Gobierno activa oficialmente la transferencia de gestión a Keiko Fujimori: así será el proceso hasta el 28 de julio

Una presidenta de Perú encabeza a su gabinete en un acto oficial de gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo de Ministros puso en marcha el proceso de transferencia de gestión de gobierno luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara a Keiko Fujimori como presidenta electa para el periodo 2026-2031. La decisión fue formalizada por el presidente del gabinete, Luis Arroyo, a través de un oficio múltiple enviado a todos los sectores del Ejecutivo para ordenar el inicio de las coordinaciones institucionales correspondientes.

La medida marca el arranque de una etapa clave dentro del calendario político del país, en la que el Poder Ejecutivo debe entregar información, documentación y reportes de cada ministerio a los equipos de la administración entrante. Según lo comunicado desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el objetivo es asegurar una transición ordenada, con acceso oportuno a datos sobre presupuesto, proyectos en marcha y compromisos asumidos por cada cartera.

PUBLICIDAD

Premier Luis Arroyo formaliza el inicio del proceso y activa los mecanismos de coordinación

El oficio remitido por el actual presidente del Consejo de Ministros del Perú, Luis Arroyo, lleva por número D000016-2026-PCM-DPCM y establece las disposiciones para que cada ministerio active sus propios equipos de transferencia. Con esta comunicación oficial, el gabinete ministerial quedó notificado de que debe poner en marcha los mecanismos internos de coordinación que permitan cumplir con los plazos legales previstos para el cambio de gobierno.

De acuerdo con la información difundida, la disposición no se limita a los despachos ministeriales principales. El requerimiento también alcanza a viceministerios, secretarías generales, unidades orgánicas, programas nacionales, proyectos especiales y organismos públicos adscritos a cada sector. En la práctica, esto significa que toda la estructura administrativa del Estado deberá facilitar el intercambio de información solicitado por la gestión entrante.

PUBLICIDAD

El Ejecutivo, además, activó los protocolos de entrega de información pública en el marco de las normas de control estatal. La transferencia deberá desarrollarse bajo criterios de colaboración institucional y continuidad del servicio, dos aspectos que suelen ser centrales en procesos de transición presidencial para evitar vacíos en la administración y asegurar que las nuevas autoridades reciban un panorama completo de la situación del Estado.

En ese contexto, la labor de los equipos técnicos será revisar el estado de cada sector, identificar tareas pendientes y ordenar la información que servirá como base para las primeras decisiones de la nueva gestión. Entre los puntos que deberán ser puestos a disposición figuran el detalle del presupuesto, el avance de los proyectos en ejecución y las obligaciones financieras registradas en cada cartera.

PUBLICIDAD

El procedimiento se ejecuta siguiendo las directivas de control gubernamental establecidas por la Resolución de Contraloría N.° 267-2022-CG, que regula justamente el marco de la transferencia entre una administración saliente y una entrante. Bajo ese esquema, las autoridades ministeriales actuales están obligadas a brindar las facilidades necesarias para que los representantes designados puedan revisar archivos físicos y digitales vinculados a la gestión.

La entrega de credenciales será el 15 de julio

La lideresa de Fuerza Popular asumirá el cargo de presidenta del Perú a partir del 28 de julio y tendrá a los excongresistas Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres como vicepresidentes

Uno de los primeros anuncios incluidos en la comunicación oficial fue la designación del economista Marco Vinelli como responsable de coordinar a los equipos de la presidenta electa. Él actuará como representante para la conformación, acreditación y coordinación de los Equipos de Transferencia del Titular Entrante ante los distintos ministerios, en una etapa en la que se empezarán a revisar las prioridades políticas y técnicas de la próxima administración.

PUBLICIDAD

La transferencia también se desarrolla en paralelo a la instalación de la denominada Oficina de la Presidenta Electa, dispuesta por Keiko Fujimori para concentrar el trabajo preliminar de la nueva gestión.

El cronograma oficial del proceso electoral ya tiene fechas definidas. Según lo establecido por el JNE, la entrega de credenciales está prevista para el 15 de julio, mientras que la juramentación presidencial quedó fijada para el 28 de julio, fecha en la que se concretará el inicio formal del nuevo periodo de gobierno.

La proclamación de la fórmula ganadora ya fue publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, donde se detalla que Keiko Fujimori obtuvo la presidencia junto a Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente. El documento consigna, además, que la fórmula vencedora fue reconocida tras la segunda vuelta realizada el 7 de junio, en la que se cerró una votación altamente disputada entre las dos opciones que llegaron al tramo final de las elecciones generales.

PUBLICIDAD