando se mencionó que la ubicación exacta del departamento era desconocida, pero que era un lugar frecuentado por Hart y Christian Domínguez durante su soltería.

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Durante su visita al programa de María Pía Copello, Ethel Pozo relató detalles desconocidos del pasado de sus colegas, generando la reacción espontánea de Mario Hart. +QTV

Mario Hart intenta aclarar la situación

Notoriamente avergonzado, Mario Hart no negó lo dicho por Ethel y hasta señaló que tenía de inquilno a Christian Domínguez. “Eran días de días que Mario y Christian ahí tenían fiestas. Pero eran solteros, me imagino”, agregó Ethel Pozo.

Los conductores y panelistas del programa no tardaron en sumarse al intercambio de recuerdos, Mario Hart dijo por su parte que los hechos ocurrieron hace “cuchucientos años”, cuando ambos protagonistas aún no formaban sus familias. “Ya me estoy acordando. No se me olvidan las cosas”, lanzó Maria Pía Copello, en medio de las risas generales.

Además de la anécdota, Ethel Pozo aprovechó su participación en el programa para reflexionar sobre las enseñanzas que le dejó su paso por “La Granja VIP” y el valor de las relaciones construidas dentro y fuera de la televisión. Destacó la importancia de mantener la autenticidad y el sentido del humor en un medio donde la presión mediática suele ser alta y las expectativas del público, exigentes.

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Christian Domínguez tuvo departamento de solteros con Mario Hart. Arriba Mi Gente

Ethel Pozo confirma que el programa con Maju Mantilla no saldrá al aire

Durante la entrevista, Ethel Pozo también contó que el magazine vespertino que iba a reunirla con Maju Mantilla en la pantalla de Panamericana Televisión fue cancelado antes de su estreno. La exconductora de ‘La Granja VIP’ confirmó que el proyecto no continuará y reveló que, además de ella y Mantilla, el espacio iba a incluir a Carloncho y Javier Masías como conductores, sumando así a otras figuras reconocidas de la televisión peruana.

La noticia se produce meses después de que la productora de Gisela Valcárcel anunciara el desarrollo de nuevas producciones en Panamericana, tras la salida de Valcárcel de América Televisión y su llegada al nuevo canal en diciembre de 2025. El magazine prometía ser uno de los principales estrenos de la temporada, generando expectativas por el regreso de Mantilla y la presencia de un panel diverso. Sin embargo, con el paso de los meses, no hubo avances sobre la fecha de estreno ni mayores detalles del formato.

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La confirmación definitiva llegó el 8 de julio, cuando Ethel Pozo participó en el pódcast Sin Más que Decir de +QTV, conducido por María Pía Copello, Mario Hart, Luciana Roy e Israel Dreyfus. Allí, Pozo aclaró: “Grabamos hasta promo. Muy lindo, muy buen grupo, no se dio. A mí me llamaron para decirme, se va a postergar y luego ya no va. Dije ‘gracias’, no tengo tiempo”. Explicó también que, tras su experiencia en ‘La Granja VIP’, vio difícil compatibilizar dos programas diarios y consideró positiva la cancelación.

La exconductora de ‘La Granja VIP’ confesó que el proyecto que tenía en pie no continuará y reveló que iba a tener más conductores | YouTube